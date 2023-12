“No era la ETA esto, ni guerrillas... Eso sí, en mi casa, había cosas que no debían de estar”

Juana Méndez Nogueras es una de las imputadas en la denominada operación Joe, investigación de la Guardia Civil, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Villacarrillo, que ha desmantelado una trama delictiva dedicada a la fabricación ilícita y tráfico de armas y municiones en cinco municipios de la provincia de Jaén. La ex secretaria general del PSOE en Iznatoraf fue detenida junto a su marido y su hijo, en el marco de esta operación, y según la propia nota publicada por el instituto armado está imputada “al estar al corriente de las actividades y colaborar dentro de la trama”.

Argumenta la que fuera candidata a la alcaldía de Iznatoraf que, en el registro de la Guardia Civil en su domicilio, se llevaron sólo cajas de munición y dinero en metálico que, según su testimonio, no estaba relacionado con la venta de armas y munición y sí con la venta de una cochera de la cooperativa que su marido había sacado para el pago de unos arreglos. “No era mucho dinero, pero se lo llevaron y está confiscado. Lo único que vi durante el registro en mi casa fue las cajas con munición que se llevaba la Guardia Civil, ellos estaban en la parte de arriba de la casa. No sé ni lo que se llevaron. A mí me tuvieron aparte”.

En total, según la Guardia Civil, los agentes intervinieron dentro de esta operación un subfusil de guerra, una pistola con culatín, 16 pistolas convencionales, nueve revólveres y seis escopetas y rifles, una granada de mano, 17.200 cartuchos metálicos de diferentes calibres, incluida munición de guerra, tres kilos de pólvora, 3.420 pistones y numerosas vainas y proyectiles para la fabricación ilegal de munición, cinco pistolas y un revolver detonador, ocho silenciadores, tres cañones de armas de fuego y varios componentes esenciales, 8.000 euros en efectivo, cinco teléfonos móviles y un ordenador, así como documentación.

"Vivimos del campo, somos gente normal, sin ostentaciones"

Juana Méndez rechaza que sus familiares tuvieran una gran fuente de ingresos con las actividades investigadas, de las que se desliga totalmente: “Nosotros vivimos del campo. Tenemos olivas, somos socios de la cooperativa, con nuestra producción y subvenciones, como todo el mundo. Que nosotros somos gente normal, sin ostentación, en un pueblo de menos de mil habitantes... Con coches normalicos y mi hijo trabajando en el campo. Si viviera de lo de las armas, ¿cree que estaría trabajando en el campo?”.

Las pesquisas comenzaron en abril de 2023 al conocerse las presuntas actividades delictivas de los propietarios de una armería cerrada, en Úbeda, el año anterior. Según el sumario, los investigados poseían de manera ilegal grandes cantidades de munición (calibres de armas cortas y de armas de guerra, como el 7,62 y el 5,56). Esta munición la vendían ilegalmente junto con las armas y otros complementos.

Juana Méndez reitera que ella no tenía nada que ver en la trama y esgrime que desconocía las actividades de su marido e hijo una vez cerrada la armería de Úbeda. “Vivíamos en la misma casa, pero a mí no me han querido involucrar en sus negocios, igual que yo no los he involucrado nunca en política”, agrega.

Méndez sostiene que, en su caso, se ha hecho una utilización partidista. “Estaba desligada de la política y han querido hacerme daño a mí y al que era mi partido. Los primeros días fueron lo peor”. Además, aclara que a ella nadie la echó del partido: “Yo no me presenté y cursé la baja. Me desilusioné. El descontento fue a raíz de la candidatura, que la hice yo, pero vi cosas que no me gustaron”.