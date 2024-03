Ángela Quirós, ingeniera jiennense: "Muchas niñas necesitan referentes que les hagan abrir su mente"

Las mujeres representan el 20 por ciento de los profesionales de la ingeniería en España, según el Observatorio de la Ingeniería en España 2022. La presencia masculina en las aulas de las universidades es muy mayoritaria, así lo vivió Ángela Quirós, una jiennense natural de Andújar que estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Jaén (UJA) y cuenta a este medio que en su clase solo había cuatro compañeras.

Con tan sólo 26 años, Ángela Quirós, lleva cinco años trabajando como ingeniera, participando en el desarrollo de proyectos para reconocidas marcas en el mundo industrial en el sector ferroviario, automovilístico y defensa. Cuando acabó sus estudios de Ingeniería Mecánica en 2020 esta joven iliturgitana comenzó a formarse mediante postgrados y cursos en otros ámbitos de la ingeniería complementarios al de ingeniera de Diseño, como es la Simulación de Elementos Finitos e Ingeniería Internacional de Soldadura.

Desde pequeña le gustó mucho dibujar y hacer manualidades, tenía claro que queríadiseñar para crear cosas nuevas, por lo que su camino en Secundaria y Bachillerato fueorientado a la tecnología, aunque debido al desconocimiento no tenía muy claro que carrera elegir. Fue en Bachillerato gracias al proyecto Lince donde terminó de orientarse. Aunque cuando era se empezó a interesar por este mundo le faltaban referentes femeninos, no frenó sus aspiraciones y tenía claro hacia dónde quería avanzar.

Sobre esta falta de modelos cree que hay mucha confusión con lo que realmente supone estudiar una carrera tecnológica. "Hay muchas niñas para las que es imprescindible tener referentes que les hagan abrir su mente y poder descubrir su vocación. Es muy importante conocer desde dentro qué tipo de actividades puedes llevar a cabo con una carrera tecnológica", expresa.

El informe del Observatorio analiza la representación femenina por franja de edad. Así, el 24 por ciento de ellas tiene entre 36 y 45 años; el 22 por ciento entre 46 y 55 años, mientras que el porcentaje baja significativamente en las franjas de 35 años o menos y de más de 55, donde suman el 18 por ciento y el 15 ciento, respectivamente. Por lo que la jiennense forma parte de esa pequeña proporción de mujeres jóvenes dedicadas a este sector, inferior al 20 por ciento.

Ángela, al finalizar su formación y percatarse de una falta de profesionales que ofrecieran servicios de ingeniería especializados, cogió las riendas y decidió arriesgar y emprender. Creó su propia empresa desde cero, Weldaq, con la que convierte su pasión por la ingeniería y su creatividad en soluciones innovadoras para clientes del sector industrial, desde el taller más pequeño hasta grandes empresas que necesiten servicios de apoyo. El nombre de su empresa responde a Weld, soldadura en inglés, y las iniciales de su responsable, AQ.

A las dos semanas de empezar ya habían contactado con ella y a pesar del poco tiempo de vida de la empresa ha trabajado para diversas firmas del sector industrial, siendo partícipe de proyectos, como utillajes de soldadura para la fabricación y ensamblaje de vagones de tren para una reconocida marca internacional. También ha trabajado por el sector de defensa, automóvil y construcción, aportando sus conocimientos y experiencia en diseño, cálculo de estructuras y soldadura.

"Falta de visibilidad en este sector"

Ella es de las pocas ingenieras que trabaja en la provincia y las causas son precisamente la falta de ellas. "Creo que es una profesión muy masculinizada por desconocimiento y por tradición social. Estoy segura que muchas mujeres no se adentran en el mundo de la tecnología por desconocimiento, porque no saben la cantidad de actividades que pueden realizar con el simple hecho de estudiar ingeniería. A muchas niñas les preguntas que qué imagen tienen de alguien que ha estudiado ingeniería y se les vienen a la cabeza seguramente un hombre con un destornillador en la mano. Y tal vez sea por la falta de visibilidad de este sector en los medios, incluso en los colegios", cuenta Quirós.

La jiennense explica que en la universidad o el trabajo nunca se ha sentido diferente por ser mujer, a consecuencia de la reducida presencia de compañeras en la carrera. Quirós apunta que por suerte ha tenido profesores, compañeros de clase, y ahora, de trabajo, que la han tratado como una más, "me han apoyado y enseñado igual que otra persona cualquiera. Es más, muchos están más pendientes, por si en algún momento te puedes sentir más rara, pero en ningún momento ha llegado a ser así. Yo hasta el momento no he encontrado esas situaciones académicas/laborales desiguales. Simplemente haces algo porque es tu vocación, y eso, al final las personas que te rodean lo valoran y te hacen sentir integrada”, indica.

Lo que sí apunta es que no ve que haya un mayor interés por las ingenierías en las mujeres y considera que la razón es sencilla, y es no se promociona lo interesante que puede ser. "Creo que no se da a conocer, ni en televisión, ni en redes sociales, lo interesante y amplio que puede llegar a ser el mundo de la ingeniería. Al final, ingeniería es todo, desde el teléfono móvil que usas, hasta el coche dónde viajas. Y tristemente, esto no te lo explican en ningún lado", expone. Y añade: “O naces con una vocación muy definida y tienes claro el objetivo, o por desconocimiento abandonan las ramas técnicas desde edad muy temprana, porque lo ven muy difícil o poco atractivo”, reitera.