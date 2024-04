Los detalles de la Operación Califa: deudas, extorsión y amenazas de muerte

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta-Personas (U.D.E.V.), pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Jaén, detuvieron el pasado día 2 de abril en el marco de la “Operación Califa” a un varón de 36 años de edad, natural de la capital que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, falsificación de documentos y contra la hacienda pública por su presunta participación en un delito de extorsión.

La víctima, aprovechando de la confianza por la amistad que les unía le dijo que estaba pasando una mala racha y que necesitaba que le prestase una cantidad de dinero, a lo que el autor accedió, pensando en ese momento el primero que el préstamo era por ser amigos y que no le exigiría ninguna cantidad extra, puesto que en ningún momento el segundo le informó que devengaría unos intereses.

Cuando un par de meses después, para la sorpresa de la víctima le llamó comunicándole las cláusulas abusivas a las que tenía que hacer frente y que además, los intereses generados se irían renovando mensualmente hasta que sufragase el total del préstamo de forma íntegra, sin fraccionar. La víctima vivió durante más de un año diariamente bajo presión y sufriendo amenazas de muerte que le hacían padecer un clima de pánico y terror imposible de aguantar en el tiempo.

La operación culminó con el registro de dos domicilio en la capital jiennense, en el que los agentes incautaron cuatro armas largas, cuatro terminales telefónicos, una defensa, un bate de béisbol, una defensa extensible, varios machetes y navajas de grandes dimensiones, numerosa documentación relativa a préstamos, más de 200 cartuchos de las armas encontradas y más de 18.000 euros en efectivo. El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente quien decretó una orden de alejamiento y comunicación hacía la víctima y su familia.

Dentro de las funciones que tiene encomendadas esta Unidad, se encuentra la de investigar y perseguir aquellos tipos de delitos que conllevan una especialización o complejidad relevante, al objeto mantener un control de la normal convivencia en la ciudad de Jaén, por lo que mantienen una estrecha relación con los colectivos vecinales y, es en definitiva, gracias a ese contacto permanente y a la colaboración ciudadana la que aporta información a los agentes que la forman sobre la actividad delincuencial que les inquieta. Junto con lo anterior, sumado a las gestiones propias de los investigadores conocieron de la existencia de un empresario en Jaén quien podría estar sufriendo un delito de extorsión por parte de otro ciudadano.

Este fue el origen de una investigación que llevó a los agentes a realizar diversas gestiones que desembocaron en la plena identificación del autor de la citada extorsión y su posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial. Al parecer, una relación de amistad unía en un principio a víctima y a autor, quien, hace un año y necesitando liquidez el primero no dudó en pedirle dinero a su amigo, quién no dudó en dejárselo sin aparecer la palabra “interés” o “comisión” en ese momento, dando por hecho que se trataba de un préstamo por ser amigos y que no iba a exigirle cantidad extra ninguna.

Para sorpresa de la víctima, una vez transcurridos dos meses de haberle dejado el dinero se puso en contacto con él exigiéndole el pago del préstamo junto a los intereses que había generado el mismo, ascendiendo éstos a más de un 30% de la cantidad inicial, dándose además en hándicap de que el pago de estos intereses se iban renovando mensualmente hasta que liquidase de forma íntegra el total de préstamo, sin fraccionarlo.

Utilizaba la violencia y las amenazas para exigir el pago de la deuda contraída

Durante la investigación, los investigadores realizaron complicados controles sobre el entorno y movimiento de ambos, comprobando de forma general el modus operandi del autor quien, aprovechando de la confianza con la víctima no cesaba en su acoso a diario por los lugares que ésta transitaba, siendo esto el precedente de la actual situación de pánico y terror que le ha provocado, motivado también por los diferentes episodios de agresiones físicas que sufrió además de las múltiples amenazas con armas blancas que de igual forma ha vivido. Identificado plenamente el autor de la extorsión, los agentes tuvieron conocimiento de que para exigir el pago amedrentaba a la víctima utilizando la violencia y las amenazas contra su entorno familiar.

Un préstamo leonino del que ha llegado a pagar más de 30.000 euros

Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes destinados en la Unidad desembocaron en que la víctima había hecho un desembolso de la impactante cantidad de más de 30.000 euros aunque a juicio del detenido, aún había un deuda contraída pendiente de cerrar. Tras acreditar los investigadores con suficientes pruebas que tanto en el domicilio del autor de la extorsión como en el de su entorno familiar se podrían encontrar pruebas suficientes para la imputación formal del hecho que nos ocupa, así como información relevante para determinar la comisión de más extorsiones a otros ciudadanos, es por lo que los agentes solicitaron a la Autoridad Judicial sendos mandamientos de entrada y registro en dos domicilios en la ciudad, interviniendo diversa documentación relativa a préstamos entre particulares, cuatro armas de fuego largas, cuatro terminales telefónicos, una defensa, un bate de béisbol, una defensa extensible, varios machetes y navajas de grandes dimensiones, numerosa documentación relativa a préstamos, más de 200 cartuchos de las armas encontradas y más de 18.000 euros en efectivo.

La investigación sigue abierta y no se descarta la existencia de nuevas víctimas. El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, quién decretó su libertad provisional y una orden de alejamiento y comunicación a favor de la víctima de 50 metros.