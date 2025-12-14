Juanma Camacho: "El PP y el PSOE son partidos que están al servicio de sus siglas más que de la ciudadanía"

Juanma Camacho pasó de ser una de las caras reconocibles de un movimiento ciudadano histórico en la provincia de Jaén a sentarse en los despachos de los directivos de los dos grandes partidos a negociar inversiones para su tierra. El presidente de Jaén Merece Más no duda a la hora de hablar con contundencia de las necesidades de la provincia ni tampoco a la hora de utilizar sus intervenciones para exigir a las administraciones una discriminación positiva que es de justicia. Todo esto lo analiza en esta entrevista.

¿Cómo definiría el momento actual de Jaén Merece Más?

Pues creo que de máxima ilusión, pero ya en sí no por Jaén Merece Más, sino por la provincia de Jaén. Lo que tú has indicado como un partido bisagra, nosotros le llamamos un partido palanca, porque nuestra misión no es ser bisagra de nadie, sino ser la palanca que impulse a Jaén. Y a lo largo de esta entrevista, si me escuchan, creo que les podré dar datos de por qué es necesario que exista un Jaén Merece Más y por qué Jaén Merece Más tiene que ser la oportunidad que los jiennenses vean en toda la provincia para las próximas Andaluzas prestar su apoyo después de lo que viene pasando con el PSOE durante décadas en la Junta y el PP que llevando ya, digamos, dos legislaturas, una de ellas con mayoría absoluta, pues tampoco Jaén arranca, aunque sí hay avances precisamente por ese efecto impulsor que ejerce Jaén Merece Más en la acción política y que ahora le podré desarrollar si le parece.

¿Cree que se equivocaron cuando firmaron el ‘Acuerdo por Jaén’ con el Partido Popular?

No, aquí hay dos maneras de verlo. Había dos corrientes y bueno, en la calle también se oye que igual no teníamos que haber apoyado a nadie, sino quedarnos desde fuera, pero también es cierto que si no te metes dentro en la acción de gobierno no consigues cosas. O sea, si tú estás en la oposición, digamos que puedes ir en el día a día sacando cosas para Jaén, pero no te abre esa ventana de visibilidad y de influencia política que sí nos ha llevado, por ejemplo, a meternos en Sevilla y ahora a Madrid, porque yo tengo que recordar, es muy importante para todas aquellas personas que nos quieren tachar de ser de derechas o de izquierdas o de apoyar a uno o a otro, que nosotros es que tenemos pactos con el PP y con el PSOE. Y esto va en función de en la medida que ellos cumplan. No se nos puede atribuir a Jaén Merece Más lo que ocurrió en Jaén capital, que hubo una moción un año y medio después. Dicen, ‘es que Jaén Merece Más no ha sido leal a su acuerdo con el PP’. Y yo les diría, ‘no, no, los que no son leales son quienes no cumplen lo firmado’. Hay que recordar que la Junta de Andalucía en el año de bautizo deja a Jaén la última en el presupuesto andaluz. Y cuando ya nosotros veníamos avisando, llega el 2025, que era la hora de Jaén, otra vez penúltimos en nivel de ejecución, irrisorio, ni se sabe bien. Estamos por debajo del 30 por ciento de ejecución. Entre que nos dejan a la cola y eso, y luego había un problema de gestión municipal. No salían adelante proyectos. Era un cúmulo de cuestiones. Pero nosotros tenemos que decir a quienes apuestan por Jaén Merece Más, que nosotros somos un partido que vamos a exigir que se cumpla. Y hubo que romper en ese caso en Jaén capital, pero con el PP sí seguimos en Baeza, en Santisteban del Puerto y Santiago Pontones. Somos un partido fuera de ideología en el que lo único que nos mueve es la causa de Jaén. Esa es nuestra causalidad: la provincia de Jaén. Y sacar adelante proyectos que ahora se empiezan a desarrollar. Creo que Jaén Merece Más es la única opción que tiene la provincia de Jaén para poder despegar. Y los jiennenses tienen que mentalizarse de que en las andaluzas hay que apartar la ideología, hay que pensar lo que uno y otro nos han dado a Jaén desde que existe la Junta de Andalucía, y que esto no despega. Entonces, o se mete Jaén de lleno o no llegamos, y para eso tiene que haber una marca como es Jaén Merece Más.

¿Cuál es la relación actual de su partido con el Partido Popular?

Nosotros tenemos buena relación con todos porque nuestro leitmotiv es relacionarnos bien con ellos. No entendemos la política de la afrenta. A veces sí es verdad que tenemos que salir porque nos dicen tantas cosas y se lanzan tantos bulos contra Jaén Merece Más que a veces tienes que explicar cómo son las cosas y eso implica nombrarlos. Pero nosotros, insisto, que al tener pactos con uno y otro, tenemos una buena relación. Ahora, por ejemplo, para el presupuesto de la Junta de Andalucía del próximo año, nosotros estamos negociando actualmente unas enmiendas con el Partido Popular, porque a pesar de la moción en Jaén, estamos en otros tres municipios con el PP. Y entendemos que tenemos que hacerlo a través de ellos porque son los que actualmente gobiernan la Junta. ¿Para qué nos sirve ir al PSOE a decirle, oye, queremos que presentéis estas enmiendas en nombre de Jaén Merece Más? Eso no sirve para nada porque al final van a confrontar. ¿Qué hacemos? Acudimos al que actualmente dirige la Junta de Andalucía, que es el PP, y le decimos ‘oye, queremos meter cuestiones del casco histórico de Jaén, porque es algo prioritario para nosotros que se cumpla la PNL del 2018 del área de rehabilitación integral; a nivel provincial, los puestos de difícil cobertura sanitaria, que es una bandera que llevamos por delante para que tengamos la misma ratio de médicos por habitante, que acabemos con listas de espera, que haya la misma atención sanitaria y no haya que seguir derivando a los jiennenses a otras provincias; la autovía, está clarísimo que la autovía a Córdoba’. Todo esto que se está aprobando ahora para los arreglos, nosotros sí le estamos diciendo al gobierno de Juanma Moreno que ese dinero que van a destinar, que ya está aprobado, que lo dediquen a hacer kilómetros de autovía, que a lo mejor no van a ser tantos como la mejora de la red actual convencional, pero preferimos que lo que se destine sea a una autovía, que es lo que quiere la comarca y para dejar de ser las dos únicas capitales sin conexión por autovía. Bueno, una serie de propuestas, no me voy a extender más, que estamos negociando con el PP para ver si las pueden aportar. Es decir, nosotros entendemos que la gente está cansada de tanta pelea. La política no puede ser el tú más y es que tú no haces. Cada uno que haga donde pueda. No sirve que el PSOE culpe a la Junta y el PP al Gobierno. Nosotros aplicamos esa misma vara de medir. Nosotros le pedimos al PSOE que cumpla sus compromisos desde el Gobierno y al PP desde la Junta. Es que no hay otra manera. A Jaén no le ha servido para nada la confrontación. Llevamos décadas viendo las peleas y nosotros vemos cómo en otras provincias, a pesar de los típicos rifirrafes que puedan tener los partidos tradicionales, luego se ponen de acuerdo y avanzan. Málaga, Granada, Córdoba. Yo vi, por ejemplo, como Marifrán Carazo, actual alcaldesa de Granada, prepara el terreno para que ahora se le hagan proyectos a Granada. Y el alcalde de Málaga no tiene problema en entenderse con el PSOE para sacar adelante cuestiones de Málaga. Y en Jaén esto es una filosofía que nosotros practicamos mucho en nuestras reuniones internas con el PP y el PSOE de que tienen que ir a una para el ferrocarril, para la autovía, para atraer empleo, para como le dijimos, por ejemplo, a Juanma Moreno, ¿por qué en tus viajes comerciales a China o a otros sitios no metes en la agenda la provincia de Jaén? Y eso se hizo y ahora estamos viendo cómo vienen empresas y se instalan en Linares para la automoción, Escribano, u otra serie de empresas, Zapa Plasencia, que viene a la provincia de Jaén al hilo del Cetedex. Y estas empresas a lo mejor iban a otros sitios o a otras provincias, pero bien aquí gracias a que hay una fuerza como Jaén Merece Más que le dice a los actores políticos, oye, impulsar la marca Jaén, que tenemos que generar empleo y a la vez desarrollar infraestructuras para ser atractivos. Todo esto es lo que nosotros promovemos y tenemos que tener una buena relación con todos, sí.

Usted mismo ha dicho que la Junta de Andalucía no cumplió un acuerdo en el que usted estuvo muy implicado. ¿Con quién está usted más decepcionado personalmente?

De la Junta de Andalucía, con mayoría absoluta actualmente, todos esperábamos un impulso mayor y no como esos datos que te he dado antes, que nos siguen dejando rezagados. Pero que yo tampoco voy a lanzar las campanas al vuelo por el PSOE ni el Gobierno. Estamos viendo avances, le puedo nombrar alguno. Y es cierto que con la Junta hemos sacado adelante, pues, por ejemplo, la autovía del Olivar, que ha estado no sé si son 20 años que no se le hacía ni un kilómetro, y se acaban de licitar seis. Está la tramitación ambiental de todos los tramos desde Martos hasta Estepa y todo esto nace de nuestras reuniones. A veces nos dicen a ver si creéis que el sol sale gracias a Jaén Merece Más. Es cierto que si en la Junta gobierna el PP en la Junta y el PSOE en el gobierno, lógicamente la acción de ejecución la tienen ellos. Y medallas para ellos, no tengo problema en decirlo, medallas para ellos. Pero si nos tienen que permitir de vez en cuando podemos decir, mira, gracias a que hay un sector de la población que apuesta por Jaén Merece Más se empiezan a desarrollar esas cosas, Jaén deja de ser la única provincia que no tenía una FP integrada o, por ejemplo, se licitaron cuatro millones para el Museo Íbero que esperemos que en el 2026 ya se abra definitivamente. Todo esto, los que estamos en los despachos negociando, sabemos por qué de pronto se van desarrollando estos asuntos y tratamos de hacer una labor de mediación, por ejemplo, para la Ciudad de la Justicia cuando la Junta está esperando pues, digamos, unos papeles que tienen que venir del Gobierno, eso estaba ahí atrancado. Nosotros cogimos el teléfono, llamamos a Madrid, llamamos al PSOE y le dijimos, oye, por favor, estos papeles hacedlos ya, se los dais a la Junta y ahora la Junta que mueva ficha con el dinero y adelante la Ciudad de la Justicia. A los tres días la Junta, como indicó el consejero, recibió los papeles por una mediación directa de Jaén Merece Más. ¿Podemos contarlo o no? Bueno, pues muchas cosas no las contamos porque también si las cuentas surgen los celos políticos, pero a veces es necesario que la sociedad tenga datos para que sepa ver estas cosas que ocurren. También es cierto que, en el caso de la capital, aparte de que la Junta no va al ritmo que tenía que ir, en la gestión municipal no había satisfacción. Era una pelea explicarle el grupo municipal de Jaén Merece Más al del PP, por ejemplo, que había que evitar que los coches pasen por la Alameda para el centro de salud. Aquello fue una pelea, cuando decíamos si es que hay una vía de servicio al lado, que es solo coger una casa que es de propiedad municipal, que está en ruinas, quitarla de ahí y habilitar unos espacios para los vehículos de los médicos y los dotacionales. Se hizo, pero usted sabe que tuvimos que pelearlo no en los despachos, sino valernos de la opinión pública, de la prensa, para que el PP nos escuchara. O, por ejemplo, la plaza de San Bartolomé, una plaza en el casco histórico que iban a reformar poniendo un material de granito y nosotros entendemos que al ser casco histórico hay que utilizar piedra natural, respetar el entorno. Entonces, era una pelea. Y sí, hay que decir que ahora el grupo municipal de Jaén capital sí encuentra mayor escucha en el grupo municipal del PSOE. Entendemos que también el PSOE sabe lo que ocurrió y no quieren poner en peligro ciertas cosas. Y ahí estamos luchando, por ejemplo, con la plaza de la Constitución, para modificar el proyecto, porque nosotros queremos árboles, queremos una fuente y queremos un mosaico recreando el recuerdo del que había en la plaza de Santa María. Y luego lo que le decíamos al alcalde del PP y al actual del PSOE: tenéis que salir de Jaén, tenéis que buscar inversiones, tenéis que viajar fuera, atraer empresas, cosas claves. El Plan General de Ordenación Municipal, una ciudad no puede estar con un plan del 96 que genera inseguridad jurídica a los inversores, a los propios habitantes y no se puede estar sin presupuesto municipal desde el 2017. Esto era clave y tampoco la anterior corporación era capaz. Es muy difícil, pero actualmente ya se ha aprobado en pleno y ya solo se está a la espera del Ministerio de Hacienda. Esto puede provocar por primera vez un capítulo de inversiones de 23 millones de euros y además tiene muchas connotaciones. En resumidas cuentas, que la ciudad pueda cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se pueda acoger a los fondos de ordenación con menos carga hacia la ciudad. Tiene que haber un partido como Jaén Merece Más para que lo que está enquistado desde hace décadas avance. A pesar de las críticas. Es como el ferrocarril, podríamos hablar también de la integración ferroviaria, etcétera. Pero hay movimiento, la ciudad va avanzando, se van licitando proyectos desde el gobierno, que podríamos hablar de infraestructura hidráulicas, del tema ferroviario, de un montón de cuestiones. Y para aprobar el presupuesto municipal que, por cierto, queríamos que hubiese sido antes con el PP, no fue posible y con el PSOE parecía que iba a ser en marzo, ocurrió también algo que lo retrasó, y es que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del gobierno aprobó unas medidas de flexibilidad financiera que en otras provincias llamaron el ‘efecto Jaén’, porque nace de las negociaciones y los acuerdos de Jaén Merece Más con el PSOE, con el Gobierno de España. Y esas medidas cuando se aprueban, benefician a 85 ayuntamientos de España que están encantados. Quiero decir que Jaén Merece Más está haciendo de lanzamiento de propuestas que benefician a otros, en este caso ayuntamientos endeudados.

Pero no me ha respondido. ¿Está decepcionado con algún con algún político del Partido Popular?

Yo sí. Y también del PSOE.

¿Quién considera que incumplió personalmente su palabra?

Vamos a ver. Es un conjunto. Yo tengo que decir que si ponemos nombres propios habría que poner a las personas que lideran cada iniciativa. Sí nos escuchaban mucho, siempre que había que ir a Sevilla íbamos, pero es una cuestión en Sevilla y en Jaén. El grupo municipal de Jaén del Partido Popular en el Ayuntamiento no era beligerante con Sevilla. Éramos nosotros los que teníamos que decir, oye, para pedir los fondos Edusi, Jaén no puede aportar su parte económica porque no tiene liquidez y tenemos que decirle a Antonio Sanz que a cargo del fondo de convergencia que la parte de cofinanciación municipal vaya ahí. Y nosotros no encontrábamos apoyo en el líder del PP de Jaén capital. Éramos nosotros los que teníamos que luchar. El PP y el PSOE son partidos que están al servicio de sus siglas más que de la ciudadanía. Pues nosotros siempre hemos dicho, si tú eres el líder del PP en Jaén o el líder del PSOE, cada uno en su caso, cuando tú vienes con nosotros a ver a Sevilla o a Madrid, tú te tienes que defender a Jaén. Yo sí tengo mucha decepción, no han cumplido. No es normal que yo tenga un pacto contigo y en el bautizo me pongas a la cola, Jaén a la cola. ¿Qué lealtad estás teniendo tú hacia mí? Pactamos un acuerdo para una ciudad y una provincia que necesita convergencia, no estamos pidiendo ser más que nadie. Nos pone a la cola, sigue sin ejecutar cosas muy sencillas. Ni siquiera el solar del APA III en el casco histórico, algo muy sencillo. O el distribuidor norte. Cuando tú ves que a Córdoba le hacen su distribuidor y aquí tenemos dos sin ejecutar, generando equipamientos en esas zonas, colapsando la ciudad. Es una necesidad. Y no hay manera de nada. Y con el PSOE, pues también tengo que decir que a mí me decepciona mucho lo que ocurre con el tren. Me decepciona que a la altura que estamos todavía no hayan dado forma al Fecja. Al igual que al PP le pedimos un fondo de convergencia, que nos parece razonable y además bastante justo para la situación de abandono que a la que han sometido a Jaén, uno y otro, al PSOE también se lo pedimos. Y para nosotros no a está altura que no esté regulado. Otra cosa es que lo doten económicamente y requerirá un tiempo, pero que esté regulado. Es solo darle forma y aprobarlo en Consejo de Ministros. Han aprobado 130 millones para mejoras ferroviarias, 175 millones para infraestructuras hidráulicas en la provincia. Todo esto por el impulso de Jaén Merece Más, en Consejo de Ministros. Aunque no exista un presupuesto del Estado, pero nosotros le decimos, tenemos otra herramienta. Pero esta lentitud… Y luego, por supuesto, con el PSOE el tren. ¿Esto del bypass de Montoro qué son, 15, 20 años? ¿30? Cuando estamos diciendo, y les hemos llevado informes de los sectores ferroviarios que dicen que con 150 a 200 millones de euros nos ponemos por la vía convencional de Jaén a Madrid en dos horas y media. Adaptando a altas prestaciones por la cual pueden pasar también mercancías, cambiando los trenes de la serie 449, que desarrollan una velocidad máxima de 160 kilómetros, podemos cambiarlo por unos de altas prestaciones y llegar a 200. Por supuesto renovando la infraestructura ferroviaria. De nada me sirve poner un tren más rápido si las vías están rotas y no podemos. No entendemos cómo no llega un martes un Consejo de Ministros y dicen, venga, para la vía ferroviaria de Jaén. Y lo mismo Jaén hacia el oeste y también para arreglar tramos porque de Jaén a Cádiz hay unos 30 tramos donde los trenes tienen que circular a 40 kilómetros por hora. Y también hemos conseguido que el Consejo de Ministros apruebe esos arreglos. Ahora, eso no lo van a ver ustedes ni hoy, ni mañana ni el año que viene. Por eso la política que desarrolla Jaén Merece Más en cuanto a desarrollo de infraestructuras no son cortoplacistas. Y yo le pido la confianza a los jienenses, que sepan que aquí hay un partido que impulsa para que Jaén salga del letargo. Y esto está ocurriendo.

¿Va a haber más medidas del Gobierno para ayudar a rebajar la deuda del Ayuntamiento de Jaén?

Nosotros esperamos que sí, nuestra lucha es continua. Luego lo que pasa es que el tema económico obedece a muchas leyes, a muchas cuestiones de igualdad territorial. Entonces, sí esperamos que apruebe, claro. También es cierto que la situación del Gobierno también está un poco caótica con todas las situaciones internas que todo el mundo conoce. Y todo esto lastra el buen desarrollo de las cosas. La flexibilidad financiera es importante, es verdad que es como un aplazamiento a más plazo, pero te permite tener liquidez para el día a día de la ciudad y prestar servicios básicos. Permite también la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y también es verdad que el Gobierno ha hecho una aportación superior a las arcas del Ayuntamiento para el próximo periodo. Entonces, sí es verdad que hay una serie de mejoras.

¿Teme que con la situación de Pedro Sánchez, con casos de supuesta corrupción como el de Koldo, el de Begoña o de su hermano, puedan ir al traste muchas de estas promesas que se les hicieron?

Pues nosotros es que al final vamos al día a día porque siempre hablamos de proyectos por y para Jaén. Por eso siempre insistimos en sacar en los Consejos de Ministros. Si algo ocurriera, nuestro partido iría tomando decisiones conforme a lo que le interese a la provincia de Jaén en cada momento político. Nosotros es que no nos casamos con el PP ni con el PSOE ni con cualquier otro partido que hubiera, nos casamos con proyectos y en la medida que cumplas seguiremos contigo o no seguiremos. Nosotros vemos personas y proyectos, no siglas ni directrices de nadie. Y entonces, según transcurra, así irá. Es decir, esto es como cuando decimos que hubo una moción en Jaén capital, pero no la hay en otros tres municipios. Y entonces, a veces viene ese debate recurrente de si la Junta no cumple, ¿por qué rompéis solo en Jaén y no rompéis en los otros tres sitios?. Yo lo que respondo siempre es, pues porque también hay una cuestión de gestión municipal y también hay una cuestión de que dentro de que no se cumple, sí se avanzan cosas. Yo no puedo hacer una enmienda a la totalidad de que no se cumple con nada, porque no es cierto. De hecho, eso sería el propio fracaso de Jaén Merece Más. La misión de Jaén Merece Más es sacar objetivos. Ahora, si me pongo 100 objetivos y llevamos, me invento, 20, no quiere decir que sea un fracaso, porque también somos un partido de objetivos altos. De hecho, cuando nosotros hacemos este tipo de acuerdos, que hay otras personas que han dado gobierno sin nada a cambio, se lo damos a este o aquel para gestionar, que nosotros decíamos, no, es para gestionar, para forzar gestión y para que desde arriba le llegue a Jaén el desarrollo que necesita. Sin energía, sin agua, sin trenes, sin autovías, sin empleo, no conseguimos nada. Y vamos sacando mucho. En Baeza, pues ha habido una cesión de terreno y de naves para que el Ayuntamiento pueda desarrollar una serie de iniciativas. En Baeza también la Junta de Andalucía, por petición de Jaén Merece Más, hace un centro de emprendimiento digital. Y esta semana ha habido una noticia importantísima, a nivel ganadero, que es algo que llevaba pidiendo el sector primario andaluz hace años, se ha desarrollado ahora, y aunque haya quien no lo quiera creer, ha sido por la acción directa política de Jaén Merece Más; y es que Juanma Moreno ha anunciado que los ganaderos van a tener bonificaciones en el pastoreo. Porque tú tienes un rebaño de ovejas, sale a pastar en el monte público y tienes que pagar. Con lo mal que está el sector primario, encima de que te limpian los bosques, que están eliminando el riesgo de incendios… Y entonces se ha aprobado una bonificación de un millón y medio para el sector ganadero andaluz. Y yo les puedo garantizar, porque he estado en esas reuniones, que cuando Juanma Moreno anuncia esto hace dos días, es a raíz de que hace unos meses el alcalde de Santiago Pontones, que es de Jaén Merece Más, Antonio Rodríguez, que además es pastor, además de profesional sanitario y alcalde; le plantea esto y lo llevamos en la hoja de ruta, porque insisto que en Santiago Pontones estamos con el PP. Y el presidente de la Junta dice, oye, pues esto lo puedo desarrollar, y unos meses después ocurre. Podría haber ocurrido hace dos años, tres, cuatro, cinco, porque esto es una demanda de hace décadas del sector.

Pero se ha ido del tema. No sé si le preocupa que no se cumplan esos acuerdos por los que cedieron la Alcaldía.

Claro que me preocupa, pero me preocupa independientemente de la situación que pueda tener el PSOE a nivel interno. Me preocupa porque llevando un año como llevamos, hay una serie de avances que le he comentado, pero para nosotros hay que ir más rápido. Sobre el futuro no sabemos qué pueda ocurrir. La política es un paso a diario, cada día hay una sorpresa mayor sobre otra. Lo que nosotros queremos es sorprender a los jienenses con que a Jaén se le ejecuten cosas. Es como si hablamos en el caso de la Junta con los problemas que está teniendo con la sanidad. Pero esos problemas son achacables a la dirección de esos partidos, cómo gestionan las diferentes áreas. Y nosotros en este debate siempre estamos, oye, Jaén, Jaén, este objetivo, el otro. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a ver.

Parece que cada vez son más las voces que piden unas elecciones generales. ¿Se plantean acudir a las elecciones generales?

Claro que nos lo planteamos, nosotros hemos nacido para estar siempre. Lógicamente a nosotros nos cuesta más llegar en el sentido de que nosotros no tenemos la cuestión económica que tienen ellos de publicidad, de difusión. Por eso mi objetivo cada vez que yo tengo la oportunidad, y le agradezco de que nos dé visibilidad, de explicar que es necesario, importante y el factor decisivo para que Jaén avance que exista un Jaén Merece Más en estos foros. Yo no entiendo cuando se enfadan. Si nos asociamos con uno, se enfadan los otros y viceversa. Entonces, los jienenses, ¿en qué están pensando? ¿En derechas, en izquierdas? Nosotros estamos pensando en acuerdos para que Jaén avance, para ser como los demás. Ya está bien de salir los últimos y ver todos los datos de la Fundación BBVA, de la Fundación Analista Económico, de Cáritas… siempre al vagón de cola. Siempre los últimos en la licitación de obra pública de todas las administraciones. De verdad, los jienenses todavía están pensando si a Jaén le interesa que gobierne el PP o el PSOE. Es que nosotros podremos pensar en esos lujos cuando estemos al nivel de los demás. Aquí se están yendo nuestros hijos. No tienen oportunidad de trabajo. No podemos coger un tren para desplazarnos a ver a alguien. Hasta hace poco teníamos que hacernos las pruebas oncológicas en Córdoba o Granada. Que, por cierto, existe la unidad de PET-TAC en la provincia de Jaén por el impulso de Jaén Merece Más. Lo tengo que decir así de claro. Además esto se luchó en su día con el Colegio de Médicos, que llevaban reivindicándolo muchísimos años y nosotros hicimos bandera con ellos. Porque Jaén Merece Más nació de la plataforma ciudadana. Recuerdo las primeras reuniones en el 2017 con el presidente del Colegio de Economistas, del Colegio de Médicos, estábamos en la galería alta de la Catedral. Luego fuimos al Parlamento andaluz. Siempre vamos con profesionales, con datos. Por eso dimos el salto a la política. Porque nos lo pedía la sociedad. Como plataforma ciudadana muy bien: muchas fotos, muchas reuniones, muchas promesas, pero no llega nada. ¿Cómo es la manera? Entrar. Y una vez que entras, cogobernar. Se produce un desgaste, porque insisto, si estás con uno se enfada el otro y viceversa. Pero consigues cosas. Estamos consiguiendo cosas. Le podría hacer una lista más extensa de lo que hemos hecho.

Lo está haciendo durante esta entrevista…

Sí. Pero hay mucho más. Quiero decir que la sociedad tiene que saberlo, existe y hay que informarse. También me da mucha pena, y ya no hablo de Jaén Merece Más, hablo de cualquier persona que en la vida hace cosas a nivel social o algo. Cuando las redes sociales, quien sea opina sin tener información ni saber, por desgastar, porque hoy en día la sociedad entra en un bucle de para ganar uno vamos a desgastar a otro a costa de mentiras o de medias verdades. No sé, me parece pobre. Yo creo que hay que ganar las cosas trabajando, luchando, esforzándose. Esa es la filosofía de Jaén Merece Más.

La primera vez que se presentaron ustedes a unas elecciones andaluzas eh obtuvieron 18.685 votos. ¿Cuántos cree que van a obtener en las próximas elecciones andaluzas?

Hombre, yo quiero y espero creer que serán más para llegar. Es difícil el aspecto de polarización, que es a lo que juegan los partidos tradicionales, porque lo que quieren es que la gente se posicione en un lado o en otro. En lados, no en proyectos. Y nosotros somos al revés. Somos un partido que tenemos una causa, que es la provincia de Jaén, la convergencia, insisto, ser como los demás, tener lo mismo. Pero sólo el hecho de presentarse en aquellas andaluzas provocó una cosa buena para la provincia de Jaén: la llegada del Cetedex, que será mejor o peor, cada uno que juzgue lo que quiera, pero los datos están ahí. ¿Por qué ocurrió aquello? Porque Jaén Merece Más, en el caso de Jaén capital, se quedó a 400 votos del PSOE. Se encendieron las alarmas y el PSOE acudió a Madrid. Todo venía también del movimiento colectivo, que sacamos a la gente a la calle. Eso fue muy bueno porque se abanderó ahí una rebelión popular, que es otra de las filosofías de Jaén Merece Más. Como pasó con el grado de Medicina, que estaba en un cajón desde el 2014 y en el año 2021, a raíz de toda la historia del colectivo, personas de Jaén Merece Más mueven en la universidad el sacar del cajón el grado de Medicina para que la Junta lo apruebe. Hoy día tenemos Medicina. Vuelvo a llamar la atención sobre los tiempos, ¿por qué empiezan a ocurrir cosas y los cajones se abren?. Entonces el PSOE trajo el Cetedex para recuperar el electorado y así fue. Luego recuperaron votos en las municipales, etcétera. Pero yo tengo que decir que gracias a la lucha de la sociedad civil, el Cetedex y otras cosas empiezan a ocurrir. Es fruto de aquellas movilizaciones. A mí me encantaría que hubiera más movilizaciones. Me encantaría que la parte de Plataforma Jaén Merece Más se movilizara. Que las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales y todo el mundo volviera a reactivar la plataforma ciudadana y saliera a la calle para que estas cosas sigan ocurriendo. Y que saliera a atizarle también a la parte política del partido. De verdad, nosotros llevamos a gala todo lo que tenemos escrito porque hay mucha documentación desde el 2017. Tenemos un programa electoral de las andaluzas anteriores, que servirá para el de ahora con retoques, porque por desgracia muchas cosas siguen sin avanzar. Y creo que es necesaria la rebelión en la calle. Pero eso no lo puede hacer un Jaén Merece Más como partido político. Yo ahora mismo soy presidente de un partido, antes sí podía salir a la calle como plataforma, liderar algo, pero yo no me considero la persona ideal ahora para decir, oye, vamos a convocar una manifestación de trenes, porque guste o no, soy la cara visible de un partido. Es verdad que en su día lo era como plataforma, pero yo quiero que a las manifestaciones la gente acuda libre de prejuicios, que no digan, mira, es que está Juanma Camacho que es el presidente de Jaén Merece Más, que ya es un partido. Entonces, votantes de otros partidos a lo mejor no van. Que la gente tiene que salir a la calle. Y tienen que ocurrir estas cosas, que llegó el CTD y que y que tienen que seguir ocurriendo más.

La última que le hago y le pediría que responda ‘cortita y al pie’. ¿Cree que la sociedad jienense está siendo justa con su partido?

Bueno, la verdad es que como he dicho antes, creo que le falta informarse. Lo digo desde el respeto, porque la sociedad es la base, pero está entrando mucho al juego que están haciendo los partidos tradicionales de siempre señalarnos. En el caso de Jaén capital, cuando estábamos con el PP, si recogiéramos lo que el PSOE decía por entonces, y no digamos su militancia o su gente super afín, pues era increíble. De hecho, había gente que decía, ‘pero cómo podéis darle la vara de mando a quienes han dicho a vosotros lo que han dicho. Y ahora es al revés. Ahora el PP, imagínate, incluso contando cosas que a lo mejor han aprobado ellos antes y se van a ejecutar ahora, a lo mejor cosas impopulares, y ahora se oponen. No, lo hizo usted, igual que los otros. Entonces, no sé, es señalarnos hacia lo malo. Por eso yo tengo que destacar las fortalezas. Tenemos debilidades, por supuesto. Cosas que hacemos mal, por supuesto. Cosas impopulares que hay que decidir, también. Todo el mundo las va a tener. La política es así. Pero de verdad, hay que ver estos avances. Y cada uno votará la opción que quiera y elegirá. Pero yo quiero que vean todo lo que está pasando en Jaén. Ahora se ha aprobado el proyecto de integración ferroviaria. Se aprueba también la redacción para la conexión con el bypass. Hay muchísimas cosas que avanzan. El consejero Jorge Paradela hace poco en el Banco de España, en una presentación, dijo que le hemos llevado al Gobierno un plan de infraestructuras eléctricas que estamos trabajando desde el 2023. Claro, yo hacía allí una reflexión a los periodistas, digo, recuerden ustedes quién llegó en el 2023 con un pacto, en este caso con el PP, y le empieza a decir a los consejeros en Sevilla, oye, Jaén está fuera del mapa eléctrico nacional, que lo tiene que desarrollar el Gobierno con inversiones, pero la Junta le tiene que pasar un borrador de por aquí van las líneas y tal. Que Jaén no tiene autopista eléctrica, no tenemos de nada. Entonces, somos el desierto eléctrico. Y lo empiezan a trabajar, como dijo el consejero en el 2023, a raíz de que nosotros les damos informes. Y por eso esperemos que se apruebe en breve. La ciudadanía creo que sí es cierto que nos juzga mucho sobre opiniones que carecen de información, o que esas informaciones son muy sesgadas y las generan los bucles y el ruido mediático que generan en las propias redes sociales cargos orgánicos, concejales, ya no hablo de un militante de base. A veces es una, no me gusta decir la palabra mentira, pero cosas increíbles que hacemos. Entrad en las redes sociales, todo el mundo ahí en esos bucles que no conducen a nada. Yo pido que la gente se informe a través de los medios de comunicación, que para eso los periodistas son profesionales que contrastan, le piden información a uno y a otro, y que no basemos los votos en las opiniones de alguien que dice algo y ya se da por cierto. Hay que tener juicio crítico en las cosas, pero hay que formarse e informarse. Y aquí es donde yo vuelvo a decir que cuando lleguen las elecciones andaluzas, hay que apoyar la opción de Jaén Merece Más, porque si se diera la circunstancia de que pudiéramos ser un partido palanca, desde luego la palanca se va a ejercer para desarrollar a Jaén. Y esto cualquier malagueño, sevillano, granadino, cordobés lo entiende. Porque nos lo dicen también, dice, oye, por fin en Jaén existe un partido que lucha por una causa justa. Y las generaciones de más edad, superiores a la mía, mucha gente, se nos acerca y dice, por fin en Jaén se ha hecho algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Dice, a pesar de todo lo que os critiquen, lo que os digan, que se molesten unos porque un día estáis con uno y el otro día con otro, no pasa nada, hay que seguir adelante. Y luego, por supuesto, habrá objetivos, todo es muy complejo. Si tú haces una línea de tren, por ejemplo, Jaén-Granada, pues ahora tienes que decidir si por Linares, si por la comarca de Martos. Y lo que decidas siempre tendrá críticas, pero el problema es que en Jaén no se toman decisiones para que no haya ruido social, no haya pelea. Entonces nos quedamos atrás. Entonces hay que baremar todo, llegar a entendimientos, llegar a acuerdos, sacar adelante muchas cosas. Los Cañones, por ejemplo, en Jaén, otro proyecto que llevaba 25 o 30 años parado. Ya se ha hecho una fase y se ha licitado la segunda para la primavera que viene. Porque está Jaén Merece Más ahí. La rehabilitación integral de las cubiertas de la Catedral de Jaén, que hace 18 años había una partida y se la llevaron a Granada. Y ahora cuando está Jaén Merece Más como plataforma en el 18, hicimos una apriete de tuercas, primero al gobierno de Rajoy y luego llegó el del PSOE, para decir, oye, los tejados de la Catedral, y ya se hizo la rehabilitación integral. Hay muchísimas cosas. Pequeños detalles y cosas grandes. El simple giro en una calle. Cuando cambiaron el tráfico, por ejemplo, aquí en Jaén capital en la Plaza de Toros. Los coches tienen que bajar hasta la rotonda de la Feria, y nosotros decimos, oye, ¿por qué no permitís girar a la izquierda? Se hizo. Eso facilita el día a día. Y cositas así hay. Hay gente que te llama, oye, falta un banco en esta calle. Pues llamamos al concejal de turno, al que tenga la competencia, e intentamos mejorarlo. O ahora la plaza del Pósito de Jaén que está a oscuras. Venga, vamos a intentar iluminar el pilar, la escalera, esto se está haciendo ahora, dentro de un mes lo veremos. Y cositas de estas es lo que hace Jaén Merece Más en los pueblos, en los municipios donde gobierna, además de tratar de desarrollar las infraestructuras y generar empleo. Esperemos que al polígono industrial de Jaén, al hilo del Cetedex, vengan, ya han ido dos o tres empresas que van confirmando, insisto, que por ejemplo, una se iba a ir a Córdoba y va a venir a Jaén, a raíz de que existe un Jaén Merece Más, digamos, apretando tuercas. Es así de claro.