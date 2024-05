Alcaldes socialistas de la comarca de Cazorla exigen en el Parlamento la intervención integral en la A-315: "No queremos más chapuzas"

El PSOE exigió hoy a la Junta de Andalucía que acometa el arreglo integral de la A-315 y que “deje las chapuzas” en la provincia de Jaén. El parlamentario socialista Víctor Torres hizo esta petición en el pleno del Parlamento andaluz, donde han estado presentes alcaldes socialistas de la comarca de la Sierra de Cazorla para exigir esta obra que consideran imprescindible para la seguridad vial y el desarrollo de la zona.

Torres reprochó a la consejera que no anunciara hoy ninguna información novedosa, puesto que ha dicho que hay un proyecto en revisión por 8 millones de euros, algo que ya sabían los alcaldes y alcaldesas de la comarca. “Lo que no ha dicho es que es un proyecto de sólo 8 kilómetros de un total de 97 kilómetros que tiene la carretera. Lo que no ha dicho es que es una actuación más de conservación y mantenimiento, una de las rutinarias que vienen haciendo y que la Consejería de Fomento está obligada. Sólo faltaría que estas mínimas cosas no las hicieran tampoco”, afeó.

El parlamentario reiteró que los alcaldes y alcaldesas no están pidiendo ninguna “chapuza”, sino una actuación integral en toda la carretera “que termine con la siniestralidad y con la pérdida de vidas humanas” que allí se registra con demasiada frecuencia. Recordó que el PP la prometió en 2018 y en 2022 y que “no han cumplido nada” a pesar de la importancia de esta vía, que conecta con la A-32 y Torreperogil, que atraviesa la provincia de Jaén y traspasa sus límites hasta Baza y que también es conexión con el Levante.

“La consejera dice que es consciente de esta carretera, pero la realidad es que ni la conoce, ni la sufre, ni la padece. La conocen y la sufren los más de 30.000 vecinos de la comarca y la gran cantidad de turistas que la visitan”, señaló. Por eso, advirtió que la A-315 “no necesita otra chapuza como las que la Junta está ejecutando en otras carreteras de la provincia”.

En este punto, preguntó a la consejera si está “orgullosa y satisfecha” de su chapuza en la Torredonjimeno-El Carpio, actuación que consideró “la vergüenza de la vergüenza” y que sólo afecta además a 17 kilómetros de los 57 que tiene la carretera. “¿Ésa era la autovía que iban a construir?”, cuestionó. “El PP sólo ha cumplido con su intención de hundir a la provincia de Jaén. Son el Gobierno de ‘Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio’”, remachó.