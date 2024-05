Jaén ya suma más accidentes laborales mortales que en todo 2023

Un trabajador muerto cada semana y media en la provincia de Jaén hasta hoy. Es la escalofriante cifra que deja 2024, según los datos registrados por Comisiones Obreras (CCOO), este número de personas fallecidas, que son 12 en total y ya supera a todas las víctimas mortales de 2023. Según la información consultada en la estadística de accidentes de trabajo aportada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que fueron siete.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO, Manuela Barajas, relata a este periódico que de esos 12 fallecidos, cinco de ellos son in itinere (al ir o volver del trabajo), dos registrados de origen no traumático, es decir, aquellos que derivan de problemas psicológicos y cuya lesión se produce internamente como podría ser un infarto o cualquier accidente cardiovascular, y otros cinco, accidentes durante la jornada, cómo ha podido ser el último del 3 de mayo cuando un hombre muró al caerle encima un viga de 3.500 kilos en Andújar o el trabajador que falleció tras caer por el hueco del ascensor hace dos semanas en Alcalá La Real.

No obstante, los datos oficiales contabilizados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, son sólo hasta febrero de este año, que datan los fallecidos en uno, el trabajador que murió en Torredonjimeno cuando limpiaba unas placas solares. Sin embargo, Barajas, denuncia que estas cifras no reflejan la realidad ya que muchos de ellos no se registran por diversos criterios.

"Para que se contabilicen es necesario que se haya realizado un acta de accidentes y en todos los casos no se abre. Hay accidentes de tráfico que son in itinere y al ser tratados por la Guardia Civil directamente no aparecen si la familia no informa, de que esa persona iba o volvía del trabajo", explica la secretaria de Salud Laboral.

Los accidentes no traumáticos son también complicados de contabilizar ya que no siempre es fácil demostrar que la persona ha fallecido debido al estrés laboral o problemas psicológicos surgidos por el trabajo. Además, otro importante criterio a tener en cuenta es que si el accidente ha ocurrido en Jaén, pero la empresa en la que trabaja esa persona no es de la provincia, no se registra como fallecido en el municipio jiennense.

Hasta el segundo mes de este año, los accidentes laborales registrados en Jaén son 955, se trata de la menor cifra de Andalucía, y muy por debajo de la más alta de Sevilla con 3.626 accidentes. Del total de la provincia jiennense, 939 son leves y 15 graves. In itinere son 82. Si se compara con el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 2 fallecidos, 819 accidentes y 22 graves.

Accidentes en 2023

En términos absolutos en 2023, el Ministerio de Trabajo y Economía Social contabiliza 5.142 accidentes laborales (asalariados y trabajadores por cuenta propia) con baja en la provincia de Jaén, un 2,37% menos que los 5.264 del mismo periodo del año previo. De los asalariados, la inmensa mayoría, 4.577, se produjeron durante la jornada laboral, de lo cuales 4.485 fueron leves, 85 graves y siete mortales, uno menos que en 2022. En total, fueron un -12,27% menos de los 5.139 del año anterior. La mayoría de los trabajadores que sufrieron los accidentes, 4.620, eran asalariados. De hecho, todos los siniestros mortales los sufrieron empleados contratados por una empresa.

Los 527 accidentes laborales restantes de 2023 se produjeron in itinere. Y de estos, 12 fueron graves. La cifra es un 10,98% más baja que la del mismo periodo de 2022, que se cerró con 592 accidentes laborales in itinere.

Muere un trabajador en Torredonjimeno tras caer a una altura de nueve metros

Ocurrió el 26 de enero y fue la primera víctima mortal por accidente laboral en la provincia de Jaén de 2024 (no intinire), según confirmó Comisiones Obreras (CCOO). El hombre falleció tras precipitarse accidentalmente por un tejado de una altura de nueve metros de Torredonjimeno. Según confirma Emergencias 112 (servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta) a este medio, la víctima estaba realizando labores de mantenimiento de limpieza de las placas solares en un edificio de la Avenida de Jaén del municipio tosiriano.

Muere un hombre de 48 años mientras trabajaba en una finca agrícola de Iznatoraf

El suceso fue el 22 de marzo. Un trabajador de 48 años falleció al ser arrollado por un camión que circulaba marcha atrás en una finca agrícola de Iznatoraf, han informado fuentes municipales. La Inspección de Trabajo declaró como accidente laboral este siniestro, que se produjo el miércoles cuando el hombre fue alcanzado por un camión que circulaba marcha atrás y se encontraba maniobrando en una finca agrícola.

El sindicato CCOO valoró como una negligencia el accidente, ya que la zona no estaría señalizada para delimitar el área de trabajo de la maquinaria que estaba trabajando en esta finca de olivar.

Muere un hombre al volcar el camión cisterna entre Torreperogil y Peal de Becerro

Pasadas las 16:30 horas, del día 2 de abril, un hombre alertó a los servicios de emergencia de que un camión cisterna había volcado en la carretera A-315, en el tramo comprendido entre las localidades de Torreperogil y Peal de Becerro. Los primeros informes recibido por el 112, hablaban de que un hombre, el conductor del vehículo, había quedado atrapado en su interior herido de gravedad.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios que, aunque estuvieron atendiendo a la víctima no pudieron hacer nada por salvar su vida, debido a la gravedad de las heridas que presentaba en la zona de la cabeza.

Muere un trabajador en Alcalá la Real al caer por el hueco de un ascensor

Mañana trágica la de apenas hace unos días, el 24 de abril, que vivió Alcalá la Real, pues es un trabajador de 50 años de edad, muy conocido en el municipio, sufrió un accidente, al precipitarse por el hueco de un ascensor. La caída, de unos siete metros de altura, le acabó costando la vida y es que, aunque los servicios de emergencias recibieron la llamada de aviso alrededor de las 8:30 horas, a pesar de que fue trasladado al Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, al que llegó a acudir un helicóptero, nada se se pudo hacer por su vida.

Muere el trabajador herido el pasado viernes tras caerle una viga de 3.500 kilos en Andújar

El trabajador de 58 años que resultó herido el pasado viernes 3 de mayo tras caerle una viga de 3.500 kilos de peso en Andújar ha fallecido finalmente al no poder superar las heridas sufridas como consecuencia del accidente.

Así lo confirmaron este pasado domingo, 5 de mayo, fuentes de la Consejería de Salud y Consumo a Europa Press, que explicaron que esta persona falleció durante la noche de este sábado en el Hospital Alto Guadalquivir del municipio andujareño, a donde fue evacuado por los servicios sanitarios, y ello a pesar de recibir atención de urgencia por parte de un equipo multidisciplinar.