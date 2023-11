Canena inicia los trámites para tener su propia bandera municipal

El Ayuntamiento de Canena inicia los trámites para que el municipio, de unos 1.800 habitantes, cuente, por fin, con una bandera oficial. Este jueves, el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén publicó la admisión a trámite de la solicitud, presentada por el cronista oficinal canenero, Pedro Martínez. Se trata del primer paso para culminar un objetivo que el alcalde, José Carlos Serrano (IU), incluyó en el programa con el que concurrió a las elecciones municipales de mayo, en las que revalidó su victoria en las urnas.

El diseño propuesto para convertirse en enseña de Canena está dividido en cuatro cuarteles. Según reza el borrador elaborado por Martínez, en el superior izquierdo se representa la Cruz de Calatrava sobre fondo blanco; en el superior derecho y en el inferior izquierdo, cinco leones rampantes dorados representativos de Francisco de los Cobos sobre fondo azul, y en el inferior derecho, la Cruz de Santiago sobre fondo blanco.

No es esta la primera vez que el Ayuntamiento canenero pone en marcha el proceso para oficializar una bandera municipal. Martínez ya presentó una iniciativa al respecto en marzo de 2022, fruto de un anhelo personal que nació en su etapa como docente en la vecina Rus, donde precisamente su cronista oficial fue el que impulsó la creación de una enseña local. “Desde aquel momento pensé en hacerlo yo también en mi pueblo. Cuando llegué a ser cronista, me apunté a un encuentro sobre vexilología -la disciplina que estudia las banderas-, porque no quería tirarme a la piscina sin agua”, explica a Jaén Hoy. Después de informarse sobre los trámites a seguir, registró la solicitud en el Ayuntamiento. “Lo hice orgulloso de mi pueblo, igual que en todos mis trabajos anteriores”, afirma.

En su borrador, justificó la propuesta arguyendo que una bandera es “un elemento más de aglutinación de los miembros de una misma comunidad que acaban asumiendo como suya” y que, además, es “capaz de generar sentimientos colectivos de afecto, orgullo y pertenencia”. Canena ya contaba con un escudo y con himno, y el siguiente paso era tener una enseña que representara a todos los vecinos.

Sin embargo, la iniciativa se quedó en agua de borrajas. La Ley 6/3003, de 9 de octubre, establece varios pasos a seguir para aprobar símbolos que representen a los municipios y entidades locales andaluces. El proyecto del cronista superó el primero de los trámites: la exposición pública. Pero el artículo 14 de la normativa dicta que, tras ello, dos terceras partes del máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local en cuestión han de apoyar la propuesta. La Corporación de Canena consta de nueve concejales, que en la pasada legislatura se repartían entre cinco de IU, dos del PP y dos del PSOE. El equipo de Gobierno de IU necesitaba sus votos y los de uno de los ediles de la oposición. Y no lo consiguió.

En junio del año pasado, Martínez lamentó el desenlace en su perfil de Facebook: “Siento que, por falta de consenso político, se haya cerrado el paso a una iniciativa interesante para Canena, que había sido trabajada y justificada con seriedad obteniéndose un emblema único, impactante y pleno de significado. Una bandera para todos”.

Segunda oportunidad para el proyecto

Pero, más de un año después, la situación en Canena es bien distinta. Serrano e IU lograron la mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado mayo. Con seis concejales frente a dos del PP y uno del PSOE, sus votos son ahora suficientes para aprobar el proyecto que el cronista, animado por el alcalde, decidió volver a presentar. “Los símbolos son importantes. Personalmente, a mí me gusta el diseño de la bandera y estoy contento de que vayamos a tener una, como otros pueblos”, declara a este medio Serrano, quien recuerda que la iniciativa ya recibió el visto bueno de las asociaciones vecinales en una reunión en el Ayuntamiento.

El alcalde avanza que, una vez concluya el periodo de exposición pública de la propuesta, que se prolongará durante los próximos veinte días, se prevé que la enseña de Canena se apruebe a primeros de año próximo, después de que se saque adelante el presupuesto municipal. “Estamos orgullosos, porque este símbolo será para todos los caneneros”, sentencia.