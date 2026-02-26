Cinco días sin agua en varios barrios de un pueblo de Jaén: "No es una situación fácil para nadie"

Los vecinos de varios barrios de Los Villares permanecen sin suministro de agua desde el pasado 22 de febrero debido a una avería en la red general que, a día de hoy, continúa sin resolverse. El Ayuntamiento ha informado de que los operarios municipales, junto con personal de Aqualia y Somajasa, trabajan intensamente para localizar y reparar la incidencia, aunque por el momento no han logrado restablecer el servicio.

Las zonas afectadas por el corte de agua en Los Villares incluyen la zona de la residencia —calles Bordadoras, Aceituneras, Canasteras y Lavanderas—, además de Ortega y Gasset, Cerrejón, el Polígono Industrial, Los Barreros, la zona de las cooperativas y el Cerro el Pino.

Según ha comunicado el Consistorio, la avería no guarda relación con el temporal y, pese a que se han revisado kilómetros de cañerías y se han instalado nuevos tramos, el problema persiste porque “no entra agua al depósito”, lo que impide recuperar la normalidad en el suministro.

Ante la prolongación del corte de agua, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo con operarios de Aqualia y Somajasa para tratar de localizar el origen exacto de la avería y solventarla lo antes posible. Sin embargo, las últimas actualizaciones oficiales reconocen que, pese a las múltiples actuaciones realizadas, no se han obtenido los resultados esperados.

Medidas para los vecinos

Mientras continúan los trabajos técnicos, el Consistorio ha puesto en marcha medidas de emergencia para atender a los vecinos afectados. Desde el 23 de febrero permanece abierto el Pabellón Municipal Victoriano Muñoz, donde los ciudadanos pueden hacer uso de las duchas ante la imposibilidad de disponer de agua en sus viviendas. El horario establecido es de 7:00 a 00:00 horas.

El Ayuntamiento ha pedido colaboración vecinal para garantizar un uso fluido de las instalaciones, solicitando que cada persona lleve su propio kit de aseo —toalla, jabón y chanclas— y que el tiempo de utilización sea el estrictamente necesario. Los menores deben acudir acompañados de un adulto.

Además, se ha habilitado un punto gratuito de llenado de agua en el Puente del Cerro el Pino, operativo a partir de las 17:00 horas, donde los vecinos pueden recoger agua con sus propios recipientes limpios y aptos para el transporte.

Paralelamente, se ha puesto en marcha el reparto de garrafas en las zonas afectadas y se ha dispuesto un camión cisterna como punto de suministro móvil. Este servicio deja de estar operativo a partir de las 00:00 horas y vuelve a funcionar desde las 8:00 horas.

El Ayuntamiento ha reconocido que no puede garantizar una solución inmediata ni ofrecer una fecha concreta para la recuperación del suministro. En sus comunicaciones oficiales, el equipo de gobierno ha agradecido la paciencia de los vecinos y ha admitido el malestar generado por una situación que ya se prolonga varios días.

“Agradecemos la comprensión y entendemos la desesperación y mal estar, no es una situación fácil para nadie. Somos los primeros interesados en que se solucione y todos los vecinos tengan restablecido el suministro de agua”, señalan desde el Consistorio, que asegura estar utilizando todos los medios posibles para resolver la incidencia.