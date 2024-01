Denuncian que no hay enfermeras para trabajar en el nuevo PET-TAC del Hospital de Jaén

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que el nuevo PET-TAC del Hospital Universitario de Jaén no cuenta con profesionales que lo trabajen. Aseguran que la solicitud de tres enfermeras para esta nueva instalación todavía no se ha aprobado. "Desde el pasado 16 de noviembre se aprobó en la Comisión de Bolsa Única del Hospital de Jaén la convocatoria pública para la provisión de tres puestos de enfermeras como plantilla necesaria para la puesta en funcionamiento del servicio. SATSE tiene noticias de que el SAS aún no lo ha autorizado y por tanto desde Recursos Humanos no se ha podido llevar a cabo la contratación de dicho personal que además debe de disponer de una serie de requisitos para el manejo de dicho instrumental", han asegurado desde el sindicato.

Cabe recordar que esta tecnología fue inaugurada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 19 de enero en Jaén. "Tras la insistencia de SATSE, la Dirección del centro nos asegura que dicha contratación ha sido puesta en seguimiento hasta en cinco ocasiones sin obtener aún la autorización", prosigue en su denuncia el sindicato. Agregan además que el personal que trabaja en esta unidad son las mismas cuatro enfermeras que había antes de la instalación del nuevo PET-TAC.

"Resulta incomprensible que el SAS a fecha de hoy no haya autorizado la oferta pública especifica para contratar al personal suficiente, con el que se garantice tanto la seguridad del paciente como el funcionamiento de las dos gammacámaras y el nuevo equipo instalado y se haya anunciado su puesta en funcionamiento sin los recursos humanos necesarios", exponen.

Desde SATSE se denuncia que cuando decidan autorizar esta convocatoria es posible que no haya enfermeras disponibles con la licencia que se requiere para trabajar en esta unidad y que el centro no contará con los recursos humanos necesarios "por una mala planificación desde el Servicio Andaluz de Salud".

"Con este panorama vemos muy difícil conseguir los datos previstos de 2500 exploraciones anuales y llegar a las 4240 con turno adicional de continuidad asistencial. ¿Con que enfermeras?. Si el centro pretende atender esta nueva cartera de servicios sin el personal suficiente, estará poniendo en riesgo la seguridad del paciente", aseveran desde el sindicato.