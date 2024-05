Ghost Tour: una visita guiada paranormal a los monumentos de Jaén

Este fin de semana, los valientes y curiosos de Jaén tienen una cita con lo desconocido. Del 24 al 26 de mayo, se llevará a cabo un intrigante Ghost Tour a pie por el casco histórico de la ciudad, una experiencia diseñada por Xperiences Stage Jaén y Lagarto Tours para aquellos que se atreven a explorar los secretos más oscuros y las leyendas más inquietantes que esconde Jaén.

Un recorrido por los lugares enigmáticos de Jaén

El tour comienza en la Plaza de la Constitución, punto de encuentro para los participantes mayores de 16 años. Durante 60 minutos, los asistentes serán guiados a través de un recorrido que incluye algunos de los lugares más misteriosos de la capital.

La primera parada es el Palacio de los Vélez, un lugar envuelto en historias de fantasmas y apariciones. Según la leyenda, el espíritu de Beatriz de Vélez vaga por sus pasillos, compartiendo relatos de amor y tragedia que han quedado grabados en los muros del palacio.

Otro de los destinos es el Salón Mudéjar, seguido por la Casa del Miedo de San Bartolomé, dos sitios cargados de misterio donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, los visitantes pueden experimentar una atmósfera donde lo sobrenatural parece más cercano que nunca.

Encuentros sobrenaturales

A medida que la noche avanza, el tour se adentra en el Arco de San Lorenzo, un lugar que, según las leyendas locales, es frecuentado por el espectro del Padre Canillas, una figura fantasmal que se dice aterroriza a los visitantes con sus apariciones repentinas.

El recorrido también incluye una visita al Refugio Antiaéreo, que en tiempos pasados fue la cripta de la iglesia de Santiago. Este lugar, envuelto en una densa oscuridad, es el escenario perfecto para finalizar el tour con una nota de escalofrío.

Información del tour

El Ghost Tour es una experiencia diseñada para aquellos con un corazón fuerte y una mente abierta a lo paranormal. Es importante destacar que la actividad no es recomendada para menores de 16 años debido al contenido terrorífico y las escenas dramatizadas que, aunque no corresponden a hechos reales, están cuidadosamente creadas para proporcionar una experiencia intensa y envolvente.

El precio de la entrada es de 12,95 euros por persona, y se recomienda consultar la disponibilidad debido a la alta demanda esperada. Reserva tu plaza con antelación en la web oficial del evento. Para aquellos interesados en organizar visitas en grupo, pueden contactar a los organizadores a través del correo grupos@xperiencesstage.com.