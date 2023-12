Objetivo: echar a Vox. La cesada teniente de alcalde de Puente Génave "maquina" la moción de censura

Las aguas bajan turbulentas en el único municipio gobernado por Vox en la provincia de Jaén. Una pica verde en un mapa comarcal teñido históricamente de rojo y más en Puente de Génave donde el PSOE tenía una plaza fija en la Sierra de Segura hasta la llegada de VOX. La destitución de la primera teniente de alcalde del municipio, María Isabel Díaz, por pérdida de confianza, abre la caja de Pandora. El cese está firmado a falta de hacerla efectivo una vez regrese de sus vacaciones. Aunque, según sostiene el alcalde, Francisco García Avilés, el 23 de diciembre firmó un decreto para quitarle sus funciones y, lo más relevante, su sueldo. No hubo paz ni en Noche Buena.

Díaz, por su parte, no quiere hacer declaraciones por su destitución, aunque sí confirma a Jaén Hoy que pasará al grupo de los no adscritos. Un paso que, a priori, puede hacer caer el gobierno de VOX o eso, al menos, es la intención de la que fuera integrante del equipo de gobierno. A quienes diversas fuentes apuntan como la principal muñidora de la planificación de una moción de censura. Así, fue al encuentro del principal partido de la oposición (PSOE) que, según el relato del alcalde, estaba muy por la labor. “David Avilés es la oveja en la sombra, es el que manda en los socialistas. Y le vale cualquier cosa para echarnos por puro placer. Aunque su idea es eliminar a todos los ediles socialistas, menos a su sobrino, para cuando llegue su momento”.

La correlación de fuerzas de ediles actual es de 6 (Vox), 4 (PSOE), 1 (PP), de tal forma que para que la moción de censura triunfara haría falta que el PP se sumara al barco con el PSOE, más la concejal no adscrita que dejaría a Vox con 5 representantes. Una singladura más que difícil, pero la llamada para subirse al barco está dada.

A los contactos previos se sucedió un encuentro para enhebrar una moción de censura en la que el concejal del PP era determinante, tanto que llegaron a ofrecerle un cargo de teniente de alcalde. “La moción de censura la han movido, pero duermo muy tranquilo. El PSOE estaba de acuerdo, pero el PP ha dicho que no. Los socialistas, no obstante, plantearon esperar un poco, porque ahora el equipo que tienen no les cuadra”, precisa el alcalde.

El argumentario con el que dar forma a la moción pasa por las críticas a la gestión de personal del alcalde y, en concreto, por enchufar a dedo: “Habló con mis propios concejales para criticar el libre albedrío en las contrataciones, pero siguen un orden correlativo, no se enchufa a nadie. Se ofrecieron datos al PP por una cuestión de cortesía y comprobaron que todo estaba bien”, subraya el alcalde.

Histórico resultado en Puente de Génave: Francisco García Avilés, primer alcalde de VOX en la provincia de Jaén.Enhorabuena, Paco y equipo! pic.twitter.com/XgdTzovuLx — VOX Jaén (@VOX_Jaen) May 28, 2023

"Decía que cobraba poco y quería mandar más que yo"

Los motivos de la destitución van más allá del eufemismo de la pérdida de la confianza y afloran con nitidez en la conversación: “Quería mandar más que yo. Desde el principio fue un grano en el culo, decía que cobraba poco y le enseñamos puestos similares en otros Ayuntamientos con idéntica población. Luego, que los fines de semana tenía que cobrarlos a parte”.

Otro de los puntos del argumentario de la moción sería el supuesto maltrato que el alcalde da a los funcionarios. Cuestionado sobre el asunto, asegura que sus concejales pulsaron la queja y que la “respuesta generalizada” fue que los “trata como un padre”.

David Avilés, el que fuera alcalde y secretario local del PSOE, confirma que hay movimientos, como meigas en Galicia, pero que el responsable de la agrupación y portavoz del PSOE es Ramón Gallego. "Ella ha contactado conmigo, fui maestro suyo. Me imagino que pretenderá algún día plantear la moción, pero eso está muy verde, muy lejano. Barajaría, me imagino porque yo no soy responsable, que más que echar a Vox es echar al alcalde que es una persona indefinible". Avilés se aleja de su supuesto rol en las "negociaciones", aunque asegura que la ex teniente de alcalde sí ha contactado con el PP. "El alcalde se ha montado una película, yo no he hablado con el PP ni me he reunido con ellos. Ella se acerca a mí por el ascendente que tengo en el pueblo y para reforzarse", agrega.