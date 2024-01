Polémica en redes por el ganador del pelele de Puigdemont que fue quemado por San Antón en Jaén

En la capital jiennense, por San Antón, se ha recuperado este año una antigua tradición, la quema del pelele en las lumbres, un muñeco que representa la despedida de lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Así, se celebró el I Concurso Municipal de Peleles de Lumbres de San Antón, el ganador se conoció ayer y el premiado fue 'Pelelemón', una representación de la figura política de Carles Puigdemont, unido a un cartel donde se podía leer: 'Quiero ser indultado'. El fallo ha desatado la polémica en redes sociales que se han llenado de comentarios en la cuenta del Patronato de Cultura.

La mayoría de usuarios acusan al Ayuntamiento de incitar al odio con este premio y dejaban comentarios en el post del anuncio ganador: "Qué vergüenza que el @AytoJaen y @manuelcvallejo premien el odio. No sé cómo serían los otros 7 peleles, pero si ninguno era bueno más valía dejarlo desierto. Vaya imagen de Jaén que vamos a dar al resto de España", expresaba un usuario en la red social X (antigua Twitter). Instagram se ha incendiado con críticas por premiar un 'pelele' que hace uso de la política: "Menos mal que en las bases se prohibía tratar temas políticos, una vergüenza".

Y esta vez el Patronato de Cultura sí ha contestado a este último mensaje: "Si consulta las bases podrá encontrar lo siguiente: El diseño y tema elegidos serán libres, y no deben ser irrespetuosos ni mencionar de forma explícita a terceros, colectivos o símbolos políticos, religiosos o ideológicos/ Por lo tanto no hay incumplimiento porque ese pelele no cuenta con ninguna mención explícita a nada ni nadie. Espero haber aclarado su duda. Gracias. Un saludo"

📢ATENCIÓN Ya tenemos ganador del I Concurso de Peleles de San Antón Jaén 2024!🖊️Reunido el jurado han determinado que el colectivo ganador es: 🏆Parroquia de la Inmaculada con el pelele "Pelelemón"🕴️🎉Enhorabuena! Se espera otra edición para el año que viene!@AytoJaen — Patronato de Cultura (@CulturaTurism) January 23, 2024

En este concurso al que se presentaron ocho 'peleles', donde se evaluaba la creatividad y originalidad de la figura, la calidad y presentación general, la sátira y/o comicidad del mensaje o lema, la relación y acierto con las tradiciones jiennenses, y la relación y acierto con las temáticas de actualidad.

Lema del 'Pelelemón': "Ni su dinero ni su estatus van a impedir que arda"

En esta misma publicación que ha desatado la polémica, el Ayuntamiento de Jaén añadía el lema por el que se presentó 'Pelelemón': "Este pelele refleja una crítica social contra esas personas oportunistas que piensan que pueden realizar acciones al margen de la ley en beneficio propio y quedar impunes ante la justicia, valiéndose de su status, posición económica o situación política. Pese a su parecido en nombre y aspecto a un personaje concreto del panorama político actual, no representa a una persona o partido político concreto. Manifiesta un rechazo a cualquier tipo de indulto o amnistía, tanto de tipo político, como fiscal o económico (expresado en el maletín con dinero que porta y los fajos de billetes asomando por sus bolsillos). Estas personas suelen cobrar o chantajear para recibir ese trato preferente que demandan, ofreciendo a cambio su silencio (de ahí su boca con cremallera). El Sr. Pelelemón quiere ser indultado y librarse de las llamas de la hoguera, pero ni su dinero ni su estatus van a impedir que arda como el resto de peleles en estas lumbres de San Antón 2024. ¡VIVA JAÉN!".

El primer teniente alcalde, Manuel Carlos Vallejo, asistió a la reunión del jurado que ha fallado los premios del concurso y resaltó: "Estamos muy satisfechos por haber recuperado esta tradición y que haya contado con esta participación que queremos que se vaya incrementando. La idea es mantener esa iniciativa cada año, y trataremos de ir mejorándolo en cada edición. El objetivo es mantener y seguir impulsando una tradición tan nuestra, tan jiennense, como son las Lumbres y estos peleles que se queman".

El jurado estaba compuesto, un representante de Asociación Amigos de San Antón, otro de la Asociación Lola Torres, un representante de Asociación Iuventa, la Gestora Cultural Municipal, y la Presidenta del Patronato de Cultura, María Espejo (Jaén Merece Más).