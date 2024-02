Hasta siete autobuses partieron desde Jaén para sumarse en Madrid a las protestas del campo

Agricultores y ganaderos de Jaén se ponen otra vez en marcha y recorren cientos de kilómetros para reclamar que se cumplan las medidas que solicitan. Así, convocados por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias protestan en Madrid, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, una manifestación a la que también se ha unido el sector pesquero nacional.

Un centenar de tractores y miles de agricultores, convocados por las organizaciones agrarias, procedentes de toda España, recorrieron este lunes el centro de Madrid bajo el lema 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento' para reclamar soluciones a los muchos problemas que tiene el sector agrario. Autobuses desde distintos puntos de la provincia como de Andújar, Porcuna, Mancha Real, Villanueva del Arzobispo, Alcalá la Real, Torredelcampo o la Sierra de Segura salieron de madrugada para llegar hasta la capital de España a la hora convocada.

La protesta, se realizó coincidiendo con la importante reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Bruselas, y comenzó a las 11:00 horas con salida desde el Ministerio de Agricultura. De esta forma, el campo español sigue mostrando su malestar y vuelve a traer su protesta a la capital española después de más de dos semanas concentrándose por los diferentes puntos del país y tras la concentración del pasado miércoles, que ya colapsó las principales vías de la capital con cerca de 500 tractores.

"Más de 5.000 agricultores y ganaderos de Andalucía donde vamos a subrayar la necesidad de un cambio en la orientación política de Europa para nuestro sector, un cambio que tiene que partir por medidas de regulación de los mercados, por ejemplo las clausulas espejo, que se pidan las mismas medidas en materia de fitosanitarios y en materia sociolaboral en las producciones que entran por España de terceros países", expresó el secretario de UPA en Jaén, Cristóbal Cano.

Asaja, COAG y UPA eligió esta fecha para traer la protesta a Madrid, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la UE, que debate posibles formas de garantizar respuestas rápidas y estructurales a la crisis actual a la que se enfrenta el sector agrario. Los ministros europeos también deciden sobre la flexibilización de la PAC (normas de la condicionalidad reforzada) y la negociación de las 'cláusulas espejo', dos importantes asuntos que son vitales en las demandas de los productores.

Agricultores y ganaderos recuerdan que en España también hay reformas esenciales que demanda el sector como es un cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, un sistema de seguros agrarios que responda a las necesidades de los productores, una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector e inversiones urgentes en materia de regadíos.

Planas pide en Bruselas que acelere las modificaciones

Coincidiendo con esta protesta, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado a la Comisión Europea que "acelere" las modificaciones legislativas necesarias para garantizar una respuesta "urgente y contundente" a las reclamaciones de los agricultores.

Planas ha señalado estos días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen "apoyando" la que a su vez Agricultura había enviado al presidente del Consejo y a la Comisión Europea de cara a la reunión de este lunes.

No obstante, Planas se ha congratulado de que Europa esté escuchando el "mensaje fuerte" de los agricultores y ganaderos de todos los países. "Lo que está pasando en España probablemente no hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió antes en Francia o Alemania", ha recordado.