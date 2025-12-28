Expulsan a un concejal de un pueblo de Jaén por cantar una canción machista y subirla a TikTok

Nuevo caso de un cargo público que hace gala de una actitud machista. “Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar…”. Esa es la frase misógina que incluye una canción que un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén no sólo ha visto apropiado cantar, sino que además ha decidido subir un vídeo a redes sociales en el que aparece haciéndolo.

El concejal en cuestión es Manuel Cortés, que hasta ahora ocupaba la Concejalía de Seguridad Ciudadana y el cargo de sexto teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Martos. El vídeo, publicado en TikTok y retirado posteriormente, muestra al edil junto a otras personas interpretando una canción con expresiones sexualizadas y ofensivas hacia las mujeres, lo que provocó una rápida oleada de críticas.

La difusión de vídeo ha generado un amplio rechazo político y social a nivel nacional al considerarse incompatible con los valores de igualdad y respeto exigibles a un cargo público.

En el ámbito institucional, el alcalde de Martos , Emilio Torres, ha actuado de forma inmediata retirando a Manuel Cortés todas las competencias de gobierno que tenía asignadas, dejándolo sin responsabilidades dentro del equipo municipal. Desde el Ayuntamiento se ha señalado que el comportamiento reflejado en el vídeo no representa a la institución ni los valores que deben regir la actuación pública. "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", aseveran desde el consistorio marteño.

El PSOE ha tomado medidas

El Partido Socialista por su parte ha decidido abrirle un expediente disciplinario, ha suspendido de militancia al edil y le ha solicitado formalmente que entregue su acta como concejal. Desde el PSOE se aseguran que "este tipo de comportamientos vulnera los principios que defiende la organización". Por ello, el partido ha decretado la suspensión cautelar de militancia del concejal mientras se tramita el expediente disciplinario y ha reclamado su renuncia al acta municipal.

La dirección socialista ha insistido en que no tolerará actitudes machistas dentro de sus filas y ha reafirmado su compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Reacciones políticas y situación actual

El caso ha provocado reacciones desde otras formaciones políticas, que han reclamado la dimisión inmediata del edil por considerar que su conducta es incompatible con el ejercicio de un cargo público. La más dura ha sido la del Partido Popular, que va a acompañada del hastag #ElPSOElosabía.

El expediente disciplinario sigue abierto y será el que determine las consecuencias definitivas. Mientras tanto, la continuidad del concejal en el Ayuntamiento queda supeditada a que atienda o no la petición de su propio partido para entregar el acta.