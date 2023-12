Catalina García: "Si el presidente cree que no debo seguir sabré dar un paso al lado"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado hoy que “siempre estaré dispuesta a trabajar y a disposición de mi presidente, y cuando el presidente decida que no tengo que estar al frente de esas responsabilidades pues yo también sabré dar ese paso al lado".Desde Jaén, donde ha visitado la sede de Salud Responde, Catalina García se ha referido a las dos dimisiones del viceconsejero y el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas respectivamente, y ha mostrado su intención de seguir al frente de su cargo pese a estar muy cuestionada por partidos, sindicatos y otros colectivos.“Tanto el viceconsejero como el gerente del SAS hace meses que me habían puesto encima de la mesa su intención de no continuar en responsabilidades de primera línea; sí seguir trabajando dentro del proyecto y de la Consejería”, ha indicado la consejera, tras precisar que la suya es “una consejería muy complicada, con muchos problemas estructurales y muchos frentes”.Ha añadido que entiende que haya personas que decidan “no estar en la primera línea, donde el trabajo es mucho más estresante, y la dedicación tiene que ser del 150 por ciento”.

Prioridad: Primaria y listas de espera

Preguntada por el impulso que, según el gobierno andaluz, se quiere imprimir a la Consejería de Salud, Catalina García ha admitido que se va a trabajar en dos frentes principales: la accesibilidad en atención Primaria y las listas de espera.“En octubre se puso en marcha el programa de autoconcierto para reducir listas de espera, y ese programa se va a intensificar hasta los 150 millones de euros en el año 2024, y en enero o febrero comenzaremos con el concierto externo”, ha señalado.Habrá hospitales que hagan listas de espera de otros centros porque tengan ya sus listas, “y ya tenemos hospitales en Andalucía que no tienen pacientes fuera del decreto y que operarán listas de espera de otros hospitales", ha apuntado.“Con lo cual, a pleno rendimiento nuestros hospitales con el autoconcierto, incluso operando a pacientes de otras provincias y otros hospitales; y además tendremos la externalización de aquellas operaciones que no somos capaces de asumir”, ha concluido la consejera.