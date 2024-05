El PP pide la paralización del proceso selectivo de la Diputación en el que participa Moreno

El avispero político de Jaén no para de agitarse. Hace tan sólo dos días salía a la luz un audio en el que el presidente del Partido Popular provincial, Erik Domínguez, ofrecía supuestamente información al ex diputado de Ciudadanos, Enrique Moreno, sobre un concurso público del Consorcio de Trasportes de Jaén, según pudo saber Cadena Ser Andalucía. Hoy, Domínguez exige al Partido Socialista que paralice el proceso selectivo de una oposición de Diputación Provincial en el que participa el exparlamentario de Ciudadanos, Enrique Moreno, que en el primer examen sacó un 8,2. "Una oposición de A1 no se puede preparar en un año, como dijo Moreno ayer, cualquiera que pregunte a un opositor o a una academia lo sabe", agregó. Además, instó a cualquier opositor que sienta que se ha vulnerado el principio de igualdad a que presente alegaciones a este o otros procesos de oposición.

En rueda de prensa, acompañado por el alcalde de la capital, Agustín González; la secretaria general del PP, Elena González, y el diputado provincial y portavoz del grupo popular, Luis Mariano; Domínguez ha adelantado que el Partido Popular está estudiando jurídicamente la fórmula legal para paralizar estas oposiciones. "Vamos a registrar una comisión de investigación para llegar hasta el final de esta asunto y de todos los demás. Nosotros si creemos en los procesos selectivos". "Algo que debería hacerlo el propio señor Reyes, presidente de la Diputación", expresó el presidente del PP provincial.

Ayer, según pudo saber este medio, el receptor del audio era Enrique Moreno, quien reconoció haber recibido este mensaje junto con un archivo PDF con las bases de la convocatoria que todavía no se había publicado. "Yo no le di importancia porque me iba a presentar de todas formas, y me dijeron por teléfono que para tener la plaza tenía que hacer campaña por el PP”, contó Moreno.

Así, Domínguez se defendía esta mañana asegurando que él no había incurrido en ninguna ilegalidad puesto que las bases se habían publicado en el BOJA de Granada y que si le dijo que tuviera cuidado, era porque a pesar de que ya eran públicas las bases, podría haber alguna modificación en los requisitos. "El documento estaba remitido a todos los ayuntamientos y a la Diputación. Ya se le podía dar la máxima difusión" aseguró.

En el día de ayer también se conoció que el jueves 9 de mayo, cuando se filtró dicho audio, el exparlamentario andaluz por Ciudadanos realizó la prueba práctica para una plaza de funcionario de carrera en la Diputación Provincial de Jaén. Aprobó el examen tras haber superado una prueba teórica, de formato tipo test, en la que quedó el tercero de entre siete aspirantes, de los más de 200 que se presentaron al primer examen, para las tres plazas anunciadas. Concretamente su nota fue de un 8,2 sobre diez.

"Moreno tiene una plaza adjudicada en Diputación"

"Entre todo esto nos encontramos que el PSOE intenta vincular a un supuesto 'modus operandi' del PP de Erik Domínguez o de la Junta de Andalucía. Cuando este no ha acabado contratado ni por el PP ni por la Junta. Cosa que estamos viendo que el resultado es que el señor Moreno tiene una plaza de adjudicada en la Diputación y el mismo día que se examina del segundo examen sale el audio", explicó el presidente del PP en Jaén. Además, de eso ha calificado de "casualidad" que en una oposición dónde se presentan más de 200 personas, quede tercero entre los siete seleccionados, saque una "nota alta", y que por delante de él obtuviese una calificación mayor, una persona vinculada familiarmente con cargos socialistas de Linares. De igual forma, Erik Domínguez lanzó la pregunta de en qué puestos dentro de la Diputación Provincial se encuentran los ex alcaldes y alcaldesas que perdieron su puesto en las pasadas elecciones.

Erik Domínguez anunció que también van a estudiar acciones legales por la filtración del audio. "Evidentemente es un audio que sólo tenemos el señor Moreno y yo, y sólo lo ha pido filtrar una persona. Dentro de eso vamos a estudiar qué derechos se han vulnerado. Jaén debe saber que los ataques falsos hacia mí son un bulo para tapar una mala praxis", expresó.

Erik Domínguez tomará acciones legales

Además, sembró dudas sobre el momento de la filtración, la "casualidad", una semana antes de que el ex alcalde de Jaén, Julio Millán, y la vicepresidenta de Diputación, África Colomo, vayan a declarar al juzgado como investigados por el caso de la presunta denuncia falsa por una presunta compra de votos.