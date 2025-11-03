Ángel Hidalgo, el fotógrafo que inmortalizó al lince blanco Satureja: "La naturaleza es mi pasión desde que era muy pequeño"

Desde que tiene uso de razón, Ángel Hidalgo ha sentido una conexión especial con la naturaleza. “Desde muy pequeño siempre me han apasionado los animales”, recuerda. Mientras otros niños veían dibujos animados, él corría a casa del colegio para encender la televisión y ver los documentales de National Geographic que emitían en abierto.

Con los años, aquella afición infantil se transformó en una vocación. “Me apañé unos prismáticos y aprendí a rastrear huellas. Luego descubrí el fototrampeo y poder observar a los animales sin presencia humana me fascinó”, señala. Su curiosidad por el comportamiento animal lo llevó a pasar más horas en el monte que en casa: “Trabajo seis días a la semana, pero libro cuatro, y esos estoy siempre en el campo desde antes del amanecer ya estoy allí”. Además, si tiene un rato libre, le gusta pasear por el parque para observar mochuelos: "Es mi pasión".

El lince blanco, Satureja, al que él también ha bautizado como "fantasma", se convirtió en su gran obsesión. “Siempre que me propongo algo, antes o después, lo logro y con esto pensé que lo tenía que conseguir como fuera", explica. Durante un mes, Hidalgo combinó el trabajo con largas jornadas de seguimiento y apenas unas horas de sueño: “Fue un mes muy duro, daba igual el tiempo que hiciera y pasaba más horas de lo normal buscándola, pero mereció la pena”.

Finalmente, el día llegó. “Vi aquel lince de pelaje blanco y sentí una mezcla de emoción y alivio. Fue cuestión de segundos y cuando volví a mirar, ya había desaparecido”, manifiesta. Aquel instante efímero se ha convertido en historia. La imagen de Satureja ha dado la vuelta al mundo y ha puesto a Jaén en el mapa de la conservación de la fauna.