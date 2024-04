El abogado de La Manada defenderá a ‘Samu’: “Entraron buscando un AK-47 y no la había”

Por si a la Operación Califa le faltaba algún factor de espectacularidad más, a José Manuel Reyes ‘Samu’, quien fuera máximo accionista del Real Jaén, le defenderá Agustín Martínez, abogado en su día de La Manada. Con su maleta en la mano, una de las primeras cosas que ha hecho el letrado ha sido convocar una rueda de prensa para matizar las informaciones transmitidas por la Policía Nacional, calificando algunas de ellas como “falsas”.

“En el vídeo y en la fotografía aparecen armas pero es curioso que a la Policía Nacional se le olvide incluir que mi cliente tiene licencia en regla para cada una de esas armas y es el titular de todas ellas”, ha defendido un jurista que ha detallado que la denuncia que pesa sobre su defendido por extorsión, se detalla que ‘Samu’ tenía un depósito de armas de guerra. “La actuación policial está justificada porque entraron buscando un AK-47 y no la había. No es cierto, no existe. Sólo se encontraron una cantidad razonable de dinero y armas legales”, ha declarado Agustín Martínez.

Sobre las numerosas armas blancas de diversos tamaños encontradas en la vivienda de ‘Samu’, ha explicado que conforman una colección que tiene su defendido, excepto la defensa extensible, de la que ha dicho supondrá una sanción administrativa. “Se está manchando el honor de una persona. También se ha dicho que tiene antecedentes penales cuando la Policía es consciente de que esos delitos ya fueron eliminados de su historial”, se ha quejado además el abogado, quien ha afirmado que su cliente está valorando emprender acciones legales contra el Cuerpo Nacional de Policía por las informaciones vertidas.

Tras afirmar que “lo sucedido se aclarará en un juzgado”, ha afirmado que el hecho de que no apareciese el arma “evidencia falta de credibilidad en la denuncia”, una que según las palabras del abogado ha interpuesto “un amigo” de ‘Samu’. “Está absolutamente consternado. Él lo consideraba su amigo y es algo que podemos demostrar. Existen conversaciones que demuestran que la relación era cordial hasta hace unos días. Es muy fácil sentarse en una comisaría y empezar a contar una historia, que además deja en muy mal lugar al denunciante, que es quien va a tener que demostrar todo lo que ha asegurado”, asevera el letrado, que además especula sobre la posibilidad de que el denunciante haya acusado a su cliente para no tener que pagar esa deuda.

Y es que defiende que existen documentos, presentados ante los organismos oficiales pertinentes, que prueban que los préstamos de dinero se hicieron sin intereses y que el plazo de pago cumplía a finales del año 2025. Ha mostrado en repetidas ocasiones su “máximo respeto” al trabajo de la Policía Nacional, pero se ha mostrado muy sorprendido por el hecho de que se difundieran las imágenes de la detención de su clientes pues asegura que “suponen un descrédito y vulneran la presunción de inocencia, siendo un menoscabo para su imagen”.