Así debes alimentarte según un nutricionista antes y después de la San Antón

Dice el refranero popular de Jaén que "Hasta San Antón fiestas son". Comienza la cuenta atrás de la celebración de la carrera el próximo día 13 y, tras las comidas navideñas, toca preparar al cuerpo también para rendir al máximo nivel para la carrera. En este sentido hemos consultado con Liétor, nutricionista deportivo, para conocer como hay que alimentarse durante los días que restan y el mismo día de la carrera. En este aspecto señala que tratándose de 10 kilómetros "no hace falta hacer una carga excesiva" aunque si hay que poner el foco en el día de la carrera en comer "algo de hidratos" y por la tarde, antes de la prueba deportiva, más "hidratos que no tengan mucha fibra". En este sentido si aclara que esta merienda debe ser 3 horas antes de la carrera como mínimo por lo que, siguiendo los consejos de este nutricionista, la merienda no debería ser más tarde de las 17:00 ya que la carrera dará comienzo a las 20:00. A pesar de todo esto es recomendable evitar comidas pesadas y priorizar otras como el arroz o la pasta a lo que habría que sumarle alguna proteína como pescado o carne a la plancha.

Más allá de la alimentación hay otro factor importante para el buen rendimiento y que, especialmente en epoca de frío, puede no tenerse en cuenta. La hidratación tanto durante como después de la carrera. Con las bajas temperaturas el cuerpo pide menos agua pero es importante beber para evitar situaciones de deshidratación durante la prueba.

Por último, una vez terminada la carrera, no debemos olvidarnos de la parte nutritiva para recuperar los músculos tras el esfuerzo. En este sentido Juan Carlos Liétor señala que, tras la San Antón, hay que volver a incluir en la alimentación "hidrato acompañado de proteína. para recuperar bien el músculo" sin olvidar "una buena hidratación" con el objetivo de "recuperar los líquidos perdidos".