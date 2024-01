Un grafiti de Linares, candidato a mejor mural del mundo

Linares ha conseguido situarse en en el podio del arte callejero con los más de 30 murales en edificios enteros llenos de color y mensajes. Y ahora, la ciudad minera se cuela en un concurso para ganar el reconocimiento al mejor mural del mundo, con el grafiti de Marie Die, 'Open Mind, Open Eyes'.

Street Art Cities (SAC) es la plataforma que cada año busca conocer el arte que hay repartido por los muros de las ciudades del planeta. Un tipo de creación artística que no deja de crecer. En total, son los 50 murales en 27 países que compiten por conseguir este premio 'Best of 2023'. España estará representada por 21 obras, casi la mitad de los aspirantes, siendo el país con más representación en este concurso.

'Open Mind, Open Eyes' es un mural donde los colores azul, rojo y verde toman protagonismo con gran intensidad. En esta obra Marie Die, quiso potenciar el ojo verde que "a veces incomoda en sus trabajos". Si se presta atención a la obra, se pueden observar dos rostros, uno relajado y tranquilo.

"Tener los ojos abiertos no siempre es agradable, pero siempre es necesario". "Es cómodo vivir ajenos a muchas realidades y evitar ver. Sin embargo, tener los ojos abiertos, quitar el sistema automático y ser humano puede ser duro, pero es el primer paso para poder tomar las riendas e iniciar un cambio. Puede parecer pequeño, pero empezar el cambio por uno mismo es empezar. Adoro representar emociones, mis lágrimas no son signos de debilidad, son de humanidad y coraje", explica la artista.

Marie Die fue una de las ocho participantes de la IV edición del festival de Arte Urbano de Linares que acogió durante toda una semana del año pasado la creación de nuevos murales en la ciudad linarense. El festival reunió a ocho artistas internacionales y está promovido por la asociación Rampa Pro y el artista local Miguel Ángel Belinchón, Belin.

La artista es natural de Sevilla, pero está afincada en Granada, es aquí donde cursó Bellas Artes en la facultad de Alonso Cano. Pasó por numerosas exposiciones y ferias de arte donde mantuvo una estrecha relación con el arte conceptual y contemporáneo. Más adelante decidió centrarse en el arte urbano, concretamente en el arte mural. Actualmente combina el muralismo con su profesión como tatuadora y diferentes actividades del mundo urbano. Además, ha pintado en países fuera de España, como Holanda, Alemania o de Latinoamérica.

El ganador de la pasada edición fueron dos artistas holandeses bajo la firma Studio Giftig (Niels van Swaemen y Kaspar van Leek) con la obra 'Trashure', en Tilburg, Países Bajos. Mientras que en 2021 el premio tuvo sello español gracias a 'Julio César', una obra realizada en Lugo del artista Diego As.

Voto para elegir el mejor mural

Lo mejor de este concurso es que cualquier persona puede participar, votando a través de la aplicación gratuita Street Art Cities o por la página web de SAC. El proceso para elegir el grafiti favorito empieza por emitir el voto para cada categoría e ingresar el correo electrónico, a continuación se deberá revisar el correo y confirmar los votos, este último paso es muy importante ya que sin confirmación, no serán contabilizados. Se podrá participar hasta el 31 de enero cuando se cierra las votaciones.