Detienen en Jaén a cuatro personas por caza furtiva en Sierra Morena con armas diversas y 30 cuernas de ciervo y 4 de gamo

La Guardia Civil, a través de agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a cuatro varones, todos ellos vecinos de la localidad de la Carolina, de entre 21 y 38 años de edad, como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna silvestre, así como por tenencia ilícita de armas y daños.

La actuación tuvo lugar durante un servicio nocturno de vigilancia, encuadrado en los dispositivos de prevención del furtivismo establecidos por la Guardia Civil. Los agentes observaron un vehículo que realizó maniobras sospechosas en una zona próxima a la pedanía del El Centenillo, procediendo a darle el alto. El conductor hizo caso omiso a las señales policiales y emprendió la huida a gran velocidad, siendo finalmente interceptado al quedar sin salida. En ese momento, uno de los ocupantes huyó a pie portando un rifle, mientras que en el interior del vehículo permanecieron otras tres personas, que fueron identificadas.

Un guardia civil localiza uno de los animales abatidos.

En la inspección del vehículo, los agentes localizaron en el maletero dos morrales de caza de grandes dimensiones que contenían diversas armas blancas, un trípode de apoyo para armas de fuego, una linterna, un serrucho, vainas de cartuchería metálica, así como un total de treinta (30) cuernas de ciervo y cuatro (4) de gamo, todas ellas serradas, con restos de sangre y pelo. Asimismo, se hallaron dos desmogues de ciervo, consistentes en astas desprendidas de forma natural.

A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación y realizaron diversas batidas por zonas y parajes próximos del término municipal de Baños de la Encina, lo que permitió localizar varios animales muertos, concretamente dos gamos y dos muflones decapitados, así como tres ciervos a los que se les había serrado las cornamentas. En la zona de los hallazgos también fue localizada una tienda de campaña, donde presuntamente pernoctaban los furtivos. La investigación ha permitido determinar que el modus operandi consistía en la caza ilegal de especies de caza mayor, como ciervo, gamo y muflón, con la finalidad de comercializar de forma ilícita los trofeos de caza en el mercado negro. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de La Carolina.