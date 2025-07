Tres medidas contra el algodoncillo, pero sigue la incertidumbre: "Hay sitios sin una aceituna tras la floración"

Jaén/“El que está en la Zona 0 está muy cabreado, no ha quedado ni una aceituna”, asegura el presidente de la cooperativa San Isidro de Villanueva del Arzobispo, perteneciente a Jaencoop, Pascual Moreno. La plaga del algodoncillo, que desde hace dos campañas ha arrasado con la aceituna de grandes zonas del olivar de áreas concretas de la provincia de Jaén, especialmente en los términos municipales de Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar, Úbeda y Sabiote, donde miles de árboles se han mostrado sus hojas, ramas y flores cubiertas por una masa blanca y pegajosa.

En la llamada ‘Zona 0’, es donde el ciclo del olivo se ha detenido y la cosecha ha sido, en muchos casos, prácticamente inexistente. “El problema es que se ha extendido”, advierte Moreno, quien participó recientemente en una reunión clave con la delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía, Soledad Aranda, junto a representantes de Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y técnicos de Jaencoop y las tres cooperativas del municipio.

Tres líneas para acabar con el algodoncillo

En el encuentro se dio cuenta del seguimiento que está realizando la Junta, así como de las reuniones técnicas mantenidas entre personal de la Delegación, las OCAs, el Laboratorio de Sanidad Vegetal, técnicos de cooperativas, APIs y distribuidores. En la última sesión celebrada el 27 de junio en Jaencoop, se acordó por unanimidad la elaboración de un documento técnico que revisará la estrategia de lucha contra la plaga. Se espera que esté aprobado por consenso en agosto para difundirlo por completo con los agricultores. Este informe recoge tres líneas principales de actuación:

Control de adultos para reducir las poblaciones a final de invierno o principios de primavera. Se están realizando ensayos con un producto eficaz cuya ampliación de uso se ha solicitado al Ministerio. “Celedonio Fonell, el técnico de Sanidad Vegetal, dijo que se está trabajando con materias activas nuevas para combatir solamente a los adultos, también a las ninfas y los huevos”, explicó Moreno. Tratamientos contra ninfas y huevos, aprovechando un fitosanitario con efecto ovicida, que podría paliar el problema de la prolongación del periodo de puesta. Ensayos con productos coadyuvantes que ayuden a disolver la capa algodonosa que protege a las ninfas y que impide que los tratamientos funcionen.

“Hemos estado prácticamente tres meses con la cuba. Ha sido un problema estos dos años porque los huevos han ido naciendo poco a poco y ha sido muy difícil de controlar”, lamenta el presidente de la cooperativa. Uno de los principales temores del sector es el posible impacto de los tratamientos en la calidad del aceite y que pueda arruinar miles de litros del oro líquido. “Tenemos mucho miedo en la recolección, porque imagínate que en el depósito de aceite sale positivo en algún producto… El aceite es para tirarlo”, afirmó Moreno. “Les dijimos que, si nos recomiendan un producto, que solo se eche ese”, expresa.

También se debatió la necesidad de seguir coordinando los tratamientos desde las propias almazaras, junto con técnicos y distribuidores. Asimismo, las reuniones con los técnicos de la zona seguirán siendo quincenales en lugar de semanales. La floración ya ha pasado y las consecuencias de la aceituna que los agricultores podrán obtener en la siguiente cosecha son claras. El momento ya ha llegado porque ya se puede ver si la flor ha cuajado. “El que le ha tocado la Zona 0 está muy cabreado, porque no ha quedado ni una aceituna. Hay otras zonas en las que sí ha hecho efecto el tratamiento, pero han tenido que dar hasta tres cura”, explica Moreno. “Yo tenía y tengo un poco de aceituna, pero no lo que yo quisiera. Hay muchos factores”, apunta.

Colaboración con la UGT

La Junta informó además sobre la creación de un grupo operativo de manejo integrado en el que participarán Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía (oficina de Jaén), Jaencoop, la Universidad de Granada y los centros IFAPA de Málaga y La Mojonera (Almería). “Es un grupo que va más enfocado a productos biológicos y a la suelta de fauna auxiliar”. “El problema es que no hay fauna auxiliar; sacudieron un olivo y no había nada. Quieren repoblarla porque es muy importante para luchar contra estas plagas ”, afirma el presidente de San Isidro.

Aunque la plaga del 'prays' también ha afectado, “no tanto como esta”, señala el presidente de la cooperativa. Las pérdidas ya son visibles y todo se reduce al algodoncillo. “Hay bastantes agricultores que han trasladado que van a tener menos aceituna, o casi ninguna, por el algodoncillo”, lamenta.

A pesar de aprobar líneas de actuación y el trabajo continuo por acabar con la plaga, la paciencia de muchos agricultores es cada vez menor al ver como un año más, no solo no podrán recoger la suficiente aceituna para cubrir costes, sino que seguirán teniendo pérdidas y vendrá otra campaña marcada por la incertidumbre. “Nos dijeron que el problema se espera que esté mucho más controlado el año que viene, pero se necesita tiempo. No paran de trabajar. Hace 15 días vinieron de Sanidad Vegetal a una parcela muy afectada con Soledad Aranda y vieron in situ el problema que hay”, concluyó Moreno.

Proposición no de Ley

Esta reunión sucede después de que la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía aprobara el 18 de junio de 2025 una Proposición no de Ley para impulsar un plan de choque contra la plaga del algodoncillo que afecta gravemente al olivar de los municipios de la comarca de Las Villas y su entorno. El texto insta al Consejo de Gobierno andaluz a adoptar siete medidas clave, entre ellas: La transparencia y coordinación, proveer de información clara a agricultores y ayuntamientos sobre inspecciones, planificación y actuaciones fitosanitarias; guía de actuación: elaborar una guía práctica de gestión integrada para combatir la plaga; refuerzo técnico: ampliar el personal especializado en sanidad vegetal en la Delegación Territorial de Jaén, zonificación y estudio de impacto: demarcar las zonas afectadas y realizar estudios técnicos y económicos de las pérdidas, sin considerar las malas cosechas de 2022-2024; y ayudas económicas: establecer dos líneas de ayudas extraordinarias, una para compensar los sobrecostes del control de la plaga y otra por pérdidas directas de cosecha; difusión de los acuerdos: trasladar estos compromisos a instituciones provinciales, organizaciones agrarias (Asaja, UPA y COAG) y ayuntamientos de los municipios más afectados. El documento fue certificado por el letrado mayor del Parlamento andaluz, Manuel Carrasco Durán.