La borrasca Leonardo deja lluvias históricas en Jaén: hasta 290 litros en cuatro días

La borrasca Leonardo ha dejado a su paso por la provincia de Jaén uno de los episodios de lluvias más intensos y dañinos de los últimos años, con registros históricos de precipitación en numerosos municipios y graves consecuencias en infraestructuras, viviendas y comunicaciones. El temporal, que empezó a aumentar la intensidad entre los días 4 y 5 de febrero, ha provocado inundaciones, desalojos preventivos, carreteras cortadas y un despliegue continuo de los servicios de emergencia en buena parte del territorio provincial. Hoy, con la llegada de la borrasca Marta, las autoridades llaman a la precaución a la población, en especial atención a las poblaciones cercanas a caudales.

Las comarcas de Sierra de Segura y Sierra de Cazorla han concentrado los mayores registros de precipitación. Hornos de Segura se sitúa como el municipio con más lluvia acumulada de toda la provincia, con 291,2 litros por metro cuadrado, llegando a acumular el día 4, 166 litros. Muy cerca se sitúan La Iruela, con 242,2 litros, y Cazorla, donde se alcanzaron los 236,8 litros, confirmando la enorme intensidad del episodio en el entorno del Parque Natural. También destacan Santiago-Pontones, con 226,3 litros, y Noalejo, que acumuló 223,6 litros, registrando además uno de los valores diarios más altos del temporal.

Más allá de estos municipios, las lluvias fueron igualmente muy abundantes en amplias zonas del territorio jiennense. En el área metropolitana y la Sierra Sur, Los Villares recogió 148,9 litros, mientras que Torredelcampo alcanzó los 133,4 litros y Martos se situó cerca de los 90. En la capital, Jaén, el acumulado fue de 149,5 litros por metro cuadrado, una cantidad elevada que provocó inundaciones en Los Puentes con desalojos y numerosas incidencias.

En el norte de la provincia, la borrasca dejó también registros muy significativos. Bailén acumuló 137,8 litros, Baños de la Encina alcanzó los 135,1, La Carolina superó los 128 litros y Guarromán se movió igualmente en valores altos. En Andújar, uno de los municipios más vigilados por la crecida del Guadalquivir, que en los últimos días también ha registrado inundaciones, se contabilizaron 136,4 litros, mientras que Linares alcanzó los 139,2 litros, con especial intensidad en una de las jornadas centrales del temporal.

Otros municipios de la campiña y del entorno de la Sierra Sur, como Torredonjimeno, Jamilena o Alcaudete, registraron cantidades relevantes, aunque algo inferiores, manteniéndose en la franja de lluvias persistentes durante varios días consecutivos. En contraste, el sureste provincial presentó registros más moderados, como en Valdepeñas de Jaén, donde se contabilizaron 24,9 litros, lo que pone de manifiesto la marcada desigualdad territorial del episodio.

La acumulación de agua ha tenido consecuencias directas en la vida diaria de la provincia. Las lluvias han provocado inundaciones en viviendas y calles, con especial incidencia en zonas próximas a ríos y arroyos, como en Mogón (Villacarrillo), la Estación Linares-Baeza o en Los Puentes, así como desprendimientos de tierra y piedras que han afectado tanto a entornos urbanos como rurales.

La red viaria provincial ha sido una de las más castigadas por el temporal. Numerosas carreteras permanecen cortadas o con restricciones al tráfico, entre ellas tramos de la A-44 a la altura de Campillo de Arenas, lo que ha dificultado los desplazamientos. En Coto Ríos, en el término municipal de Santiago-Pontones, los accesos quedaron bloqueados por la crecida de ríos y arroyos, mientras que en Andújar se mantienen dispositivos de vigilancia permanente ante el aumento del caudal del Guadalquivir, que continúa en niveles preocupantes.

Los servicios de emergencias han gestionado cientos de incidencias en la provincia desde el inicio del temporal, relacionadas con balsas de agua, achiques, rescates preventivos y cortes de suministro. Ante esta situación, se han producido desalojos preventivos en zonas de riesgo, especialmente en áreas próximas a cauces y en viviendas afectadas por inundaciones o daños estructurales.

Además del impacto urbano, el episodio ha golpeado de lleno al sector agrícola, especialmente al olivar. La saturación del suelo y la imposibilidad de acceder a muchas fincas han provocado pérdidas y retrasos en la campaña, en un contexto ya complicado para el campo jiennense.

Las previsiones apuntan a un temporal "de gran impacto" en Andalucía durante el día de hoy, por lo que las autoridades piden a la población precaución. La borrasca Leonardo deja así un balance de lluvias históricas y daños generalizados en la provincia de Jaén, que tardará días en recuperar la normalidad tras uno de los temporales más intensos de los últimos años.