Condenado por maltrato el ex concejal del PP de La Carolina tras ser acusado de violencia de género

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina ha condenado por un delito de maltrato en ámbito familiar a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad a Rafael La Rubia, el concejal del PP de La Carolina, de 39 años, que presentó su renuncia al acta de concejal el pasado 20 de mayo tras haber sido puesto a disposición judicial acusado de violencia de género hacia su ex pareja y madre de su hija.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), además de los trabajos en beneficio de la comunidad, se le inhabilita para la tenencia y porte de armas durante el plazo de 16 meses. A todo ello se le suma la condena en costas.

Asimismo, en el fallo se le prohíbe durante ocho meses aproximarse en 200 metros y comunicarse por cualquier medio con su ex pareja. De esta forma no se podrá acercar ni al domicilio de ella, ni a su lugar de trabajo, aunque no se encuentre allí, ni a cualquier otro lugar donde se encuentre su expareja.

"La agarró por la cabeza"

La sentencia se ha dictado por conformidad, una vez que el acusado reconoció los hechos y se mostró conforme con la pena, por lo que es firme y no cabe recurso. Se reconocen así como hechos probados que el pasado 11 de mayo, el acusado "mantuvo una fuerte discusión" con su expareja, en el transcurso de la cual "la agarró por la cabeza y la empujó contra la pared, ocasionándole lesiones que no precisaron de más de una primera asistencia sanitaria, tardando en sanar cuatros días de perjuicio personal básico".

La perjudicada renunció expresamente a ser indemnizada y tampoco denunció los hechos. Fue el centro de salud el que tras atenderla de las lesiones activó el protocolo por violencia de género. El Juzgado de Instrucción número 1 de la Carolina dictó auto de fecha 20 de mayo de 2024, por el que se prohíbe al acusado la aproximación en 200 metros y de comunicación respecto a su ex pareja, igualmente, se acordó la suspensión del régimen de visitas respecto de la hija menor de ambos, suspensión que fue ratificada por auto de fecha 29 de mayo de 2024.

El concejal dimitido y ahora condenado es diplomado en Enfermería y Experto Universitario en Urgencias y Emergencias por la Universidad de Jaén (UJA). Ha trabajado durante 14 años en el Hospital de Andújar en los servicios de Urgencias y Pediatría. También ha trabajado en distintas residencias de la tercera edad y como personal sanitario en múltiples eventos deportivos. En 2021 obtuvo plaza como funcionario público en el SAS en al Área Distrito Jaén Norte, adscrito a Santisteban del Puerto.