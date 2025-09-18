Desaparece en Jaén una menor de 16 años: activada la búsqueda de Rosa Ana

Las autoridades, junto con la asociación SOS Desaparecidos, intensifican la búsqueda de Rosa Ana C. S., una joven de 16 años que desapareció el pasado 15 de septiembre en Jaén capital. Según los datos proporcionados por esta organización, la chica mide entre 1,60 y 1,65 metros, tiene complexión delgada, ojos negros y pelo negro.

Por el momento, se ha difundido un cartel con su imagen, en el que se hace un llamamiento a la ciudadanía para quienes puedan haberla visto o tengan información relevante de sus últimos movimientos. Se solicita que ante cualquier pista se comunique al teléfono 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

Otras desapariciones activas

En la provincia de Jaén hay actualmente hasta ocho desapariciones activas, entre ellas la de un menor. Algunos de estos casos se remontan a hace años, lo que refleja la dificultad de darles cierre y el sufrimiento que arrastran las familias. En Jaén Hoy recogimos el pasado mes de junio la historia de cada uno de ellos.

Entre los más conocidos se encuentran el de Jesús Cristo Rodríguez, de 13 años, desaparecido en 2022 desde un centro de menores en Úbeda, y el de María Josefa Padilla, de 76 años y con Alzheimer, desaparecida en 2019 cerca de Quesada. La realidad muestra que, pese a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, voluntarios y asociaciones, muchos casos siguen abiertos y sin respuesta, mientras las familias mantienen viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos.