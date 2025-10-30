Satureja, el “fantasma” de las Sierras de Jaén: "Se investiga a este lince blanco para conocer las causas de su pigmentación"

En un rincón del monte mediterráneo de la provincia de Jaén, el fotógrafo aficionado Ángel Hidalgo vivió un encuentro que, en sus palabras, le resultó “imposible de creer”. Tras meses de rastreo y paciencia, logró observar y capturar con su cámara la imagen de un lince ibérico de pelaje completamente blanco.

Hidalgo cuenta en una publicación que todo comenzó hace unos meses, cuando una de sus cámaras de fototrampeo registró algo fuera de lo común. A partir de ese momento, decidió dedicar “todo el tiempo disponible” a tratar de verlo en persona. “Pasaron horas, días, semanas e incluso meses sin éxito —relata—, muchas veces a punto de tirar la toalla”. Sin embargo, una mañana lluviosa, cuando el sol apenas asomaba, la suerte cambió: “A lo lejos vi un bulto blanco que parecía irradiar luz propia. Al observar por primera vez un lince ibérico blanco, me quedé paralizado”.

Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía confirman a Jaén Hoy que, por el momento, se están realizando investigaciones para determinar las causas de la tonalidad del pelaje de Satureja (que así se llama esta singular hembra de una especie que, hasta 2024, se encontraba en peligro de extinción). Los técnicos analizan muestras del animal para aclarar si este cambio de color responde a factores genéticos o ambientales, aunque por ahora no existen conclusiones definitivas.

La Junta de Andalucía tiene documentado otro caso similar en el que una hembra nació con los tonos pardos y anaranjados habituales de la especie y luego cambió de color, se volvió blanca, para recuperar su aspecto habitual después. Según explica Javier Salcedo, coordinador del plan de recuperación de esta especie en Andalucía en El País, ambas proceden del mismo lugar e incluso podrían estar emparentadas. “Eso podría implicar la existencia de una hipersensibilidad de algún tipo”, añade.

¿Quién es el autor de la imagen?

Tal y como recoge National Geographic, Ángel Hidalgo tiene 29 años y mantiene la fotografía de naturaleza como una afición cuando no se encuentra trabajando en una fábrica de materiales de construcción. Sin embargo, con el paso de los años y el aprendizaje derivado de la experiencia, fue estructurando su forma de trabajo. "En octubre sigo el celo del ciervo; noviembre es bueno para la cabra montesa; en diciembre, el celo del lince. Según la fecha voy dedicando más tiempo a una especie. Esa es mi mayor pasión”, cuenta en exclusiva a la revista de naturaleza.

El fotógrafo describe en su post la experiencia como un momento inolvidable, una de esas escenas que “te hacen pensar en la importancia de la naturaleza y de su conservación”. Concluye su relato con un deseo: que esta historia sirva para inspirar a otros a apreciar y proteger la belleza natural que aún sobrevive en los montes del sur.