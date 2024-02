Los padres del Colegio Jesús María se levantan en protesta por el "peligro" que supondrá el tráfico rodado de La Alameda

Continúa la indignación y malestar entre los vecinos y padres jiennenses por el futuro paso de las ambulancias por el Parque de la Alameda para acceder al nuevo Centro de Salude la zona. Madres y padres del CEIP Jesús María, en Jaén capital, anuncian que se movilizarán y protestarán ante "la imposición" de la Delegación de Salud de "abrir al tráfico el Parque de La Alameda" para acceder al centro sanitario que está construyendo la Junta de Andalucía junto a este espacio.

Así, en un comunicado señalan que la apertura del parque implica que los vehículos pasen "por las puertas de entrada del centro educativo", de ahí que hayan mostrado su "indignación por la tajante negativa a plantear otras opciones que no sean las de abrir al tráfico el parque más antiguo de la ciudad". Además, recuerdan que el parque "cuenta con una figura de protección como bien cultural" y por él "transitan a diario cientos de personas de todas las edades. En este punto, subrayan que hasta ahora se trataba de un entorno que "se podía considerar seguro para el juego de los más pequeños, el paseo de los mayores y para el uso y disfrute de la ciudadanía en general".

Los niños están expuestos a un "grave peligro"

También muestran su preocupación porque, tras el vallado "repentino" coincidiendo con el comienzo de las movilizaciones, aseguran que se ha intensificado el paso de vehículos pesados para los trabajos de esta obra. "El paso de estos vehículos llega a coincidir en ocasiones con la entrada y salida del alumnado, exponiéndolos a un grave peligro, sin tan siquiera contar con presencia de Policía Local para regular el paso y dotarlo de unas mínimas e indispensables condiciones de seguridad", apuntan.

Por todo ello, anunciaron que se movilizarán "en contra de una decisión" que consideran "totalmente errónea". Por lo pronto, ya se han reunido con Ecologistas en Acción, organización que ya ha mostrado su oposición al acceso junto al parque para el Centro de Salud. Por su parte, Ecologistas en Acción, que se ha reunido con la delegada de Salud, Elena González, y el Ayuntamiento de Jaén ha pedido que busquen "una solución conjunta, ambiciosa y definitiva en relación a los accesos de vehículos que los elimine definitivamente de la zona y construya los accesos por la Ronda Sur", cuestión que desde Salud se ha rechazado.

Jaén Merece Más insiste en un acceso alternativo

Desde el partido, Jaén Merece Más, que gobierna en el Ayuntamiento de la capital con el Partido Popular, insisten y rechazan también las palabras de la delegada de Salud, Elena González, y las del delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, quienes apuntaron que el acceso de vehículos al Centro de Salud 'Alameda' por el parque es "definitivo".

Ante estas declaraciones, JM+ instan a que se trabaje por un acceso alternativo, ya que aseguran que así se acordó en una reunión, y que es posible con cuestión de voluntad y más inversión de la Junta de Andalucía, "como lo hace en otras ciudades como Málaga, donde no tiene problema, por ejemplo, en soterrar una línea de metro para que no haya vagones en superficie", asevera.

"Aquí pedimos a la Junta algo tan simple como una rampa en la parte trasera del nuevo centro de Salud para que las ambulancias y la dotación de casi 20 vehículos que conlleva el Centro de Salud accedan al mismo desde la circunvalación sur para que no haya ningún tipo de coche en ningún momento por el lateral del parque de la Alameda", afirman desde Jaén Merece Más.

Así, el presidente del partido JM+, Juan Manuel Camacho, estuvo ayer por la tarde reiterando la situación tanto al presidente provincial del PP, Erik Domínguez, como al propio delegado del Gobierno Andaluz, Jesús Estrella, para incidirles en que "no sólo es que la Junta de Andalucía y el PP deben cumplir con el Acuerdo de gobierno, sino que es difícil de entender que alguien pretenda pasar ambulancias, taxis y la dotación de casi 20 vehículos que lleva aparejado el centro de salud por el lateral de un parque que, además, está protegido. No creo que en otra ciudad de Andalucía la Junta se ahorrara unos euros en una rampa trasera para evitar meter vehículos a un parque, que, además, es utilizado por los niños del colegio colindante. Tienen que tratar a Jaén como al resto de capitales y hacer un acceso distinto al de la Alameda para que no pase ni un solo vehículo por el parque", reclamó Camacho.