Julio Millán: “A la Junta le pido que lo poco que estaba trabajando no lo paralice más”

Jaén/El trabajo es frenético en el despacho del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jaén. Se les podría aplicar a la perfección a los ediles del puño y la rosa aquella frase de ‘¡Calienta que sales!’ pues se afanan todos en prepararse para tomar las riendas del Consistorio a partir del día 2 de enero de 2025, cuando se hará efectiva la moción de censura que el PSOE firmará junto a Jaén Merece Más. La misma que pondrá de alcalde a Julio Millán, quien va a liderar su segundo gobierno en coalición.

¿Cómo se viven unas navidades sabiendo que en breve volverá a ser alcalde?

Diferentes. También por las propias circunstancias de que es por una moción de censura que es algo también novedoso. Con mucha intensidad porque para nosotros también supone un cambio y tenemos que planificar previendo todo lo que viene por delante.

¿En qué momento exacto de las negociaciones se dio cuenta usted de que iba a ser otra vez alcalde?

Yo nunca perdí la idea de que podíamos volver y recuperar la Alcaldía. Lo tenía en mi cabeza y desde el primer día mi estrategia iba en ese sentido porque creía que se daban las condiciones. Primero porque conocemos muy bien esta casa, el Ayuntamiento y sus dificultades. Luego por el equipo que había montado el Partido Popular y la incertidumbre con la que llegaban. Me hacía ver que la coyuntura de dar una moción de censura podía darse.

Después del verano vemos que Jaén Merece Más tiene una serie de cambios internos y que siguen sin llegar las inversiones y que llegan los presupuestos y JMM sigue avisando de lo que hay. El caldo de cultivo que se estaba generando era el de una posibilidad de cambio real si lo sabíamos aprovechar y si poníamos sobre la mesa un proyecto solvente, que es en lo que hemos trabajado estas últimas semanas. Desde el principio vi buena disposición, con algunas dificultades a salvar, pero con posibilidad de acuerdo.

Usted defendió tras las elecciones que la negociación de la Alcaldía debía reducirse a lo municipal pero ahora su partido sí que ha aceptado negociar medidas de ámbito provincial y con participación de líderes a nivel nacional. ¿Qué propicia ese cambio?

Hay dos circunstancias que motivan ese hecho. En mayo de 2023 teníamos a la vista unas elecciones generales y no teníamos el Gobierno asegurado por lo que era absurdo que nosotros nos comprometiéramos en algo que no podíamos afrontar. Le he dejado claro a Jaén Merece Más que lo que se firma es para cumplirlo. El PSOE, así lo han dicho también los compañeros a nivel nacional, lo que firma lo cumple. Luego puede haber alguna coyuntura o algo que lo impida y se puede justificar, pero nosotros vamos a trabajar desde el primer día por cumplirlo y hemos sido muy exhaustivos con eso.

Por otro lado hay una cuestión de medidas internas y organizativas que incluso se las hemos puesto encima de la mesa al Partido Popular, es decir, ese debate ya casi lo hemos afrontado. Creo que llegamos a ese consenso con Jaén Merece Más incluso estando ellos en el gobierno con el PP. Estaban dispuestos a apoyar estas medidas o la mayor parte de ellas. Dicho eso, y teniendo el Gobierno de España, no es óbice para que nosotros abordemos cuestiones que al final son de calado para la capital y la provincia y que a todos nos interesan. Y en las que venimos trabajando desde el partido, no que vengan ahora porque hay un cambio. Se suma un acuerdo de gobierno para acelerarlo más si cabe.

La situación que se le presenta ya la ha vivido con Ciudadanos y aquel acuerdo se rompió. ¿Le preocupa que pueda volver a ocurrir? ¿Qué aprendió de aquella coalición que le vaya a servir en esta?

Tuve una experiencia en general positiva. Tengo buen recuerdo de la situación de cómo vivimos el mandato anterior teniendo en cuenta que las personalidades son diferentes y que lo que nos encontramos fue unas discrepancias internas dentro del mismo grupo de Ciudadanos. Yo trabajé mucho tiempo para limarlas pero nos vimos abocados por unas cuestiones internas de ellos que nos afectaban luego al equipo de gobierno. Incluso con los compañeros concejales que rompieron el acuerdo sigo teniendo buen trato. Yo creo que con el trabajo, la buena fe y la colaboración y la cordialidad podremos afrontar una segunda parte del mandato en armonía con las dificultades y las discrepancias que podamos tener con cualquier concejal del equipo de gobierno, sea con el PSOE o sea con Jaén Merece Más. El día a día te lleva a tiras y aflojas con cada concejalía, que quieren más y necesitan más recursos. Y luego la tensión que produce el gobierno, porque vienen dificultades y tiene que mantenerse fuerte para que con los vaivenes que puedan venir se tambalee lo menos posible.

El alcalde, Agustín González, afirma que los anteproyectos que han de presentar a los futuros fondos Edil ya están hechos por un valor de 23 millones de euros. Es una convocatoria que se prevé inminente. ¿Su idea es la de continuar estos proyectos o la de hacer unos nuevos?

Lo primero es que me parece muy triste que no haya habido ni una mesa de trabajo de los concejales para conocer una sola medida en relación con estos proyectos, cuando la participación es algo fundamental. Y eso demuestra la falta de lealtad que ha tenido este alcalde con los concejales y con la ciudad. Nosotros dejamos sobre la mesa proyectos en demasía para poder afrontarlo, como aquel de la plaza de la Constitución. En todo caso analizaremos los proyectos y vamos a trabajar buscando el interés general y conociendo las limitaciones y lo mejor, teniendo la experiencia de los anteriores Edusi que nos costaron mucho porque no se había hecho nada en el anterior equipo de gobierno, y abordaremos con Jaén Merece Más cuáles entendemos que son las que entendemos prioridades en esos u otros proyectos. No sé cuáles son esos proyectos.

¿Van a continuar el proyecto del Centro de Ocio presentado por el actual equipo de Gobierno o van a recuperar la idea inicial que presentaron ustedes para el Hotel Rey Fernando?

El del Rey Fernando será uno de los primeros proyectos que intentemos retomar. Porque la virtud del proyecto del hotel es que es uno que se puede ejecutar de forma inminente. Es más, ahora mismo estaría en obras y casi para acabarlo. Incluso sería compatible con otras acciones que se pudieran llevar más adelante con una modificación del planeamiento. Cuando ya tuviéramos el hotel habría que ver si queremos aderezarlo y acompañarlo con más cosas. Lo que es incompatible con el actual planeamiento urbano es lo que ellos anunciaron, si es que hay algo. Me extraña eso mucho.

Pero ese proyecto se presentó de la mano del Grupo Alvores, promotor del Jaén Plaza…

Eso tenemos que verlo. Me extraña mucho. Hay estrategias que se utilizan… Eso tenemos que hablarlo también porque todo me pareció muy raro. Una propuesta que te llega un día y la presentas al día siguiente, sabiendo que tienes ocho o diez años por delante para hacerlo. Primero hay que presentar un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), después tienes que hacer el proyecto y luego la licitación. Complicado, eh, para hacerlo en menos de ocho años como mínimo. Por lo tanto… Largo me lo fiais, amigo Sancho.

Una de las medidas que han pactado con Jaén Merece Más es la de la reestructuración de la deuda. ¿En qué va a consistir esa reestructuración?

Yo he reivindicado que no se estaban poniendo encima de la mesa medidas de calado por parte del Ayuntamiento para negociar con Hacienda. La primera parte será llevar a cabo medidas internas y organizativas nuestras. Es fundamental que se tomen medidas, que ya las propusimos en para el Plan de Eficiencia que no se nos convocó una vez y punto. Esas medidas permitirán un ahorro considerable, lo que nos viene demandando Hacienda desde hace años. Eso nos permitirá que podamos poner sobre la mesa una planificación y una propuesta que nos permita una negociación con el Ministerio para tener más liquidez y tener así unos presupuestos. La liquidez es lo prioritario y urgente y la reducción de la deuda es un proceso que conllevará después la posibilidad de la dación en pago de bienes que tengamos. Pero lo más importante es la liquidez para mejorar el funcionamiento diario que es lo que ahora mismo más nos asfixia.

Esto es como si tienes una deuda con una entidad financiera y quiero que me la refinancia y le tengo que aportar un plan a esa entidad. Lo digo porque es muy importante. Están diciendo que el Ministerio nos va a quitar… Están engañando a la gente. Nosotros le vamos a ofrecer al Ministerio unas condiciones que nos permitan llevar a cabo una reestructuración de la deuda, como cualquier empresario o familia que tiene problemas de liquidez.

¿Teme que con el cambio de Gobierno se puedan paralizar aquellos proyecto que ha impulsado en el último año y medio la Junta de Andalucía en Jaén como el tranvía o El Banco?

No espero mucho de la Junta de Andalucía porque no nos ha dado mucho ni antes ni ahora con el gobierno del PP y Jaén Merece Más. Sí le pido que lo poco que estaba trabajando, si acaso con el tranvía, que no lo paralice más porque sería muy decepcionante para los jiennenses y defraudarlos definitivamente. Y creo que a la Junta, por estrategia, no le va a interesar. Por lo demás tendremos que ver qué proyectos porque para El Banco vienen fondos de Europa y del Gobierno de España a través de los fondos Next Generation y para el tranvía también. La Junta creo que ha puesto 50.000 euros en El Banco, por lo que poco depende de ellos. Es verdad que llevan una subvención, pero son fondos europeos que están obligados a ejecutar en unos plazos. Seremos leales y trataremos de recuperarlos, pero el Banco de España necesita una intervención mucho mayor y no sólo de las salas. El proyecto tiene bastantes carencias, pero por nuestra parte le vamos a dar continuidad.

Dice ahora el alcalde que le iba a pedir a Juanma Moreno que se vuelque con Jaén, pero lo podría haber hecho en este año y medio. Incluso tuvo la oportunidad en el último pleno, que le presentamos las medidas de presupuesto necesarias para cumplir con esas 101 medidas y dijo que no en 2023 y ha dicho que no a las mismas propuestas en el año 2024. Ahora ya es tarde.

¿Está finalizado el reparto de las concejalías? Usted tiene un equipo muy definido y hay áreas, como Cultura y Turismo de José Manuel Higueras, que ahora son de Jaén Merece Más.

Quiero terminar de hablarlo con Jaén Merece Más, pero la idea sería dar continuidad en la mayoría de los ámbitos al conocimiento y la experiencia que tienen esos perfiles específicos de concejales que han venido trabajando con anterioridad. José Manuel no va a llevar Cultura y Turismo, aunque siempre va a aportar su experiencia y sus conocimientos, aunque quiero que tenga un papel más relevante. Va a tener unas tareas de apoyo en comunicación y algunas áreas que puedan estar ligadas a la promoción de la cultura y de los jóvenes, en un espacio que también necesitábamos reforzar en relación con otros años.

¿Está hablando de la Universidad Popular?

Universidad Popular, Juventud y un área en la que nos pueda permitir aprovechar este espacio y esta infraestructura. Y algunos proyectos específicos que con su experiencia nos pueda aportar.

¿Qué le pide el que será el próximo alcalde de Jaén al 2025?

Que podamos afrontar todos los proyectos que tenemos encima de la mesa para la ciudad de Jaén que son muchos y que haya mucha ilusión esperanza y optimismo en la ciudadanía y los empresarios para que la ciudad alcance el nivel que todos deseamos.