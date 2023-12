Polémicos calendarios franquistas en Jaén. "Cada uno en su casa hace lo que le sale de los huevos"

El alcalde de Vox de Puente de Génave, Francisco García Avilés, defiende la legitimidad de su antiguo despacho profesional, Asesoría García Brandao, para repartir calendarios de ideología fascista. En el calendario de 2024 aparece la bandera franquista junto a las caras de Franco y José Antonio Primo de Rivera, con la frase "yo soy responsable solo ante Dios y la Historia".

"En mi despacho de toda la vida de Dios, igual que en Casa Pepe o veinte bares con este tipo de ideología, se hacen unos calendarios porque les da la gana. Yo ya no soy titular del despacho, hacemos calendarios con una foto del Águila de San Juan, una foto de caudillo con alguna frase. Y este año han elegido una foto del Caudillo con José Antonio Primo de Rivera, pero que no tiene nada que ver conmigo", explica el alcalde a Jaén Hoy, tras la frase de la vicepresidenta de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, en el pleno de la Diputación de esta mañana, en la que criticaba la cercanía del PP con Vox, y la defensa que este hace del franquismo y su ideología, poniendo como ejemplo dichos calendarios.

🔴🎥 PLENO DIPUJAÉN 👉🏻 "Ustedes han abierto la puerta al franquismo sociológico sin complejos ¿han visto el almanaque que circula por Puente de Génave? pues a eso le ha dado vida el PP"🗣 Pilar Parra🏛️ #PlenoDipuJaén pic.twitter.com/15uMpU9ZF6 — PSOE Jaén (@PSOEJAEN) December 28, 2023

"Yo ya no llevo el despacho, cesé cuando entré en la Alcaldía. Pero que eso se lleva haciendo durante 27 años. Entiendo que ahora, como soy alcalde, tiene más repercusión, pero que lo llevamos haciendo 27 años. Que quede claro lo hace la dueña del despacho. Cada vez hay más tontos en los pueblos, por eso se genera esta polémica", interpela.

"Si el negocio ve que le va a afectar más o menos, decide según cada cual. Pero eso no tiene nada que ver conmigo como alcalde. No llevan mi nombre, ni del Ayuntamiento. Antes cuando había un tonto por cada pueblo, estaba más controlado. Si lo veías, sabías que no te lo volvías a encontrar. Pero esto se nos ha ido de madre", detalla.

Sobre las palabras de la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra: "Nos ha jodío (sic), como si decimos el puticlub que hay en Puente de Génave y me quieren colocar a mí la titularidad del puticlub. Que no tengo nada que ver, como si me quisieran echar a mí los mochuelos de todo el pueblo", concluye.