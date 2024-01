Estos son los consejos de un fisioterapeuta antes de la Carrera de San Antón

Pablo Carvajal es miembro del Jaén CB y también fisioterapeuta por lo que, en lo que a lesiones deportivas se refiere, sabe en primera persona como prevenir daño alguno y también como recuperarlo. Con la Carrera de San Antón a la vuelta de la esquina en la que muchos de los participantes no son corredores habituales, Pablo hace hincapié en no forzar en estos últimos días una preparación. Consciente de que el final de las navidades ha podido traer una falta de preparación en el corredor medio amateur, Carvajal señala que "si no han tenido mucho tiempo para planificarse que suele pasarle a mucha gente, no haría muchas cosas extrañas los días previos" ya que "no van a solucionar ningún problema sino que podrían buscarselos".

Para el día de la carrera, los consejos de este fisioterapeuta deportivo así como jugador de baloncesto en el Jaén CB, parten de una buena hidratación antes y después de la carrera para permitir una mejor recuperación de la musculatura, consejos que también daba Liétor Nutrición a Jaén Hoy. Así mismo desaconseja que se hagan estiramientos pasivos antes del inicio de la prueba y que se opte preferiblemente, por un "calentamiento más activo" dejando "esos estiramientos pasivos para el final de la carrera".

En una noche fría como la de San Antón, en la que también se esperan mínimas de 7 grados y máximas de 16, Carvajal hace hincapié en "calentar bien y haber incluso roto a sudar" evitando llevar un abrigo excesivo "ya que luego nos puede sobrar" así como mirando muy bien y poniendo el foco en un calzado cómodo evitando aquellos regalos de Reyes en forma de zapatilla ya que es necesario "haberlas rodado con tiempo".

¿Qué debemos hacer ante las pequeñas molestias previas a la carrera? Sobre esto también se ha pronunciado Carvajal quien señala que, primero de todo y ante la duda "acudir a tu profesional de confianza porque una molestia del día a día en una carrera puede convertirse en algo más". Además señala que la adrenalina y euforia de la misma puede hacer que "desaparezca la molestia" pero esto es solo un analgésico temporaal ya que al terminar esta puede quedar ahí o ir a más.