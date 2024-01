Decenas de personas claman contra el desmantelamiento de los trenes en Jaén

El hartazgo entre los jiennenses por la falta de trenes en la provincia es evidente. Pocos horarios, trayectos de más duración que en coche, continuos retrasos e incidencias y escasez de conexiones son algunos de los síntomas de una red ferroviaria que agoniza en Jaén y por todo ello se han manifestado esta mañana decenas de personas a las puertas de la estación de la capital.

Había convocado la concentración la plataforma ciudadana Jaén Merece Más y ha obtenido un considerable respaldo en una manifestación en la que se han visto varias pancartas con lemas contra esta situación. Además se ha leído un manifiesto dirigido al Gobierno.

"Nosotros, ciudadanos de Jaén, levantamos la voz contra la injusticia del desmantelamiento del 90 por ciento de los trenes en los últimos 25 años en nuestra provincia. Exigimos con la máxima firmeza a la administración, más inversiones en nuestro sistema ferroviario, con un enfoque en mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar la seguridad y eficiencia de los servicios ferroviarios", ha comenzado un comunicado en el que se ha reiterado que esta es una situación que se viene padeciendo durante muchos años.

"No aceptaremos ser ciudadanos de segunda clase, merecemos el mismo trato, inversiones y atenciones que cualquier otro habitante de este país. Demandamos infraestructuras ferroviarias de calidad que impulsen el desarrollo de nuestra región. No queremos simplemente reclamar, sino ver resultados concretos. Es tiempo de poner fin a la negligencia y reclamar lo que merecemos. ¡Jaén merece más, ya basta! Estamos unidos en esta exigencia por un sistema ferroviario que refleje nuestro derecho a un transporte público eficiente y seguro", se ha demandado en una concentración que no es más que una nueva muestra de la demanda de los jiennenses de más inversiones e infraestructuras para una tierra que consideran muy olvidada.