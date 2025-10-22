Eliminan símbolos franquistas de la fachada de una iglesia en un pueblo de Jaén: "Se debieron quitar cuando terminó la dictadura"

Durante décadas, los símbolos del pasado se aferraron a la piedra de la iglesia de San Francisco, en pleno centro de Linares. Bajo las huellas del tiempo y el eco de las procesiones, el yugo y las flechas seguían ahí, mudos, ajenos al paso de la democracia. Hoy, esa fachada comienza por fin a contar otra historia: la de una ciudad que mira hacia adelante y deja atrás las sombras de la dictadura. La parroquia ha retirado los símbolos franquistas visibles en una de las placas situadas en su fachada.

Dicha actuación se ha llevado a cabo coincidiendo con las obras de rehabilitación del templo, y responde a una reivindicación histórica de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la provincia de Jaén. Daniel Campos, miembro de la junta directiva de la asociación, celebra la decisión, aunque considera que llega tarde. “Estos símbolos se tuvieron que retirar por lógica cuando terminó el franquismo. En algunos municipios se eliminaron al comienzo de la democracia. Desde un punto de vista ético, moral y democrático, no es justo”, señaló a Jaén Hoy.

Tal y como explica Campos, la Asociación de Memoria Histórica llevaba más de quince años solicitando la retirada de estos vestigios, en cumplimiento de la legislación vigente: la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007, la ley andaluza de 2017 y la nueva Ley de Memoria Democrática de 2022, que obliga a eliminar cualquier elemento de exaltación franquista. Así, recordó que la denuncia pública y administrativa se presentó hace algo más de un mes, coincidiendo con el inicio de las obras en la parroquia. Las primeras peticiones formales datan de 2008, impulsadas por familiares de víctimas y colectivos locales. En 2017 el Senado ya instó a eliminar estos vestigios, y, un año después, el propio Ayuntamiento de Linares trasladó la solicitud al Obispado

Sin embargo, para el miembro de la asociación se trata de una victoria agridulce y que se queda corta, pues aún permanecen visibles los nombres de personas que habían muerto como resultado de la represión republicana. “El problema de esa placa es que hay gente ahí que no fueron víctimas, es decir, fallecieron por otras causas y aprovecharon para ponerlas. Creemos que lo correcto por parte del Obispado sería retirarla por completo y no mantener una parte que sigue diferenciando entre bandos”, apuntó.

El representante subrayó además la sensibilidad del lugar, ya que, a tan solo dos metros de esa placa, sale cada Semana Santa el Nazareno, una de las imágenes más queridas por los linarenses. “En pleno siglo XXI, tener símbolos de la Falange junto a un punto tan importante de la vida religiosa de Linares era una barbaridad”, sentenció. De igual forma, quiso recordar que no es una cuestión ideológica, pues "hay republicanos de izquierdas, de derechas y, por supuesto, también católicos".

La actuación en la iglesia de San Francisco responde al compromiso con la legislación vigente y al respeto a la memoria democrática. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica confían en que este paso sirva de ejemplo para otros municipios y contribuya a que el recuerdo de la Guerra Civil se aborde desde la verdad, la justicia y la reparación.