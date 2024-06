El alcalde de Jaén cifra la deuda en 630 millones, pero descarta “medidas drásticas” para reducirla

Las dos mesas de trabajo que hay en el despacho de la Alcaldía de Jaén se encuentran hasta arriba de documentos. En la más pequeña de ella se ve el hueco del trabajo de una persona escoltada por un portátil, una tablet y una montaña de papeles. Es el puesto que deja Agustín González para atender a las preguntas de Jaén Hoy sobre algunos de los temas capitales para la ciudad como es el de la deuda del Ayuntamiento de Jaén, una que su máximo responsable cifra en 630 millones de euros.

“La deuda financiera, es decir, toda la deuda con el plan de pago a proveedores que se ha ido metiendo en una única cuenta con el Estado, está en torno a los 550 millones y, aparte, hay unos 80 millones de euros que se corresponden con los pequeños préstamos, etcétera”, detalla. Confiesa Agustín González que sí que llegó a pensar en la posibilidad de que tuviera que hacer las maletas de forma prematura cuando hace unos meses el PSOE ofreció una serie de inversiones a Jaén Merece Más a cambio de que volvieran a poner a Julio Millán en ese mismo despacho. “Uno siempre lo piensa pero yo para eso soy muy pragmático y sigo mi filosofía de trabajar al cien por cien y dejar a un lado lo que no está en mi mano”, detalla.

Lo que sí tiene claro es que ahora quiere para Jaén aquello que se prometió al partido provincialista a cambio de una moción de censura. “Si ese dinero se lo han ofrecido a Jaén Merece Más lo que hay no es un problema de posibilidad, no es un problema técnico, es un problema de voluntad”, sentencia González al ser cuestionado por la reunión que mantuvo, junto a Manuel Carlos Vallejo, con la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, Mónica García. “Queríamos conocer qué medidas iban a permitir sanear el montante íntegro de la deuda viva del Ayuntamiento, y la directora general, Mónica García, nos dijo que no sabía nada de esas medidas, incluso que no sabía de qué oferta me hablábamos. Dijo además que ella era la competente para ejecutar esas medidas y que si ella no sabía de su existencia…”, desgrana sobre el encuentro.

Sobre la deuda detalla que uno de los mayores lastres del Ayuntamiento es el “plan de pago que está ahora mismo en vigor con el Estado y que viene de hace tres años, en el cual se establece con un incremento de la deuda de 90 millones de euros y con una carencia de dos años que justo terminaba en julio del año pasado”. “Cuando terminó esa carencia, fue justo cuando llegamos nosotros y lo primero que nos encontramos fue una carta del Ministerio diciendo que se acaba de terminar la carencia y que antes de fin de año teníamos que pagar 18 millones de euros. No se había previsto nada para ellos en los dos últimos años, no había ni plan de pagos ni nada”, denuncia afirmando, además, que finalmente se pagaron a Hacienda algo más de diez millones cuando se había pactado que fuesen poco más de cinco.

Descarta despidos y subidas de impuestos

Desvela además el primer edil que esta cuantía se irá aumentando año a año. “En este plan, lo que nos exige el Ministerio es que en todas cosas subamos los impuestos, incrementemos los ingresos y que reduzcamos los gastos. Nosotros hemos cumplido en este primer año, ya hemos reducido el déficit en más de seis millones de euros, lo que pasa es que venimos de un déficit de más de 25 millones de euros del anterior mandato”, algo que González defiende que se ha logrado con una “mayor eficiencia” de la administración municipal “desde la gestión recaudatoria hasta la agilización de las licencias de urbanismo”.

“Nosotros sólo sabemos que vamos a salir del pozo y si el Estado no nos quiere ayudar, vamos a buscar otras administraciones. La Junta de Andalucía lo está haciendo y ahora vamos a buscar asesoramiento y vamos a ver, como en el caso de Estepona, qué hicieron ellos para salir de una situación muy parecida”. Alega González además que su homólogo en la Costa del Sol lo ha hecho “sin subir impuestos” y que él, frente a lo que hizo el primer edil malacitano, no va a despedir a ningún trabajador del Ayuntamiento.

“Al contrario de lo que quiere el Estado, nosotros no queremos tomar medidas drásticas, no queremos medidas a corto plazo, sino a medio o a largo”, responde el alcalde de Jaén a preguntas de esta Redacción defendiendo que sus medidas no se asimilarán a las “políticas 'sanchistas' de subir impuestos”. “El único ERE que se ha hecho en toda la historia de la democracia en Jaén lo hizo el PSOE al cerrar Onda Jaén”, adjunta sobre esta cuestión.

Sí que habla Agustín González de una “racionalización del coste de personal” y de la “contratación de nuevos perfiles” una vez que los actuales trabajadores municipales vayan dejando sus puestos de trabajo, mencionando la “automatización y las nuevas tecnologías” como ayudas en este sentido.

No garantiza que vaya a haber presupuesto para 2025

Tras casi un año ocupando la Alcaldía, cuenta que sus “obsesiones” son “hacer una ciudad de futuro y conseguir un Ayuntamiento solvente y sostenible”, algo que pasa ineludiblemente por la redacción de unos nuevos presupuestos que sustituyan a los 2017, que son los que siguen vigentes en la ciudad y que en palabras del alcalde “no se corresponden a la realidad”. Una de las promesas que auparon a Agustín González a la plaza de Santa María fue la de realizar una auditoría que ahora afirma, a preguntas de Jaén Hoy, que ya está “avanzada”.

“Tenemos tal caos en este Ayuntamiento, es tan caótico, yo no he visto una administración igual. Una consultora está haciendo una auditoría de todos los órganos autónomos que todavía no ha terminado. Por otro lado estamos haciendo una auditoría interna y ya tenemos toda la información de todas las consignaciones presupuestarias de los últimos siete años. Es decir, sabemos en cada partida del presupuesto qué asignación había y cuánto se ha gastado y cuánto está presupuestado. Esto nos va a servir para elaborar ese presupuesto, ya tenemos la masa madre, y a lo mejor también para depurar responsabilidades.

Ante la pregunta de si será el año 2025 aquel en que Jaén tenga un nuevo presupuesto, no se ha mostrado seguro el alcalde. “Lo estamos dando todo y lo tenemos que conseguir. El problema de este Ayuntamiento es que es un galimatías de cifras y siempre sale algo más y luego no hemos recibido ninguna ayuda por parte del anterior equipo de gobierno”, se ha excusado.

Ya se trabaja en los proyectos para la nueva ‘Edusi’

Analiza en una de las respuestas a este medio la incapacidad del Ayuntamiento de invertir en la ciudad, y por tanto de acceder a Fondos Europeos, debido a la deuda que arrastra desde hace más de una década. Ha vuelto a cargar contra el equipo de gobierno de Julio Millán por la pérdida de más de la mitad de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) afirmando que “no se hizo nada en casi tres años” y que bajo su mandato “se ejecutó el 46 por ciento de los fondos y hubo que adaptar muchos proyectos, como el de la Rambla del Deporte”.

Asegura que el Ayuntamiento ya está trabajando en los proyectos que se presentarán a la nueva Edusi y, aunque no desvela ninguno ni la cuantía total a la que pueden aspirar los mismos, sí que asevera que irán destinados a “hacer una ciudad más accesible y más verde”. “Ahora mismo hay un borrador y sabemos que tienen que salir antes de diciembre pero este es el gobierno de Sánchez que en un año sólo ha aprobado la ley de la Amnistía”, ha apuntado.

También ha agradecido a la Junta de Andalucía la prórroga para ejecutar los proyectos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) y ha afirmado que están “intentando readaptar los proyectos para llegar al cien por cien” porque “el anterior equipo de Gobierno hizo los proyecto sin ni siquiera mirarse el PEPRI”.

Un balance “positivo” de su primer año en la Alcaldía

Cuestionado sobre cómo valora su primer año al frente de la ciudad, Agustín González hace un “balance positivo” y defiende que “se está trabajando en un presupuesto, se ha logrado reducir el déficit, se ha mejorado el turismo, se ha avanzado en un nuevo plan de ordenación urbanística o se ha sacado una ordenanza de veladores pactada con los vecinos”. “Este primer año ha sido de asentarnos, de empezar a trabajar a corto plazo en las medidas que hemos podido en la calle. Estamos poniendo las mimbres para un proyecto que no es a cuatro años, sino que es un proyecto a diez o quince años”, argumenta en defensa de la gestión que viene realizando su equipo desde el 16 de junio del año 2023.