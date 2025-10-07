"Errores" en la bolsa del SAS provocan paro entre enfermeras de Jaén: "Es un desmantelamiento de la sanidad pública"

Miles de enfermeros andaluces, entre ellos decenas de profesionales de la provincia de Jaén, denuncian las consecuencias del cambio de plataforma de la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la aplicación retroactiva de un nuevo baremo. El proceso, que debía mejorar la gestión y la transparencia, ha derivado en pérdidas de puntuación, pérdida de estabilidad y situaciones de desempleo entre trabajadores con larga trayectoria, según explica la Plataforma de Enfermeros Afectados por el SAS.

El conflicto tiene su origen en la implantación de la plataforma VEC (Ventana Electrónica de la Ciudadanía), que obligó a los profesionales a reintroducir todos sus méritos desde cero, incluso los ya baremados y reconocidos durante años. Esta medida, según los afectados, vulnera lo establecido en el Estatuto, que protege los méritos previamente valorados y no obliga a volver a presentarlos.

El resultado ha sido un colapso administrativo donde miles de documentos cargados manualmente, errores en la validación y una pérdida real de puntos que deja a muchos enfermeros fuera de los listados de contratación. “La carga manual de todos los méritos multiplicó los fallos y el SAS no ha tenido en cuenta documentación que demuestra experiencia acreditada”, denuncian los afectados, que recuerdan que el organismo prometió actualizaciones anuales y ágiles, pero la última se ha retrasado tres años.

“He perdido créditos que antes estaban reconocidos”

El enfermero en Jaén José Gabriel Orgeta es uno de los afectados por este cambio. Con una trayectoria que incluye experiencia en el extranjero, concretamente en Reino Unido, asegura a Jaén Hoy que ha perdido parte de su puntuación pese a haber tenido sus méritos reconocidos durante años.

“Yo en el autobaremo fue mi experiencia en el extranjero. Al finalizar mis estudios, debido a la falta de empleo, me fui fuera. Después de tener reconocida mi experiencia profesional y habiéndose puntuado durante muchos cortes durante años, ahora no se ha puntuado. Han sido créditos eliminados y que he perdido”, relata.

Orgeta explica que la situación no solo le afecta a él, sino también a compañeros con amplia formación y experiencia dentro y fuera de Andalucía. “Hay compañeras con experiencia en el extranjero, en otras comunidades autónomas o con formación que también les ha afectado. A mí particularmente me supone alrededor de cinco puntos menos, lo que significa que muchos compañeros, para llamamientos de larga duración tendrían menos puntuación y no podrían optar a ellos, incluso tampoco a alguno de corta duración. Es un perjuicio para todas”, lamenta.

Aunque continúa trabajando, reconoce que la pérdida de puntos tiene un impacto directo en su futuro profesional. “Para mí, en mi interés, en donde quiero trabajar, en cómo quiero proyectar mi carrera profesional, es algo en detrimento. Una experiencia, unos créditos, unos puntos que yo tenía plenamente reconocidos por ellos mismos y que ahora no me han puntuado”, subraya.

A esta situación se suma la falta de homogeneidad en los recursos presentados. En la actual fase de revisión, el SAS no aplica un criterio único, algunos profesionales ven cómo se les reconocen méritos y otros, en idénticas circunstancias, no. “Esto está generando agravios comparativos y dejando en paro a enfermeros con más de una década de experiencia”, señalan desde el colectivo.

Orgeta confirma que muchos compañeros ya están optando por acudir a la vía judicial. “El paso siguiente sería acudir por lo contencioso-administrativo, por vía judicial, como ya están haciendo algunas compañeras. Se han resuelto muy pocos recursos y los plazos están agotándose”.

El enfermero advierte además que esto además conduce a más precariedad ya que solo podrían optar a contratos "de un mes o dos”a. “Esto viene con el agravante de que se continúa con la precariedad, con profesionales que deberían seguir en activo y mejorar sus condiciones laborales. Hay compañeras que han perdido muchísimos puntos, lo que conlleva dejar de trabajar incluso en contratos temporales”, denuncia.

Un problema que trasciende lo personal

La pérdida de personal cualificado no solo afecta a los profesionales, sino también a la propia organización sanitaria. En Jaén, como en el resto de Andalucía, los hospitales y centros de salud sufren la falta de personal disponible para cubrir turnos, suplencias o contratos de urgencia. “Madres de familia, compañeros con hipotecas o situaciones personales complejas están viéndose abocados al paro o a la prestación por desempleo”, explica Orgeta.

“Lo que estamos viendo es un desmantelamiento encubierto de la sanidad pública. Si te quitan una experiencia para una bolsa de empleo, también te la pueden quitar para conseguir tu plaza definitiva, por la que luchas y aspiras. No es mi caso solo, hay gente que ha trabajado en España, incluso en la misma comunidad autónoma, y se les han tirado por la borda años de trabajo”.

Las reclamaciones del colectivo

Los enfermeros afectados exigen al SAS una rectificación inmediata. Entre sus principales peticiones figuran el respeto al Estatuto, la subsanación de los méritos reconocidos y no contados, la aplicación de criterios únicos y transparentes, el cumplimiento de las actualizaciones prometidas, la publicación de un calendario de resolución claro y la eliminación de penalizaciones derivadas de fallos técnicos de la plataforma VEC, ajenos por completo a los profesionales.