El rector de la UJA hace un llamamiento a realizar una influencia responsable en redes sociales a creadores de contenido

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha hecho un llamamiento a ejercer una influencia responsable en redes sociales sobre la ciudadanía, en la inauguración de la 4º edición de ‘Andalucía Influye’, una iniciativa promovida y organizada por el Consejo Audiovisual de Andalucía, en colaboración con la UJA y la plataforma iCmedia, celebrada este jueves en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas.

El rector ha explicado que el objetivo de este encuentro ha sido acercarse a un mundo “apasionante” como es el entorno de los creadores de contenidos audiovisuales y, sobre todo, “cómo son capaces de influir en la sociedad”, tratando de hacer una llamada de atención con la idea fundamental de reflexionar, de generar debate y puntos de encuentro, y, sobre todo, “protegernos a todos frente a una influencia mal ejercida”.

Nicolás Ruiz se ha referido al fenómeno de los influencers, asegurando que ha supuesto “una revolución para nuestras vidas cotidianas y un vuelco enorme a nuestra forma de ser y de estar en el mundo”. “En la última década, ha surgido un nuevo perfil de creador de contenidos digitales que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años en un contexto de digitalización masiva. Sin duda, las redes sociales y la tecnología han ensanchado y han acelerado la capacidad de influir que tienen determinados creadores de contenido digital, que han sabido tener una voz propia, una identidad definida y buscar su espacio social”, ha declarado. En este sentido, el rector ha indicado sobre la responsabilidad de estos creadores de contenido, a menudo sin ningún tipo de certificación profesional correspondiente al sector, el “enorme” impacto que tienen en la ciudadanía, “sobre la que ejercen un poder que cambia actitudes y comportamientos, sobre todo entre la juventud”.

“Los influencers ya no solo tienen impacto en la publicidad y en el consumo, sino que pueden llegar a tener consecuencias sociales reales”. Con estas jornadas damos un paso más en la contribución para crear un ecosistema de influencia más transparente, confiable y responsable. La ciudadanía, la sociedad, debe tener las herramientas suficientes para saber qué tiene delante, qué caracteriza a este fenómeno tan extraordinariamente novedoso y actual. Estamos, por lo tanto, en un espacio de reflexión y de conocimiento, que es una de las misiones que tiene encomendada cualquier universidad pública”, ha declarado Nicolás Ruiz, que ha agradecido al Consejo Audiovisual de Andalucía esta iniciativa “muy pertinente y enormemente necesaria”.

Junto al rector, en la inauguración ha participado el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo, y la vicepresidenta de la plataforma iCmedia Marta Oses. Domi del Postigo ha explicado que estas jornadas se celebran desde que la pandemia convirtió internet en el gran protagonista de la cotidianidad para “fomentar la influencia responsable, la que ejerce gente que demuestra que se puede tener éxito en internet” con responsabilidad. Además, se ha referido a la Ley General de Comunicación Audiovisual de julio de 2022 por el quien ejerce de influencers “ya está siendo observado desde la legalidad, por lo que, por tanto, empezamos a poner puertas al campo en la medida de las posibilidades del estado de derecho, en este caso en el ámbito de los influencers, que son usuarios de especial relevancia según la ley”.

La jornada celebrada este jueves en la Universidad de Jaén es la cuarta, tras las celebradas en Sevilla, Málaga y Granada en años anteriores. Su realización se justifica por su necesidad ante un fenómeno que crece a nivel global y que triunfa entre los jóvenes. En el marco de su celebración se ha presentado el ‘Libro Blanco de la Influencia Responsable’, un proyecto creado por iCmedia y cofinanciado por la Unión Europea. La presentación ha corrido a cargo de Marta Pellico, experta en comunicación y coordinadora del libro, quien sostiene que “la influencia es un poder que cambia actitudes y comportamientos, así que es una gran responsabilidad”. De esta manera, con este estudio se da un paso más en la contribución para crear un entorno de influencia más transparente, confiable y responsable, y propone, entre otros, un decálogo con medidas concretas. Además, este Libro Blanco quiere ofrecer un buen diagnóstico de cómo se está ejerciendo la influencia en el nuevo entorno digital; los retos que surgen, los actores implicados, como son las empresas, los legisladores, los seguidores, etc., así como los efectos y una hoja de ruta que apunta un camino de reflexión y de acción.

Para conocer de primera mano qué piensan los influencers y cuál es su opinión al respecto, posteriormente el foro ha centrado su atención en el diálogo que han mantenido cuatro influencers sobre su comportamiento en internet y qué uso hacen de las redes sociales, como han sido Laura Baena (@malasmadres), Francisco Tejera (@screwman.frantejera), y Maribel y Ginés (@orientacionandujar). “Jornadas como las de hoy son muy importantes porque ayudan a resignificar el concepto de influencers, una etiqueta con la que no nos sentimos muy identificados quienes generamos contenido, porque no se le ha dado un valor”, ha afirmado Laura Banea de Malasmadres, que además ha recalcado que “no solo necesitamos una regulación y un control, sino también una implicación por parte de la industria y de las plataformas donde están los contenidos, porque no están cogiendo la responsabilidad que debieran”.