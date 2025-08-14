Muere un trabajador de mantenimiento y un guardia civil resulta herido en un accidente en la A-316

Muere un hombre de unos 60 años de edad y resultan heridas varias personas, entre ellas un guardia civil, en un múltiple accidente de tráfico ocurrido en la A-316, según confirman fuentes del Cuerpo. El siniestro se produjo sentido Úbeda, a la altura de Puente del Obispo, en el kilómetro 20 y una de las personas heridas tuvo que ser excarcelada por los Bomberos y trasladada al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, tal y como informa el Servicio de Emergencias 112 a esta Redacción.

En un primer momento, se produjo un accidente y minutos después, otro vehículo atropelló a otras dos personas, un trabajador del servicio de mantenimiento de carreteras, que resultó fallecido y un guardia civil, que se encuentra herido. Por el momento, no hay confirmación del estado del resto de heridos.

Tal y como ha podido saber Jaén Hoy, en el lugar del accidente se encontraba un vehículo volcado siniestrado y orientado en dirección contraria al sentido de la autovía, tras este asistían dos ambulancias y al menos había, otro vehículo implicado, uno de ellos fuera de la vía, accidentado contra la bionda. Han actuado Bomberos, 061, Policía Local, Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de la vía.