¡Y por fin el Linares Deportivo volvió a ganar!

Fin a una racha convertida en calvario para el Linares Deportivo. Tras 14 jornadas consecutivas de liga sin conseguir la victoria, los azulillos vencieron en su enfrentamiento ante el Mérida. Y lo hizo en un encuentro relativamente plácido ante un rival directo por la permanencia en la Primera RFEF. El Mérida tuvo que plantear un partido de supervivencia en Linarejos porque recibió fuego amigo.

Chuma vio la tarjeta roja directa, por un manotazo sin balón en la cara de Javi Duarte cuando no se había llegado a la media hora de encuentro y, a partir de ese momento, el choque se convirtió en un asedio linarense del que los extremeños no iban a escapar. Desde mediados de septiembre, en la jornada cuatro de liga, no conseguían los de Campaña sumar tres puntos de una tacada y esas ganas se reflejaron sobre el verde.

Apenas dos minutos después de que el Mérida se quedase con diez futbolistas, Samu Corral abrió el marcador haciendo rugir a su estadio. Hasta el recién vuelto a casa Fran Carnicer lo celebró en las redes sociales al momento. Lo intentó de nuevo al filo del descanso el goleador, pero la distancia en el luminoso cuando ambos equipos enfilaron el camino a la caseta seguía siendo mínima. La fiesta total habría de esperar a la segunda parte.

Porque además de la victoria, el partido del Linares Deportivo dejó motivos para el optimismo de su afición. Entre otras cosas porque Álvaro Vázquez, el flamante fichaje invernal, debutó con gol. Salió en el descanso, cuando Campaña movió el equipo para afrontar una segunda parte en superioridad, y el plan dio resultado en el minuto 58, con el segundo gol para los azulillos.

La mejor noticia para los emeritenses fue que no hubo más tantos porque Alberto Moreno tuvo la suya a falta de 20 para el final y Hugo Díaz se encontró con el arquero visitante en un contragolpe que bien podría haber sido el tercero. En partidos anteriores, esa falta de efectividad podría haber condenado, como en tantas otras ocasiones, al cuadro linarense pero esta vez nada iba a impedir que los tres puntos se quedasen en casa. Por fin Linares volvió a sonreír, y además lo hizo de la mano de sus nuevas incorporaciones.