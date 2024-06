La empresa jienense AM System se alza con el Premio Nacional de Tecnología Siglo XXI

La empresa jienense AM System ha sido reconocida recientemente en la VII Edición de los Premios Nacionales Tecnología Siglo XXI que concede El Suplemento, en este caso en la categoría de ERP por su software ALO Suite. La gala de entrega tuvo lugar el pasado jueves en el Hotel The Westin Palace de Madrid, en una velada que congregó a las empresas más innovadoras y disruptivas del sector. Para Sebastián Moya, director general de AM System, este galardón supone un “reconocimiento a 40 años desarrollando soluciones tecnológicas para facilitar la gestión empresarial. Durante este tiempo no hemos parado de evolucionar y de adaptarnos a los cambios del mercado”.

Como destacaron los organizadores de estos galardones, que reconocieron en total a 15 empresas y entidades, “la digitalización ha permitido mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de las empresas españolas, además e impulsar la creación de nuevos modelos de negocio y la generación de empleo en el sector tecnológico”. Esto no ha pasado desapercibido para la organización de estos Premios Nacionales Tecnología Siglo XXI, que valora así el esfuerzo de activos tecnológicos de nuestro país -como es el caso de AM System- “celebrando sus logros y aportándoles un pequeño incentivo para continuar avanzando y posicionando a España en la vanguardia tecnológica”.

Sebastián Moya afirma: “Comenzamos un proyecto ambicioso hace nueve años que consistía en migrar todas nuestras soluciones de escritorio a una solución cloud y hemos conseguido cumplir con todas las expectativas del mercado. Una muestra de ello, es que cada día son más las empresas que eligen ALO Suite para su gestión”.

La ceremonia de entrega arrancó con el discurso de apertura del director de los Premios, Antonio Queijeiro, que destacó la importancia de la innovación y la vanguardia en el mundo actual, destacando la irrupción de la inteligencia artificial en los últimos años. “Detrás de cada innovación hay una mano humana, y debemos liderar este futuro con valentía. En lugar de ver la IA como una amenaza, debemos usarla como una herramienta poderosa”, matizó Queijeiro.

Por su parte, el gerente de El Suplemento, Pablo Suñer, aprovechó para reconocer el trabajo y esfuerzo no sólo de todos los premiados de la noche, sino también de sus acompañantes, de sus familias y de sus amigos, que “han contribuido a hacer posibles sus logros”.

El software ALO Suite de AM System es una solución de gestión alojada en la nube y que permite el control y gestión de todas las áreas de una empresa.

Sobre AM System

AM System comenzó su actividad empresarial en 1987 con servicios ligados al desarrollo de software dirigidos a la gestión, administración y planificación de la empresa. Desde entonces, no ha parado de evolucionar y adaptar sus soluciones a las demandas del mercado actual.

En 1995 se realizó un gran cambio en la diversificación de productos aportando soluciones a sectores concretos como el oleícola o el turístico. Hoy en día, su plataforma estrella es ALO Suite: un software integral que fusiona las funcionalidades de un ERP y un CRM, ofreciendo un control completo del negocio en las áreas de facturación, finanzas, contabilidad y tesorería. Con un tablero visual e intuitivo, ALO Suite permite controlar y analizar información relevante de manera eficiente.

Además de ALO Suite, AM System ha desarrollado ALO PMS, una plataforma de gestión hotelera en la nube que abarca todas las áreas de un hotel o alojamiento turístico, desde reservas hasta gestión de recursos. También otras soluciones para el control de presencia (ALO Presencia) o el sector oleícola como Moltúralo o Almazaras.com. El éxito de AM System se debe en gran medida a su talentoso equipo humano. Con 36 empleados altamente cualificados, la empresa prioriza la formación continua para mantenerse a la vanguardia de la tecnología y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.