El desprendimiento de unas rocas provoca el corte de la autovía entre Jaén y Granada

La autovía A-44 que une las ciudades de Jaén y Granada sufre un corte, en sentido hacia la capital nazarí, por el desprendimiento de unas rocas de grandes dimensiones sobre la calzada por culpa del temporal que está provocando la borrasca Leonardo. Concretamente es el punto kilómetro 69 donde se ha detenido el tráfico y donde se está abriendo la mediana para desviar a los coches que se encuentran detenidos desde hace más de una hora.

El corte, de "nivel negro' según la Subdelegación del Gobierno, se ha producido en el término municipal de Campillo de Arenas, en sentido Motril, debido a desprendimientos en la calzada. Actualmente se encuentra interrumpida completamente la circulación en ese tramo y funtes oficiales aseguran que se habilitarán próximamente trayectos alternativos.

En cuanto al resto de la red viaria, las lluvias han provocado cortes al tráfico en numerosas carreteras de la provincia, tanto de la red principal como secundaria, que afectan, entre otras, a vías de los entornos de Cambil y Huelma, Carchelejo, Marmolejo, Mengíbar, Mogón, Linares, Torres de Albanchez, Los Villares, Escañuela, Lopera, Quesada y Alcalá la Real, así como a distintos tramos de carreteras nacionales, autonómicas y provinciales. Estas afecciones están siendo gestionadas de manera coordinada por los organismos competentes, con señalización, control del tráfico y habilitación de desvíos cuando ha sido necesario

Dispositivo de vigilancia

La Subdelegación del Gobierno en Jaén mantiene activado un dispositivo especial de seguimiento, vigilancia y coordinación con motivo del episodio de lluvias intensas que afecta a la provincia en el marco de la borrasca Leonardo, dentro del operativo estatal desplegado por el Gobierno de España en toda Andalucía.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado que “la actuación en la provincia se desarrolla en coordinación permanente con el resto de administraciones y con los dispositivos estatales movilizados en Andalucía, siguiendo las directrices marcadas por la Delegación del Gobierno en Andalucía y adaptándonos en todo momento a la evolución de la situación y las competencias de cada organismo”.

En este contexto, se llevó a cabo el desalojo efectivo de las urbanizaciones de Los Puentes, en la capital jiennense, activado en el marco del Plan de Emergencia por Inundaciones de Andalucía. Esta actuación se suma a los desalojos realizados en distintos puntos de la comunidad autónoma por el servicio de emergencias 112, con el envío de los correspondientes avisos Es-Alert, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas.