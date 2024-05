Romerito: "Pido perdón a la afición del Linares Deportivo por el descenso"

El Linares Deportivo puso fin a su lucha por la permanencia en Palma de Mallorca con una derrota dolorosa (3-1) ante el ya descendido Atlético Baleares. Romerito no puso paños calientes en la rueda de prensa post-partido. "Cuando te estás jugando la vida como nos la estábamos jugando nosotros, no podemos salir de esta manera", comentó.

En ese sentido, insistió en la actitud del equipo. "Este escudo hay que quererlo y pelear muchísimo más por él. Es verdad que hemos salido muy bien al principio, pero no podemos cometer errores de infantiles y ponérselo al Baleares tan fácil tan pronto".

El entrenador del Linares Deportivo definió el partido como un "despropósito". "Yo he pertenecido a este club tres año como jugador, jugamos tres liguillas de ascenso y nosotros pegábamos bocados. Aquí había que salir con el cuchillo entre los dientes y no a verlas venir. Me duele despedirme de esta manera porque yo quería pelearlo hasta el final".

En la primera parte habíamos planteado el tema de jugar más al espacio, y nos pasa igual que ante el Atlético de Madrid B. Hemos sido muy previsibles. Hemos estado bien los primeros minutos, pero después de encajar el gol, al equipo le ha pesado mucho. Para que no le pese hay que tener jugadores que tengan mucho carácter y personalidad", analizó.

Nuevamente, Romerito señaló que "hay que hacer autocrítica, tanto primero yo, y después el cuerpo técnico, pero los jugadores tienen que hacer autocrítica también. Algo hemos hecho mal para estar en esta situación. El vestuario está muy afectado, pero el orgullo y el amor propio siempre tienen que estar".

"Nos quedan dos jornadas para pelear quedar lo más alto posible y no hay nada más. Pedirle perdón a la afición del Linares Deportivo por el descenso, que es merecido porque si no, estaríamos en otra situación", apostilló.