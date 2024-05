El aceite de Jaén que triunfa en Nueva York.

La cooperativa La Bética Aceitera de Quesada, perteneciente a la Denominación de Origen Aceite Sierra de Cazorla, logra con sus aceites Picual y Royal Olivar de Quesada de cosecha temprana dos medallas de Oro en el Concurso Internacional de Aceite de Oliva de Nueva York 2024 (NYIOOC World Olive Oil Competition).

Según ha informado la DO Aceite Sierra de Cazorla, ambos aceites han recibido el primer premio, situándose así entre los mejores aceites del mundo.

Desde la cooperativa, su responsable comercial, Enrique Sánchez, ha afirmado que estos galardones son, este año, doblemente gratificantes, "en un año tan difícil para nuestra cooperativa por motivos climatológicos, hemos realizado un gran esfuerzo para obtener uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo".

Ha subrayado que este reconocimiento "ayuda a dar valor y prestigio internacional a nuestra variedad autóctona Royal junto a la Denominación de Origen Sierra de Cazorla". De hecho es la primera vez que un aceite de la variedad Royal de la Denominación de Origen logra este galardón.

La Sociedad Cooperativa Andaluza La Bética Aceitera fue fundada en el año 195 y cuenta con unas amplias y modernas instalaciones para la elaboración del AOVE Olivar de Quesada. Inaugurada en noviembre de 2009, con una inversión de más de 13 millones de euros, la almazara cuenta con una superficie construida de 13.365 metros cuadrados, que la convierte en la mayor almazara de la comarca de Sierra de Cazorla.

Lo que dice el jurado del aceite premiado

Royal Olivar de Quesada Olivar de Quesada Picual is extra virgin olive oil with an intense fruity flavor of fresh green olives, with aromas of olive leaf, grass and artichoke, tomato and almond. Our olive trees are located in a mountainous area, and the early harvest is in October. This oil is rich in polyphenols.

