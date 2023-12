La encina centenaria que resguarda a los antepasados de Albanchez es candidata a árbol del año de España

Cubriendo con su imponente sombra que guarda las tumbas del cementerio viejo de Albanchez de Mágina, se encuentra la encina centenaria candidata a "Árbol del año" de España. El ejemplar es uno de los diez seleccionados para recibir esta distinción del próximo año. El objetivo del concurso es destacar los interesantes árboles que hay en el territorio como un importante patrimonio natural y cultural que proteger y cuidar. Aquí no importa tanto la belleza, el tamaño o la edad de los árboles sino la historia y relación con las personas.

La candidatura fue impulsada por la Asociación para la Protección del Patrimonio Cultural de Albanchez de Mágina (Albancultur), por su carácter singular ya que no se encuentra en el campo ni en el bosque, sino que está anclada en el cementerio viejo del pueblo. Las votaciones para hacerlo ganador están abiertas hasta el 16 de diciembre y se puede participar en el siguiente enlace https://www.xn--arbolybosquedelao-uxb.es/votar-arbol-y-bosque-del-ano-en-espana-2024/.

La encina pertenece a la especie Quercus ilex L. Tiene una edad de 400 años, 22 metros de altura y otros 20 de anchura y cuatro metros de perímetro de tronco. El presidente de la Albancultur, Blas Ogáyar, cuenta que este árbol ya existía cuando se construyó el cementerio en 1878 en la zona de La Carrasquilla, de propiedad pública. El árbol se encuentra a una altura de casi 900 metros, al abrigo del majestuoso y protegido Parque Natural de Sierra Mágina, con picos de más de 2.000 metros de altura. Está al resguardo del pueblo que se encuentra a poniente, en una encaramada ladera de la montaña, que le protege de inclemencias meteorológicas.

"Las personas que construyeron el cementerio tuvieron la decencia de no cortar la encina porque no es habitual este tipo de especie en un cementerio, debido a las raíces que tiene, normalmente son cipreses. Lo plantaría un vecino del pueblo, lógicamente calculamos que hace 400 año o nacería de forma espontánea, no lo sabemos seguro. Lo único que sabemos es que cuando se construyó el cementerio la encina tendría ya 200 años y por eso la mantendría.", explica Ogáyar.

La centenaria encina une a este pueblo una bonita historia de cariño y respeto, pues muchos antepasados se encuentran sobre las raíces del majestuoso árbol y sobre la sombra de sus ramas. Aunque el Ayuntamiento lo clausuró hace 20 años, los albanchecinos siguen acudiendo al lugar para cuidar las lápidas de sus seres queridos y del entorno.

Recuerdos bajo la encina

"Hay un dicho en Albanchez que dice que vamos a acabar todos debajo de la encina, es la historia de que todo el mundo ha pasado por ahí hasta hace 20 años, toda la gente que fallecía se enterraba allí. En este lugar tenemos todos nuestros recuerdos, toda nuestra gente. Todo el mundo queremos que se mantenga y que se visite", expresa el presidente de Albancultur.

Esta iniciativa ha generado gran ilusión en los vecinos que se han implicado en las votaciones, y ya cuentan con más de 1.130 votos, a pesar de que el pequeño municipio no llega a los 1.000 habitantes. El presidente explica que emigrantes de Albanchez de Mágina se han sumado a esta iniciativa desde puntos como País Vasco, Navarra, Cataluña e incluso Argentina.

La distinción del 'Árbol del Año' supondría un revulsivo para el turismo y un reconocimiento al patrimonio natural de Albanchez de Mágina. "Sería un avance importante para que la gente conociera el entorno y el pueblo del municipio, nos daría un empujón económicamente porque tendríamos más visitas. De los candidatos creo que es el más singular", explica su alcalde, Diego Fernández.

El concurso se creó en el año 2007, por la ONG Bosques Sin fronteras, siendo el primero en Europa y en el mundo con esta iniciativa. Como continuación de esta iniciativa, en 2011 se creó el premio a nivel europeo Tree of the Year organizado la Fundación Alianza (Nadace Partnerství) que engloba todas las iniciativas nacionales que se han ido creando en los diferentes países.