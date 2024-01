El Real Jaén gana al Maracena pero sigue sin convencer

Ganar siempre es motivo de alegría y más cuando el margen a error es mínimo. Es el caso del Real Jaén que tenía mucho que demostrar ante su afición en la visita del Maracena, que está tratando de escapar de los puestos de descenso. La nota que se le puede poner al partido hecho por los de Fajardo es de aprobado porque, aunque dominaron por completo y con eficacia durante la primera mitad, en la segunda se dejaron ir y coquetearon con un empate que habría sido dramático.

Nadie habría pensado que se pasarían apuros cuando a los 15 minutos de juego los blancos ya se habían puesto por delante. Carlos Fernández sacó el látigo a relucir y desde fuera del área consiguió un tanto que hacía presagiar un partido de disfrute para una afición que lo merece. Óscar Lozano estuvo a punto de hacer el segundo instantes después pero el extremo tuvo que conformarse con dar una asistencia.

Fue suyo el centro que permitió que el killer de la mañana, Carlos Fernández, pusiese tierra de por medio en el marcador con respecto al conjunto granadino. Sólo los dos tantos del ariete eclipsaron la actuación de Lozano que fue el más activo durante todo el primer tiempo y mostró un criterio digno de elogio. Se fue el encuentro al descanso con la sensación de que la segunda mitad sería un paseo militar de los de Fajardo, pero aparecieron los fantasmas.

Hubo carrusel de cambios del técnico natural de Benidorm para intentar que el equipo no se durmiese pero el efecto fue el contrario y se perdió el control del juego. Tanto que Soma, en el 58’, consiguió un tanto que redujo la diferencia en el luminoso y les hizo creer en que la remontada era posible. Y casi lo logran porque corría el minuto 70 cuando Neskes estrelló un disparo de falta en el palo, arrancando algún silbido de la grada y dando un susto que no pasó de ahí a los aficionados jiennenses.

Unos que vieron a su equipo tirar de oficio para que no se jugase más y a Óscar Lozano intentar hasta el final sentenciar una faena que podía complicarse. Por suerte no fue así y el Real Jaén comenzó la segunda vuelta de la competición con la que es su quinta victoria en casa de la temporada. Una que sirvió para sumar, pero no para convencer.