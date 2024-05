Jesús Medina y Miguel de Hita asumen la responsabilidad del descenso y se marcharán del Linares Deportivo

Jornada de disculpas en la cúpula del Linares Deportivo, en una rueda de prensa para dar explicaciones al aficionado y a los medios de comunicación tras la consumación del descenso a Segunda Federación con la derrota ante el Atlético Baleares.

El director general Jesús Medina, el director deportivo Miguel de Hita y el presidente Luis Vera han comparecido ante la prensa para, en primer lugar y de manera unánime pedir perdón a la afición azulilla, y a continuación anunciar la marcha del club de los dos primeros. "Nos encontramos ante una situación triste. Un defenso de categoría nunca gusta. Esta situación trastoca los planes del nuevo proyecto y tendremos que empezar desde un peldaño inferior", manifestó el presidente.

En esa misma línea, se posicionaron Miguel de Hita y Jesús Medina, que asumieron la responsabilidad por no cumplir con el objetivo de la salvación. "Nos hemos ganado el descenso por deméritos propios. La plantilla no hace justicia a este descenso, pero el rendimiento te lleva a ello. Se ha trabajado todo lo posible por enderezar la situación, que comenzó mal y no ha sido posible. Asumo la responsabilidad como máximo responsable deportivo", expresó el director deportivo.

"Hay que pedir perdón a la afición porque sabemos la importancia de este equipo para la afición y La ciudad de Linares. En julio arrancamos la reforma integral de Linarejos y queríamos estar sí o sí en Primera Federación pero no lo hemos conseguido. Un descenso es una consecución de errores, de mala planificación, de mala suerte, en el inicio y en el transcurso de la temporada y yo soy el máximo responsable del club".

En ese sentido, tanto Jesús Medina como Miguel de Hita anunciaron su adiós a la institución azulilla a partir del 30 de junio, unido al del secretario técnico Antonio Matez. "Estamos trabajando sin cesar, desde que el descenso se ha consumado, con las miras puestas en la nueva etapa. Hay que reforzar todos los estamentos del club para que se haga un proyecto sólido de futuro", explicó Luis Vera.

Situación económica saneada para prepararse de cara a la Segunda Federación

Por su parte, Jesús Medina indicó que el club lleva "semanas trabajando en la próxima temporada, siempre con dos escenarios. Lo único positivo del descenso es que puedes planificar antes, y desde hace tiempo estamos trabajando y en breve tendremos incorporaciones de nuevo director general y nuevo director deportivo para afrontar la nueva temporada con garantías y adelantarnos a otros clubes que están todavía compitiendo en liga regular o play off de ascenso".

Sobre los errores cometidos que han derivado en el descenso, los dirigentes azulillos reconocieron la falta de acierto en la elección del entrenador como base del proyecto deportivo y también la ausencia de perfiles con carácter y jerarquía en la plantilla pese a los fichajes del mercado de invierno, que por diferentes casuísticas no han podido dar el rendimiento esperado.

Por último, Luis Vera y Jesús Medina informaron que la situación económica del club "es buena tras la inyección de capital de 750.000 euros, que ha paliado la deuda", y que la entidad está al día en cuanto al pago de nóminas. Sobre la posibilidad de desaparición del Intercity y que el Linares Deportivo pueda participar en esa puja expusieron que no lo ven "como una posibilidad real", si no más bien como "una quimera" y que en el escenario que están trabajando es en el de Segunda Federación.