La Junta invierte 2,8 millones en la mejora de la vía Transversal de Las Villas, a la que el PSOE acusa de "chapuza"

Una reivindicación histórica, la mejora de la vía forestal de la Transversal de Las Villas, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas de la provincia jiennense, se ha llevado a cabo, aunque con polémica. Una carretera que conecta núcleos de población como La Fresnedilla y Mogón; así como el acceso a sitios de interés turístico como son el Área Recreativa Aguascebas, el Refugio de la Cueva del Peinero, el Charco del Aceite y otras instalaciones.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, destacó la inversión de 2,8 millones de la Junta de Andalucía en esta vía. Acompañado por los alcaldes de los municipios afectados, el consejero visitó la zona donde señaló que la mejora se ha realizado en apenas un año y que con la finalización de las obras se consigue la vertebración de los municipios de la Sierra de Las Villas. Sin embargo el PSOE acusa de "chapuza" este arreglo del camino, y exige que "adopte las medidas necesarias para corregir todas las deficiencias detectadas"

El trazado transcurre por los términos jiennenses de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Santo Tomé, Sorihuela de Guadalimar y Villacarrillo, y consigue la vertebración de la comarca de Las Villas. "Una vez más el Gobierno andaluz cumple con Jaén y lo hace con una demanda que lleva incumpliéndose hace años", apuntó el consejero.

"Único" arreglo del "principio de la travesía"

Las principales actuaciones se han centrado en el mantenimiento de cunetas y márgenes, la mejora de las obras de fábrica, la reparación de las deformaciones del plano de rodadura, la mejora del firme y taludes y en una zona se ha tenido que micropilotar para llegar al firme, mejorando mucho la seguridad de la vía.

Por su parte, la portavoz del PSOE en Villacarrillo, Rosa Espino, asegura: "Lo único que se ha hecho decentemente es el muro y el micropilotaje" al pasar la Fuente de La Higuera, al principio de la travesía, "que ha sido justamente el punto elegido para la inauguración". "Aparte de eso, no se ha hecho nada más, no ha habido ningún arreglo integral de la travesía, ni se han cumplido los compromisos del contrato. Da vergüenza ajena que el consejero haya venido a inaugurar este engaño", señaló.

De otro lado, el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, se ha mostrado agradecido y "emocionado" con la culminación de las obras de mejora del Camino Forestal de la Trasversal de Las Villas. "Es una gran noticia para todos los municipios de la comarca", dijo.

Única vía que permite a Infoca el uso de medios terrestres

"Aunque se trata de un camino forestal, supone una importante vía de comunicación para quienes residen en la zona y para los visitantes que acuden al Parque Natural, de ahí la importancia de acometer la mejora", destacó el consejero. "Esta es la única vía que permite el uso de los medios terrestres del Infoca y poder actuar en prevención y extinción de incendios en esta zona del Parque Natural", prosiguió el consejero.

La portavoz socialista detalló que en el primer tramo de travesía, desde Mogón, y durante los siguientes diez kilómetros, "las deficiencias y los peligros son una constante". Aludió a muchos tramos sin cunetas y los que tienen cunetas no las tienen revestidas, sino que están en tierra. "Hay tramos peligrosos con pendiente en los que no se ha colocado protección de ningún tipo"; puentes "sin limpiar con el correspondiente riesgo de obstrucción y desbordamiento" y las obras de fábrica antiguas "no están señalizadas con el correspondiente hito, sino con piedras que no aportan ninguna visibilidad", explicó.

Además, añadió entre los desperfectos que la capa de rodadura ejecutada existe el riesgo de deslizamiento de los vehículos, también a la falta de señalización vertical en todo el tramo. "Tampoco hay bionda en el margen izquierdo de la zona donde se encuentra el monolito de comienzo del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas", concluyó

Las obras de esta vía forestal están financiadas con fondos FEADER a cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia y tienen como objetivo modernizar y hacer más seguros los 60 kilómetros de longitud que comunican y dan servicio a los municipios de la comarca, según apunta la Junta.