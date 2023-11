La Plataforma Ciudadana por la Universidad de Jaén exige que se cumpla el modelo de financiación

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén critica el nuevo desencuentro entre la Junta de Andalucía y más concretamente su Consejería de Universidades, de la que es titular José Carlos Gómez Villamandos, con el Rector de la UJA, Nicolás Ruiz Reyes, a propósito de la queja del responsable de la institución universitaria jiennense al estimar insuficiente el trato que se concede a Jaén en los Presupuestos de la Junta. Según el comunicado, mientras el rector reivindica los medios adecuados para garantizar la estabilidad financiera, la Junta como institución y el Partido Popular como organización política, han salido en defensa de las cantidades acordadas para la UJA y el propio consejero se ha permitido provocar la división en el conjunto de los rectores andaluces para que sean ellos quienes se opongan a la legítima reivindicación, que no es únicamente del rector, aunque sea la cabeza visible, sino que es compartida por otros órganos de la comunidad universitaria, sensibles a que aunque el actual modelo de financiación ha sido reconocido por la generalidad como un avance significativo con respecto al anterior, que tan lesivo fue para la Universidad de Jaén, lo que no se admite en las actuales circunstancias es que, en contra de lo pactado, se mantengan los perjuicios económico severos que se causaron con el llamado “Modelo Velasco”, por lo que se insta a la Consejería a corregir los desequilibrios a través de una partida de nivelación que cierre definitivamente los duros efectos de los últimos años y permitan, que finalmente es de lo que se trata, que la UJA vuelva a recuperar su peso dentro del sistema universitario andaluz, que perdió por una política errática en la que se vieron seriamente perjudicadas tres universidades, Jaén, Huelva y Pablo de Olavide, de Sevilla.

Como Plataforma, reza el escrito, nos preocupa que con la euforia manifestada por todas las partes cuando se llegó al acuerdo del nuevo Modelo de Financiación, que celebramos, a la hora de la verdad resulte que el mecanismo sí era el adecuado y de ahí que todas las partes lo aceptaran, pero quedaba lo más importante, disponer de la voluntad política primero, y de los recursos suficientes después, para que tan importante avance no se quede en papel mojado. Pues bien, la Junta y en concreto su consejero, lejos de aceptar la crítica, provoca una campaña sin precedentes contra la UJA y se permite asistir a una sesión parlamentaria de control convertida en juegos florales, donde parece deducirse que la UJA está suficientemente bien financiada y poco menos que se acusa a la propia Universidad y a quienes se atrevan a discrepar, de estar protagonizando una rebelión injusta, desproporcionada y hasta política.

Nacimiento de la plataforma

La razón de ser del nacimiento de esta Plataforma fue, hace más de año y medio, una reacción de responsabilidad cívica ante el SOS que planteaba, con toda legitimidad, el entonces rector, Juan Gómez, al entender que los recursos que aportaba a la UJA el tan conocido “Modelo Velasco” la condenaba a la irrelevancia porque era un hachazo en toda regla a su crecimiento y expectativas de servicio al territorio. Fue la Plataforma y nadie más, quien con su decidida actitud de defensa logró revertir aquella nefasta deriva política, que por cierto también, como ahora, era defendida por los dirigentes del Partido Popular en Jaén y ni siquiera se han disculpado por ello al reconocer explícitamente el hoy consejero, lo cual le honra, que efectivamente la UJA no salía bien parada, todo lo contrario.

Como de aquellos polvos vienen estos lodos, la Plataforma Ciudadana por un lado asiste al cruce de acusaciones con cierto estupor, agrandado por el cierre de filas para tratar de acallar las legítimas aspiraciones de la Universidad de Jaén, a la que asiste todo el derecho para pedir que se cumpla todo lo acordado, la letra grande y la pequeña, que la UJA planifique el inmediato futuro pudiendo satisfacer las subidas para el personal y todas las que estipula la ley y, por supuesto, afrontar nuevos títulos, que en las actuales circunstancias parece poco menos que imposible.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, hoy mismo, en comisión parlamentaria, el rector de la UPO de Sevilla y presidente de la AUPA (Asociación de Universidades Públicas de Andalucía) ha comparecido para expresar la preocupación del colectivo porque, ha dicho, “la envolvente financiera es insuficiente” dadas las obligaciones a las que se ven sometidas las universidades por los costes sociales, los gastos corrientes de bienes y servicios, por lo que ha demandado límites de gasto acordes con las circunstancias de cada institución universitaria. El mismo presidente, Francisco Oliva, ha valorado que las universidades andaluzas lideren el impacto económico en el PIB regional de toda España, y ha dejado bien claro que el modelo financiero plantea llegar al 2027, final de su vigencia, con el 1% del PIB, y en las actuales circunstancias queda lejos ese horizonte, por el contrario baja con respecto al año anterior, por lo que ha pedido un esfuerzo para lo que considera un objetivo esencial.

En definitiva, lamentamos que se haya rebajado el nivel de optimismo en quienes prometieron que nadie saldría perdiendo con el nuevo modelo, exigimos que la Consejería de Universidades sea sensible con los compromisos económicos adquiridos y, no obstante, como quiera que solo demandamos que la UJA recupere la misma posición que tenía en el sistema universitario hasta que la Junta decidió castigarla, no es pues su problema, es sencillamente la víctima de una mala política, discriminatoria y dañina, no vamos a permitir desde la sociedad de la que formamos parte, una vez más, se vean perjudicados los intereses de Jaén. Llegaremos a donde haga falta con tal de defender lo que en justicia nos corresponde. Así que hay tiempo para dialogar, rectificar, y no crear problemas innecesarios en una provincia con muchas rémoras y que lo único que necesita es de la acción de gobierno para seguir su camino de progreso y desarrollo, en el que la UJA es de vital importancia, como los políticos dicen, pero a veces hacen poco por propiciarlo. Vamos a estar muy atentos porque seguimos con nuestro lema, hoy más vigente que nunca: La UJA no se toca.