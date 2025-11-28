Expectativa en los municipios de Jaén ante el hallazgo de tierras raras: "Lo que sea traer riqueza para el pueblo, bienvenido"

La actividad minera vuelve a ganar protagonismo en el norte de la provincia de Jaén. Las empresa australiana Green Minerals Resources (Osmond Resources) está llevando a cabo sondeos y ya tiene en marcha varios puntos de perforación en el marco del proyecto europeo ‘Orión’, centrado en la búsqueda de minerales críticos y tierras raras en territorio español, aunque por ahora solo se trata de proyecto de investigación. En la provincia de Jaén, las exploraciones se desplegarán sobre una superficie de más de 240 kilómetros cuadrados repartidos entre Montizón, Castellar, Santisteban del Puerto y Aldeaquemada.

La empresa ha mantenido reuniones con los cuatro ayuntamientos implicados para explicar el proyecto y detallar los sondeos previstos en sus respectivos términos municipales. Lps alcaldes de Aldeaquemada y Castellar han valorado el proyecto, coincidiendo en su potencial para generar oportunidades económicas en municipios tradicionalmente afectadas por despoblación y falta de industria.

En Aldeaquemada, donde se han identificado puntos de exploración dentro de una zona catalogada como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZECA (Zona de Especial Protección de Aves), el alcalde Manuel Fernández destaca que las empresas han informado con claridad sobre las prospecciones.

“El ingeniero se reunió con nosotros y nos contó que se iban a hacer unas prospecciones, que tenían las autorizaciones, y aquí entran dos puntos dentro de las cuadrículas marcadas”, explica. El alcalde explica que el proyecto se enmarca en una búsqueda nacional y europea de materiales estratégicos indispensables para las nuevas tecnologías. “Si hay que buscar un mineral porque hace falta y además genera trabajo, habrá que buscarlo”, cuenta.

Para Fernández, el equilibrio ambiental será clave, especialmente al tratarse de zonas protegidas. “Hoy en día se mira mucho todo eso. Esto no es como antes, que te levantaban un cerro entero. Hoy se trabaja distinto”. Aun con esa cautela, el alcalde se muestra claramente favorable a las oportunidades económicas que podría suponer. “Todo lo que sea traer riqueza para el pueblo, bienvenido sea. Si hay en España un recurso valioso, ¿por qué no aprovecharlo?”, expresa.

En Castellar, el alcalde José Mena también valora de forma positiva el interés de las empresas mineras por el municipio, donde hasta ahora no se tenía constancia de la presencia de tierras raras. “La calidad que está saliendo de estos minerales es muy buena y alta. Nosotros dimos el permiso dentro de lo que engloba la zona donde quieren sondear porque es de interés social”, señala. “No sabíamos que existían estos minerales aquí", expresa. Mena pone el foco en el impacto económico: “Siempre que se saca algo nuevo en un municipio, sea industria o minería, es bueno. Eso va a repercutir en la economía del municipio”.

Respecto a las cuestiones ambientales, asegura confiar en los controles previos. “Lo que más tarda en dar permisos es el medioambiente. Si el proyecto ha llegado hasta aquí es porque ha pasado muchos filtros y estoy seguro de que no es negativo para el medioambiente”, expresa y además también resalta la importancia de que el territorio pueda beneficiarse directamente de esta oportunidad: “Tenemos que luchar todos para que ese dinero se quede en el municipio”.

Un proyecto con resultados prometedores

Hasta la fecha, Osmond Resources ha completado cinco perforaciones que suman 1.302 metros, y mantiene otras dos activas. La empresa operará en una superficie de 228 km² situada entre Aldeaquemada, Montizón y Venta de los Santos. Los sondeos han alcanzado las cuarcitas prospectivas de la Formación Pochico, donde se sospecha la presencia de capas de rutilo, circón y monacita de alta ley.

Las primeras muestras ya se encuentran en laboratorios independientes y se esperan resultados en dos o tres semanas. Además, hay previstas diez perforaciones adicionales durante esta fase inicial. Los datos preliminares, según la empresa, confirman que la concentración de titanio (rutilo) y circonio (circón) es “de clase mundial”, lo que situaría al proyecto Orión entre los más competitivos del planeta en términos de ley mineral. La presencia de elementos de tierras raras, incluidos óxidos magnéticos, aumenta aún más el potencial estratégico del yacimiento.

Un territorio históricamente ligado a la minería

La zona cuenta con un largo historial de actividad extractiva. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, el distrito La Carolina–Santa Elena fue líder mundial en la producción de plomo. En términos municipales como Santisteban del Puerto se explotaron minas de plomo, hierro y galena, y en las décadas de 1950 y 1960 se realizaron estudios de torio y uranio.

La posible aparición de nuevos minerales críticos supone, por tanto, un capítulo más en una comarca que, desde la Edad del Cobre, ha requerido del subsuelo para crecer y desarrollarse.

A falta de conocer la valoración de Montizón y Santisteban del Puerto, la sensación general en la zona es de prudente optimismo. Los alcaldes consultados destacan la necesidad de garantizar el respeto ambiental, pero coinciden en que la llegada de una actividad industrial de este tipo podría suponer una revitalización económica para el norte de Jaén.

Mientras tanto, las empresas avanzan con nuevos sondeos y preparan informes para definir, en los próximos meses, la magnitud real del yacimiento y su viabilidad a escala europea.