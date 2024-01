Jaén está lista para volver a brillar como el fuego en una de las noches más suyas

La ciudad de Jaén se prepara para una de sus noches más suyas. No habrá bloque de pisos en el que no huela a rosetas ni barrio al que no llegue el humo del fuego en un día hecho para cantar melenchones y para echarse a la calle para homenajear a San Antón.

Desde las 17:00 horas el Gran Eje (avenida de Andalucía) se convertirá en un hervidero de miles de personas, entre los pequeños que irán a correr la prueba de su edad, los padres de éstos que querrán inmortalizar el momento y animar y a sus vástagos y los 10.000 atletas que esperarán su turno a las a las 20:00 horas, que será cuando parta la serpiente multicolor para enfrentarse a 10 kilómetros de asfalto por el corazón de Jaén.

Todo lo relacionado con la carrera conforma un evento de primerísimo nivel que pone a Jaén a la vista de cientos de miles de personas de fuera de la provincia, pero no debe engullir lo deportivo a una tradición que, si bien corresponde al día 16 de enero, hará las delicias de los que se arrimen a una de sus lumbres esta noche.

Se va a vivir sin duda con especial ilusión junto al fuego de la Asociación Lola Torres, cuyos miembros mezclaran su alegría por celebrar una de las fiestas reinas del folklore jiennense con la de haber sido agraciados hace apenas unos días con el primer premio del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional.

Los hoteles prácticamente llenos, los restaurantes sin una mesa libre desde hace varios días y ni un solo dorsal disponible. Todo está preparado para que esta noche Jaén deslumbre con color de fuego en lo deportivo y en lo tradicional.