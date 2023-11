Ratifican la condena a un jiennense por agresión sexual a la hija menor de edad de su expareja

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la condena de nueve años de prisión a un vecino de Jaén por hacer tocamientos y penetrar vaginalmente a la hija de 14 años de la que era su pareja. Por ello, en octubre se 2022 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén le castigó con la prisión por un delito continuado de agresión sexual sobre una menor de 16 años.En aquel juicio se consideró probado que el entonces acusado y ya condenado, David A. A., se fue ganando la confianza de la víctima comprándole habitualmente ropa de marca que su madre no se podía permitir. En noviembre, el agresor y la madre de la víctima ya llevaban juntos seis años, aunque no vivían en la misma casa. David, que tenía una tienda en Jaén capital, le pidió a su pareja que la menor fuera al local para ayudarle a llevar algunas cosas a su casa, que estaba a escasos metros del establecimiento. Una vez en el domicilio, y después de preguntarle a la víctima si le había gustado la ropa que le había regalado, empezó a tocarle los pechos, le quitó la ropa, le lamió sus partes íntima y la penetró por la vagina. La sentencia destaca que la menor, paralizada, no pudo reaccionar. David le dijo que le contara nada a su madre.

Segunda agresión dos semanas después

Unos quince días después, a primeros de diciembre de 2019, el agresor invitó a comer a su casa su pareja y la hija, con la que de de nuevo se quedó a solas después de la madre se fuera a trabajar. David comenzó a darle abrazos a la menor en el sofá y, tras ello, la llevó al dormitorio, donde se repitió la agresión sexual: primero tocamientos en las partes íntimas y, después, penetración vaginal. David le repitió la advertencia: no le cuentes nada de esto a tu madre.A partir de entonces, la víctima procuraba no quedarse nunca a solas con su agresor. Aproximadamente un año después, David y su pareja se encontraron en la casa de esta a la menor con un amigo, ante lo cual David montó en cólera, se puso agresivo y dijo que quería llamar a la Policía. Fue entonces cuando la víctima, asustada, se lo contó todo a su madre y se interpuso la denuncia contra el agresor sexual. En la sentencia también se subraya que, como consecuencia de todo lo anterior, la menor tenía depresión, síntomas postraumáticos, "miedos diversos y sentimientos de culpabilidad”.La condena de prisión llegó casi dos años después, aunque David la recurrió al considerar que no había quedado acreditada la agresión sexual. Ahora, el Alto tribunal andaluz ha desestimado ese recurso para, así, ratificar el veredicto de la Audiencia Provincial jiennense.