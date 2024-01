"San Antón es especial porque la he corrido desde los inicios"

Saludamos a Pilar Martínez, nos sentamos a un café y los minutos se convierten en segundos con ella. Vuelan tanto como los años han debido de pasar para esta jiennense que corre la San Antón desde sus inicios y presume orgullosa, y no es para menos, de ser historia viva de una carrera tan mítica para la ciudad. Aquella primera San Antón en la que, como ella misma dice, "éramos cuatro mujeres" logró subirse al podio en tercer lugar y desde entonces no ha parado de correrla salvo un año por estar estudiando en Granada y en otras tres ediciones por sus tres embarazos. Hace algunos meses que cumplió los 60 años y será su 37 Carrera de San Antón de las 41 ediciones.

Todo comenzó a través de su marido, Asensio, uno de los primeros organizadores de la San Antón desde el propio Patronato hasta que se vio obligado a jubilarse por enfermedad. Dos de los hijos de ambos, Pablo y Rocío junto a Pilar, la han acompañado en varias ediciones y, desde que Asensio no trabaja también. Mientras que el tercero, David, destaca en velocidad. Su DNI habla de 60 años pero su espíritu dice otra cosa, el deporte su motivación diaria, su energía y, probablemente, la clave para tanta vitalidad. Una familia no solo vinculada a la San Antón sino también al deporte porque en la familia entienden "el ejercicio físico y el deporte como una filosofía de vida" algo que "llevamos de toda la vida". Hay que remontarse muchos más años atrás para entender esta vinculación a la actividad física que vino de su padre y que incluso le llevó a conocer a su marido cuando ambos entrenaban "yo por un lado y él por otro". Precisamente la familia fue la que apoyo más importante para Pilar y sus dos hijos cuando, tras un accidente en parapente en el que falleció su hijo Pablo, optaron todos por participar en la San Antón " mis hermanos, mis sobrinos dijeron que por qué no la corremos en familia y fue espectacular". Son muchos los momentos especiales que ha vivido esta jiennense y sanatonera que no habitúa a correr otras pruebas en términos generales pero si es una fija de este referente internacional en el atletismo.

Si alguien puede hablar de aquellos inicios es precisamente Pilar en la que "por aquella época éramos un grupo de amigos" y era "casi como un entrenamiento". Su trayectoria en la San Antón también le permite comparar la participación femenina y se muestra encantada de "la presencia de mujeres es mayor y se le da más difusión y protagonismo". Sin duda "San Antón es especial porque la he corrido desde los inicios" y "para mi ha sido una carrera tan bonita" que reconoce que la ha realizado incluso cuando "he estado en peor forma física pero San Antón lo tengo que correr, con tal de llegar y no echar la 'papa'" aunque reconoce que le hubiese gustado que se mantuviese la fecha del 16 de enero como día de la carrera pero es consciente de que los beneficios para la ciudad son mayores haciéndola en fin de semana aunque esto ha llevado que los dorsales se acaben cada vez con una mayor prontitud pero "mi hija Rocío es la que se encarga de estar pendiente y ella es la que de alguna manera nos lo facilita" y aunque los años pasen, para esta jiennense que se siente tan orgullosa de esta carrera, de la ciudad e invita a todo el que conoce a hacerla al menos una vez porque "San Antón es especial".

No podemos despedirnos de Pilar sin pedirle un consejo como veterana de una carrera que casi podría realizar con los ojos cerrados a lo que responde "que la disfruten, que disfruten desde la primera cuesta hasta la última, que todo lo que sube baja y que en el Gran Eje que parece que ya está llegando pues que paciencia, que reserven un poquillo".